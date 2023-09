I Ferragnez sorridono e lo fanno per una dolcissima novità: è arrivata Paloma, una dolcissima Golden Retriever che promette di conquistare tutti

Cos'è la felicità? Potremmo rispondere a questa domanda in mille modi, ma una delle risposte più vere la prendiamo in prestito da Charles M. Schulz, autore di Snoopy, che nel suo celebre fumetto scrisse che la felicità è un cucciolo, caldo e tenero da coccolare. Ed ecco, questa verità sembrano conoscerla molto bene anche i Ferragnez, che hanno appena dato il benvenuto alla biondissima Paloma Ferragni.

Proprio così, una nuova cagnolina è entrata a far parte della famiglia di Chiara Ferragni, che ha condiviso prima possibile la notizia con i suoi fan, i quali sono già (ovviamente!) in visibilio. Anche perché, diciamolo chiaro: la signorina Paloma, da brava Golden Retriever, sembra già una cagnolina super fashion, stilosa e pronta a conquistare tutti con il suo carattere tanto dolce quanto birichino.

Intendiamoci, nonostante la grandissima gioia non deve essere stato facilissimo per Chiara dare il benvenuto alla cucciola. L'influencer ha da pochi mesi detto addio a Matilda, la bulldog francese che è sempre stata al suo fianco e che ha fatto sì che la Ferragni conoscesse Fedez (galeotta fu la canzone Vorrei ma non posto, che recita proprio Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John parlando di Matilda).

Tuttavia, già da qualche tempo sia Fedez che Chiara avevano fatto intuire quanto grande fosse la mancanza di un quattrozampe in famiglia, specie per i piccoli Leone e Vittoria, che ogni volta che vedevano un cane parlavano proprio della piccola Mati e di quanto la volessero accarezzare ancora. Deve essere stato per questo che la mamma di Chiara, Marina Di Guardo, ha deciso di "prendere posizione".

Sì, perché Paloma è proprio un regalo di nonna Marina a Leo e Vitto. Come si vede nelle stories della Ferragni i due si sono sciolti fra risa e gridolini e non fanno altro che stare con Paloma, che, secondo Chiara, diventerà davvero la loro migliore amica.

Al netto di questo, di certo, diventerà un idolo delle folle: scommettiamo che da brava cucciolotta inizierà a combinare tante marachelle e birichinate e, naturalmente, inizierà anche a regalare sguardi languidi e tenerezze. E come si potrà resistere?