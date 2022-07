Paola Turani in Provenza è un incanto boho-chic. Che stile!

I n Provenza, Paola Turani ci regala un look boho-chic incantevole assolutamente da copiare

Paola Turani in Provenza è un incanto boho-chic e ci dà una lezione di stile. La modella e influencer è sempre più bella e per l’estate ci regala un look strepitoso, un mix di eleganza e romanticismo assolutamente da copiare.

Su Instagram, Paola ha sfoggiato un abito cut out dal tessuto leggero con volants e ruches. Un vestito perfetto per l’estate e per aggiungere un tocco di glamour agli oufit nell’armadio. Lo stile boho-chic d’altronde da qualche tempo è tornato di moda e promette di regalarci tante soddisfazioni. Colori, tessuti e ispirazioni sono romantiche, con un pizzico di eleganza, idee che ricordano viaggi, libertà, natura e festival musicali.

Nato nella Francia all’epoca del II Impero, lo stile boho-chic deve le sue origini al quartiere latino della meravigliosa Parigi. Un luogo in cui si riunivano i bohemien, ossia artisti, scrittori e intellettuali che si ispiravano allo stile e ai valori dei nomadi. Lo spirito boheme contagiò poi i movimenti giovanili degli anni Sessanta, diventando d’ispirazione per i festival più famosi e iconici, da Woodstock all’attualissimo Coachella.

Come copiare il look di Paola Turani? Si parte dai tessuti che dovranno essere fluidi, ampi, leggeri. La palette va dai colori grezzi a quelli tostati, dall’indaco al sabbia. Nello stile boho-chic, come ci insegna la modella, i protagonisti sono gonne, abbinate ad accessori che non passano inosservati e che regalano un tocco in più, come grandi orecchini, collane, maxi cinture e bracciali. Le calzature sono invece super basic, con stivaletti o sandali allacciati sulla caviglia, mentre il beauty look, come quello di Paola, è naturale, con capelli wild e un make up dai toni caldi.

L’abito cut ou e boho-chic della Turani è fra i capi da mettere in valigia per le vacanze estive. Fra le tendenze troviamo pure l’abito a tunica e gitan style, ma anche i capi con gonna a ruota stile anni Cinquanta. Perfetti per i giorni più caldi i vestiti con pizzo san gallo e delicate stampe a fiori, mentre i modelli midi e lunghi si arricchiscono con frange e plissettature, code asimmetriche e monospalla perfetto per enfatizzare al massimo la silhouette. Per i modelli mini i colori pastello o fluo sono sempre il top, mentre l’elegantissimo total black resta una garanzia, ma arricchito da dettagli che non passano insosservati come cinturine e balzette