C 'è un nuovo trend all’orizzonte. Che sia questione di necessità o di stile, gli occhiali da vista stanno vivendo una nuova primavera… con un retrogusto posh decisamente Y2K.

Chi è nata tra gli anni ‘80 e ‘90 lo sa. L’ordine del medico nel portare gli occhiali da vista era paragonabile al dramma dell’apparecchio. Erano tempi diversi, momenti in cui si faceva un abuso spropositato delle lenti a contatto e la moda strizzava l’occhio ad altri accessori. Ma insomma, il passato è passato e oggi la musica è cambiata decisamente. Da items sottovalutati a cool, gli occhiali da vista, veri o finti doesn’t metter, sono diventati infatti dei veri e propri plus per arricchire il nostro stile. Ora però vediamoci chiaro, e capiamo come indossarli al meglio.

Fur coat + occhiali da vista trasparenti + balaclava

Ben lontani dall’essere considerati nerdy, gli occhiali da vista in questo momento stanno vivendo il loro glow up incorniciando i volti più ambiti del fashion system. Merito dell’hype suscitato da Miu Miu con il modello ovale mostrato sulla passerella invernale di quest’anno. Stra merito (in verità) della modella Bella Hadid che da parecchio sfoggia proprio il bayonetta glasses, l’occhiale dalla linea stretta. Per intenderci quello indossato da Gisele Bündchen nel il Diavolo veste Prada, mentre parla con Emily appoggiata alla scrivania.

In sostanza però la certezza è che, prima come ora, sembra che perdere diottrie giochi un ruolo fondamentale sull’abito che scegliamo day by day. Alla fine degli anni ’90 (complici anche alcune band come i Blur) avevano fatto la prima comparsa gli “occhiali cool”, quelli un po’ spessi, rettangolari e neri. Li si usava anche con lente neutra per completare un look con un guizzo diverso. E poi l’evoluzione: nel corso degli anni 2000 ce lo hanno sbattuto in faccia star come Jessica Alba, Megan Fox, Jennifer Garner… persino nelle serie tv gli occhiali hanno trovato il loro spazio aggiungendo quel je ne sais qua allo stile geek-chic. Nota: ti ricordiamo Leighton Meester/Blair Waldorf e America Ferrera/Betty Suarez.

Cappotto lungo + white shirt + cravatta + occhiali da vista

Tiriamo le somme, insomma. Che la reference sia lo stile da bibliotecaria, da ragazza della porta accanto o l’ennesima declinazione di un trend devoto al -core di turno, l’occhiale da vista conferisce al look una nuova allure. Ovviamente in base alla montatura prescelta gli effetti saranno diversi. Un outfit composto da un semplice maglioncino girocollo e pants vita bassa rilassati diventa automaticamente intellettuale, mentre diviene seducente se fittato con slingback a punta e glasses sottili dalla forma rettangolare. Una mise grandpa vibe assume un carattere più smart, mentre una sportiva e underground potrebbe essere replicata benissimo in una rom-com contemporanea di Netflix. Quindi, sembra un gioco di parole, ma è a tutti gli effetti una questione di punti di vista.

Ora sta a te scegliere come guardare al tuo prossimo look! Noi intanto ti lasciamo con un buyers tips. Vuoi un occhiale da vista nuovo? Fai il tuo shopping nei mercatini vintage, troverai delle chicche che si noteranno a colpo d’occhio!

Occhiali da vista, ecco la nostra mini selezione

Occhiale da vista anni ’70 (DOLCE&GABBANA, via Salmoiraghi & Viganò)

Occhiale da vista rettangolare (IZIPIZI)

Bayonetta glasses (BALENCIAGA)

Occhiale da vista rettangolare bold (OFF WHITE)

Occhiale da vista con montatura metallica (PRADA, via Salmoiraghi & Viganò)

Cat eye nero (MAX MARA)

Occhiale da vista nero (BURBERRY, via Salmoiraghi & Viganò)

Occhiale da vista (PERSOL)

