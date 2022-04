C oloratissimi o “alla Matrix”? Se stai pensando a un paio di occhiali da sole nuovi di zecca per l’estate 2022, ecco i trend eyewear del momento tra cui scegliere!

Estate = tempo libero all’aria aperta, cieli tersi e ovviamente… occhiali da sole!

Già, i sunglasses sono gli accessori più gettonati della stagione calda e – diciamocelo – sceglierne un bel paio nuovo di zecca è sempre divertente e sintomo dei primi caldi che avanzano.

Ma attenzione: gli occhiali diventeranno i tuoi “BF” di stagione, usciranno sempre con te. Meglio selezionarli con attenzione!

E quindi per la scelta della tua montatura occhio alla face shape e a ciò che ti dona di più, ma anche alle proposte più cool da non lasciarsi scappare. Pena: il desiderare gli occhiali della vicina d’ombrellone per tutta l’estate!

Insomma, va detto: oltre ai grandi classici c’è di più, quali sono quindi i trend eyewear da consultare prima di lanciarsi nell’impresa? No problem, te li elenchiamo noi! Ecco tutte le tendenze da tenere d’occhio (è davvero il caso di dirlo!) in fatto di occhiali da sole 2022. Da scegliere singolarmente o (quasi) tutte insieme!

Matrix mania!

Total black, minimal, stretti. Ricordano tanto quelli indossati da Neo and Co. nella celebre saga Matrix. Signori e signore, vi presentiamo gli occhiali da sole più hot per la spring summer 2022 (e non solo!).

Ne esistono ovviamente varianti colorate, con dettagli metallici oppure un po’ più ampie, ciò che conta è che mantengano quel design lineare e un po’ futuristico che li contraddistingue!

Gli occhiali da sole “alla Matrix” ci piacciono perché ultra contemporanei, gender free e straordinariamente versatili. Saranno una vera ossessione per tutte le appassionate di eyewear all summer long, questo è garantito. Tu cosa ne pensi?

Trasparenti

Montatura trasparente? Yes please, anche tra le tendenze occhiali da sole 2022 tornano gli Y2K!

E quindi via di trasparenze, sì ma sui tuoi sunglasses preferiti!

Colorati o nella loro versione più classica, ci piacciono perché leggeri e davvero perfetti per l’estate. Insomma, se stai cercando un accessorio jolly (ma cool!) che si adatti facilmente a più tipologie di look, gli occhiali da sole con montatura trasparente sono quello che fa per te!

Con lenti colorate

In primavera, si sa, la voglia di colore esplode!

Ed ecco che anche tra gli occhiali da sole per la spring summer 2022 le nuances più sfiziose si fanno protagoniste. E non solo sulla montatura!

Sì perché i modelli più cool del momento si colorano a tutto tondo, lenti comprese! Insomma, rosa bubble e azzurri polverosi, ma anche tinte fluo e vitaminiche la faranno da vere padrone anche sugli occhiali. Sei pronta a guardare il mondo a colori?

Round sunglasses

Round and round! No, non siamo in vena di cantare, semplicemente ci riferiamo a uno dei trend più forti in fatto di occhiali da sole per l’estate in arrivo!

Si tratta delle montature (o lenti) tonde, che tornano anche quest’anno confermandosi la scelta più sicura in fatto di eyewear.

Come ce li propone la spring summer 2022? Dal classico modello dalle seventies vibes si passa a versioni macro, coloratissime o con montatura spessa. Avrai solo l’imbarazzo della scelta!

Con catenella

Pioggia (di) catenelle sugli occhiali da sole 2022 più cute. Ecco le nostre previsioni per l’eyewear della nuova stagione calda!

Ebbene sì, più che un dettaglio ormai si tratta di un vero must have e sono in tanti i modelli che la includono direttamente nel design. Di cosa stiamo parlando? Della catenella per appendere gli occhiali al collo ovviamente!

La morale della favola? Scegli la tua sunglasses chain sottilissima oppure spessa, dorata o colorata, o anche in tessuto elastico. L’importante è che ci sia e regali coolness non solo ai tuoi occhiali, ma – come un bijoux - a tutto quanto il look!

Sunglasses SS 2022: viva le linee nette!

Disegni e geometrie sono al centro dei trend eyewear per la primavera estate 2022. Già, dopo gli occhiali da sole tondi vale la pena concentrarsi anche su tutte le altre forme geometriche, sulle linee nette e sugli spessori decisi.

La parola d’ordine per i sunglasses del momento? Avanguardia! E quindi che il design semplice ma di carattere e molto “urban” sia con noi! Pronta ad innamorarti degli occhiali più “spigolosi” di stagione?

