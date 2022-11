A urora Ramazzotti ci svela un look premaman favoloso: pancino in vista, trasparenze e cut out da copiare subito!

Pancione in vista e look glamour: Aurora Ramazzotti si prepara a diventare mamma e ci regala una nuova lezione di stile. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata fra i protagonisti di Convivio 2022, l’iniziativa benefica, nata nel 1992, e creata da Gianni Versace per raccogliere fondi a favore della ricerca nella lotta contro l’HIV e le malattie sessualmente trasmissibili.

Ospite del Charity Dinner Gala, Aurora è apparsa raggiante accanto al compagno Goffredo Cerza. La conduttrice e star di Instagram infatti presto darà alla luce il suo primogenito e non potrebbe essere più felice. Se Goffredo ha puntato su un completo blu notte, particolarmente elegante, Aurora non è stata da meno, osando con un abito fasciante e sensuale.

La giovane Ramazzotti ha infatti scelto una gonna a vita alta, dal fit avvolgente, abbinata a un corpetto con maniche trasparenti e un taglio cut-out decisamente audace, proprio sotto il seno, a svelare il tatuaggio di Aurora: una rosa rovesciata. I look premaman della figlia di Michelle Hunziker non sono mai scontati e puntano su glamour e femminilità, con dettagli che rendono ogni outfit originale e favoloso.

Qualche giorno fa su Instagram, la 25enne aveva scelto di abbinare un crop top black con incrocio e taglio cut-out maxi, con una gonna lunga in stampa animalier e a vita alta. Un outfit che aveva completato con stivali di pelle e occhiali da sole con lenti celesti mini very chic.

Poco dopo aveva mostrato un altro look favoloso black&white con camicia sartoriale, pantaloni black e cappotto a vestaglia, lungo e con cintura annodata all’altezza della vita. Il tocco di stile finale? I mocassini chunky e gli occhiali con la catenella.

Regina d’eleganza e trend setter, Aurora non rinuncia mai agli accessori quando crea i suoi outfit e adora realizzare da sola i beauty look, utilizzando i prodotti make up creati da Michelle Hunziker. In occasione dell’evento di beneficenza milanese, la giovane Ramazzotti ha abbinato al look total black un trucco semplice, ma d’effetto con uno smokey eyes sfumatissimo, sopracciglia pettinate alla perfezione e labbra nude.

Semplice, ma glam anche l’hairstyle, con riga in mezzo e capelli liscissimi, pettinati dietro le spalle. "Make-up by me, ormai sto diventando bravina", ha commentato su Instagram, svelando il risultato del beauty look realizzato da sola ai follower. Ed è impossibile darle torto.