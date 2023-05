H ai voglia di regalarti o regalare un paio di orecchini ma l'indecisione prende il sopravvento? Don't worry, ti aiutiamo noi: ecco una selezione delle proposte più glam in Rete!

“Anche la terapia dell'orecchino fa tantissimo. Uscire e comprarsi un paio di orecchini fa meglio di una seduta di psicoterapia”: così scrive Luciana Littizzetto nel suo libro La principessa sul pisello. E senza nulla togliere ai benefici di una psicoterapia, non possiamo che essere d’accordo. Regalarsi – ma anche ricevere in regalo – orecchini nuovi di zecca è un vero piacere, un omaggio alla legittima vanità. Un modo per volersi bene, un’infallibile mossa per risollevare l’umore nei giorni... un po’ così. Per celebrare le giornate più belle, anche. Insomma: è sempre il momento giusto per un acquisto del genere! Ma quali sono gli orecchini da comprare online per la primavera estate 2023?

Tanto per cominciare, direttamente dagli anni Ottanta e Novanta tornano in scena le croci. Non perdono carisma gli ear cuff e – sulla scia della “tendenza chain” – acquistano quotazioni gli orecchini a catena. Dall’altra parte ci sono gli evergreen: cerchi e cerchietti, punti luce, orecchini a goccia. Dopo aver parlato di bijoux in lungo e in largo dunque, abbiamo fatto una bella perlustrazione in rete di orecchini, ecco le proposte più glam!

I set di cerchietti

Cominciamo da un must have: i cerchietti. Abbiamo trovato un set composto da orecchini in argento e con diversi diametri, ovvero 8/10/12. Sono arricchiti da piccoli zirconi che regalano luminosità al viso. Se hai più buchi all'orecchio, si possono anche indossare tutti. Ottimo!

Gli orecchini a catena

Quando si tratta di orecchini a catena, abbiamo due possibilità: scegliere le versioni chunky, di grande impatto visivo, oppure percorrere la strada dell’essenzialità. E a quest’ultimo proposito, ci piace questo modello composto da una sottile catena d’argento e un cristallo all’estremità. Molto chic e anche molto versatile.

Pendenti e sparkling

Gli orecchini pendenti sono perfetti per la bella stagione, perché valorizzano non solo il viso ma anche il collo e la linea delle spalle. Cavalchiamo dunque la tendenza sparkling, che si colloca tra le più forti del momento: ecco un paio di orecchini dal design intrecciato, arricchiti da delicate file di zirconi colorati. Questa è anche una perfetta idea regalo!

Gli orecchini con croce

I gioielli con la croce ci riportano subito agli anni Ottanta e sì, la prima che ci viene in mente è Madonna. Sono tornati di moda, parliamo in primis di collane ma anche di orecchini. E se non ti attirano le versioni eyecatching, ecco un’interessante alternativa: orecchini con cerchio e croce in formato mini, che però passano tutt’altro che inosservati. Oltre al nero, sono disponibili altri colori.

Ear cuff

Ma quanto sono cool e anche comodi gli ear cuff, cioè gli orecchini da portare nella parte alta o centrale dell’orecchio (e senza bisogno di buco)? E soprattutto: perché accontentarsi di uno o due, quando tra gli orecchini da comprare online si trovano ricchi set? Come questo, composto da ben 25 pezzi!

Gli orecchini con perle

Un grande classico ma anche un trend di questa stagione: gli orecchini con perle. E in questo caso consigliamo la semplicità assoluta: una sola perla, senz’altro. Se il budget è contenuto, no problem: abbondano le proposte realizzate con perle artificiali. Sono orecchini da indossare h24, in ogni occasione. Anche nei contesti più formali.

Altre ispirazioni

