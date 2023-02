U n'ondata di luce e positività caratterizza gli outfit, anche quelli da giorno. Scelte più estrose o più sobrie, ma il fil rouge resta la voglia di rompere gli schemi.

Gli esperti di tendenze avevano indovinato: la moda sparkling ha trionfato anche per l'inverno 2023. Strass, paillettes e perle hanno illuminato accessori e indumenti per tutta la stagione fredda, e non accennano ad affievolire la propria luce. Il fenomeno era esploso in passerella, ma c’è da dire che lo street style ha subito fatto suo il trend fungendo da cassa di risonanza. E no, non riguarda solo gli outfit da sera; il luccichio, a questo proposito, è un classico. Quei ricami preziosi, quelle applicazioni elaborate e brillanti caratterizzano anche i look da giorno, casual o più eleganti.

Un’ondata di luce che va oltre l’estetica diventando messaggio di positività e ottimismo. Poi sì, c’è anche quella sottile voglia di rompere gli schemi e osare un po’. Che ben venga, sempre. Ma quali sono i look sparkling vincenti? Fermo restando che i gusti personali devono sempre far da timone, ecco qualche ispirazione niente male.

Il bello dei contrasti

La gonna midi o lunga tempestata di paillettes o arricchita da strass non è più da riservare per le occasioni speciali, ma può diventare protagonista dei look daily. Il trucco sta nel creare abbinamenti inaspettati: per esempio una camicia dal taglio maschile e un blazer – e sì, può essere un’ottima idea anche per l’ufficio – oppure una felpa hoodie. Divertiti coi contrasti, non porti troppe domande e farai centro!

Come gioielli

Per molti versi la moda sparkling mira ad amplificare il concetto di gioiello, rendendolo connotazione dei capi di abbigliamenti. E la moda sparkling si traduce anche in un sapiente utilizzo di perle e perline, nella creazione di fitte trame che incontrano i tessuti – più o meno lievi – e vestono il corpo. A volte diventa difficile distinguere, per esempio, il gioiello vero e proprio da un prezioso top. Soprattutto se subentrano giochi di vedo-non-vedo. Il bello sta anche in questo.

Prezioso minidress

Il minidress ricoperto di paillettes – delle più svariate dimensioni – è un caposaldo della moda sparkling. E rappresenta quasi un capitolo a sé, che ha qualcosa di classico. Ma il mini abito con perle a pioggia… Beh, è una chicca! Se poi le perle sono cucite su un tessuto trasparente, il grado di seduzione raggiunge le stelle. Quanto a colori il bianco rappresenta l’optimum, insieme al nero, nel segno della raffinatezza. Però grandi soddisfazioni possano dare anche tonalità accese come il rosso o più intense come il bordeaux.

Total look

Hai voglia di osare? Il total look brillante è la risposta. Però attenzione: non ci riferiamo all’abito lungo per una serata speciale, o comunque a un capo chiaramente concepito per gli special moments. Scelte che amiamo e sempre ameremo, per carità. Ma la moda sparkling inverno 2023 è un invito a stupire, esplorare territori poco conosciuti. Ampliare gli orizzonti. Pensa, per esempio, a uno chemisier. Un tailleur pantalone, un blazer. A qualcosa, insomma, che normalmente… non luccica. E invece adesso si cambia marcia. Anche in pieno giorno!

Luce sul nero

Se non ami alzare troppo il tiro ma la nuova tendenza t’intriga, punta su un look total black e lascia che elementi sparkling lo illuminino, quasi a sorpresa: bordi sottolineati da strass o file di perline, lustrini, oppure applicazioni più fantasiose e eyecatching. Una simile scelta si rivela azzeccata anche in un contesto più formale.

Disco glam

Paillettes e strass hanno (anche) un’anima retrò. Possono riportarci direttamente agli anni Sessanta e Settanta, al mitico stile disco glam. E allora perché non cavalcare quest’onda nostalgica ma carica di energia, scegliendo per esempio una minigonna argentata e abbinandola a stivali alti in pelle nera? Se il sole splende ancora alto nel cielo, completa la tua mise all’insegna del minimalismo e del monocolore.

Viaggio nel tempo

… Ma visto che ci siamo, andiamo ancora più indietro nel tempo. Per scoprire che la moda sparkling può diventare anche un’affascinante interpretazione dello stile vittoriano. Tornato in auge, naturalmente in chiave contemporanea, ormai da qualche anno. Corsetti, gonne a balze, maniche a sbuffo, pizzi e merletti; perché non dare un tocco di luce, dunque? Può bastare una strategica fila di bottoni gioiello, un’orlatura color argento, qualche perla a impreziosire i tessuti. Si illuminano anche gli occhi, ammettiamolo!

Il capospalla rock

A brillare può anche essere il capospalla invernale: il cappotto, il bomber, il piumino. Oppure la giacca di pelle con collo in ecopelliccia, che in questo inverno 2023 sta facendo strage di cuori tra le fashion victim. In quasi tutti i casi, si tratta di applicazioni più o meno evidenti, spesso sottolineate da contrasti cromatici. C’è quel non so che di rock, non trovi anche tu?

Questione di dettagli

Sparkling può essere anche un dettaglio, per esempio un colletto sottolineato da perle o una tasca messa in risalto da delicati cristalli. Una sorta di compromesso per chi predilige il low profile, ma al contempo prova attrazione per questa luccicante tendenza. E poi potrebbe prenderci gusto, rompendo i suoi stessi schemi personali.

Gli accessori

La moda sparkling riguarda anche gli accessori, borse e scarpe in primis. Le borse gioiello, del resto, hanno trovato nell’inverno 2023 la loro stagione d’oro. Quanto alle scarpe, in pole position troviamo pump e stivali. Si va dall’eccesso chiaramente voluto – pensiamo ai cuissardes costellati di paillettes – a scelte più sobrie, ma il “gioiello” c’è. E si deve vedere.