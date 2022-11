C ateye, rotondi, ma anche dai profili spessi o boldati. Non solo: scopri tutte le tendenze in fatto di eyewear!

Sono lontanissimi i tempi in cui gli occhiali da vista erano solo una necessità, un obbligo, una compagnia quotidiana tutt’altro che desiderata. Oggi sono anche accessori a tutti gli effetti, da cambiare in base all’outfit e al contesto. Da collezionare e di cui godere. Piccoli oggetti che raccontano di noi, dei nostri gusti e del nostro stile. Il nuovo acquisto è imminente? Passiamo allora in rassegna gli occhiali da vista più cool per questo autunno inverno 2022-23.

Cateye

In cima alla classifica troviamo un grande classico: gli occhiali da vista cateye. Perché diciamolo, la “faccia da gattina” fa sempre colpo. Le montature in questione hanno una forma meno allungata rispetto a quelle tipiche degli anni ’50 e ’60, e c’è da dire che ciò le rende più versatili. Senza nulla togliere alla loro impronta maliziosa e seduttiva. Piacciono molto i pattern tartarugati e multicolor, oltre alle intramontabili tinte unite.

Montature bold

In acetato, nere oppure dai colori intensi o brillanti: le montature boldate sono accenti di stile degni di nota. Concepite per farsi notare, a prescindere dalle forme e dalle dimensioni. Perché è lo spessore che passa in primo piano. Puoi divertirti a creare contrasti cromatici rispetto al resto dell’outfit – in particolare gli altri accessori – o uno studiatissimo gioco di richiami.

Montature metalliche

L'acetato è la materia prima attualmente più gettonata per gli occhiali da vista, lo ribadiamo, ma bisogna anche dire che le montature metalliche sono tornate di moda. Sottili e leggere, raffinate e curate in ogni minimo dettaglio. Spesso impreziosite da loghi e piccole decorazioni. Lo stile retrò è evidente, il “grande salto” è compiuto: se a lungo gli occhiali con montatura metallica hanno contraddistinto le collezioni da uomo, adesso anche le donne se ne sono innamorate.

Occhiali rotondi

Gli occhiali rotondi o comunque tondeggianti, dalle forme contenute e aggraziate, che danno sempre un’aria da intellettuale e al tempo stesso portano un tocco d’ironia: ci sono anche loro tra le proposte più trendy 2022-2023. Perfetti per l’ufficio e per la scuola, of course, ma anche per il tempo libero.

Linee squadrate

Tra gli occhiali da vista donna più trendy per l’Autunno Inverno 2022-2023 troviamo anche quelli dalle linee squadrate. Forme quadrate, esagonali, ortogonali oppure irregolari. Le architetture richiamano gli anni ’70 e ’80, ma anche gli inizi del Duemila. Il pregio più grande è che sono una perfetta rappresentazione della moda fluida e genderless. Le montature possono essere minimaliste o eyecatching, ovvero più spesse e colorate. Molto chic!

Gocce e mascherine

Arrivati a questo punto, è chiaro: per quanto riguarda gli occhiali da vista, questo è il momento del new retrò. La maggior parte dei modelli più gettonati è chiaramente ispirata al passato, ma c’è sempre una sorta di rilettura in chiave contemporanea. Direzionata principalmente verso l’inclusività, ma anche finalizzata a rendere l’occhiale adatto a ogni situazione, dalla mattina alla sera. Altro esempio più che valido sono gli occhiali a goccia o a mascherina: comodi, pratici, glam. Tendenzialmente oversize.

Prima di fare la scelta finale, ricorda che anche la face shape ha un ruolo fondamentale: qui trovi delle dritte preziose!