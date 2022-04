T i sei persa le ultime dalla California? Ecco la nostra review “for Coachella addicted only” con tutti gli outfit che ci hanno fatti sognare durante l’edizione 2022 del Festival!

Il Festival “made in California” più amato dalle fashion addicted del nuovo millennio è finalmente tornato dopo due anni di assenza!

Oh sì, Coachella 2022 è arrivato e porta con sé tanta buona musica (basti dire che sui palchi abbiamo visto alternarsi star internazionali come Harry Styles, Maneskin e Billie Eilish) e una carica extra di coolness. Non ci resta che puntare i nostri radar in direzione Indio!

Ecco dunque che la Velley finalmente si gode il tanto atteso ritorno delle molte celeb e fashion influencer che ci stanno facendo sognare (la California e non!) a colpi di foto e video sui vari feed Instagram. L’appuntamento con il Festival ha quindi già preso il via (i weekend in questione per l’edizione 2022 sono quelli del 15-17 e 22-24 aprile) e noi siamo prontissimi a raccontarti tutto quello che c’è da sapere sui look più hot sfoggiati durante la kermesse.

Pronta alla nostra rassegna con gli outfit che ci stanno facendo innamorare (e magari dai quali lasciarsi ispirare per l’estate!) durante Coachella 2022?

Mini dress a colori + baseball cap

Lo avevamo predetto - immaginando come sarebbe stato lo stile Coachella per questa edizione 2022 - e ora possiamo confermarlo. Il Festival di Indio non è più solo ispirazioni boho e hippie: c’è anche molto Y2K.

E allora vai con i mini dresses o i top coloratissimi… ne abbiamo avvistati diversi in quel della Valley!

L’ex Angelo di Victoria’s Secret Alessandra Ambrosio insegna: un abito cortissimo e in technicolor, corredato da sneakers e baseball cap, rappresenta decisamente uno dei suoi best look in questo Coachella. Cosa ne pensi?

Long dress + cuissardes

Gli abiti lunghi e svolazzanti sono un must del Coachella-style e l’edizione 2022 non è da meno!

Oh sì, long e midi dresses - impalpabili e con profondi spacchi per seducenti effetti vedo-non-vedo - sono ancora protagonisti del Festival. Se poi sono anche bianchi, il gioco è praticamente fatto! Il vero twist? La scelta delle calzature.

Maestra nell’accostamento d’hoc è Paris Hilton – habitué della kermesse – che da buona veterana ci mostra con audacia il suo leggiadro abito total white portato in totale nonchalance con grintosissimi cuissardes!

Hippie style + Y2K mood

Nessuno meglio di Storm Reid – giovanissima star della serie HBO Euphoria – può interpretare l’unione dei primi due look appena visti, ovvero il nuovo che avanza e ciò che tutti riconosciamo come lo “stile Coachella”.

Un top in crochet – degno rappresentante dello stile boho tipico del Festival – si fonde magistralmente in combo con un paio di pants dal finish metallizzato. Et voilà: il nuovo Coachella 2022 dal mood Gen-Z è servito!

Zebra print

Tocchi di animalier al Coachella 2022? Ci ha pensato la fashion influencer di casa nostra Paola Turani, che ha portato magistralmente un abito in zebra print dall’effetto grafico e super-sexy!

Una scelta fuori dalle solite logiche del Festival, fresca e contemporanea che ci è piaciuta davvero molto. Perché non replicarla anche per le nostre serate estive?

Tinte fluo

Le nuances fluo si stanno facendo notare in quel di Coachella 2022 (anche questo lo avevamo predetto in effetti!).

In una Valley da sempre dominata da tavolozze basiche e dall’immancabile bianco con tocchi di denim, quest’anno stanno spuntando sempre più tinte elettriche, contemporanee, energiche… in una parola neon!

Un esempio? Il look rosa shocking di Vanessa Hudgens che – fresca di conduzione sul red carpet della Notte degli Oscar in abito total black – questa volta decide di giocarsi la carta “colore”. E lo fa davvero bene!

Passione cristalli e lustrini

Una delle “queen” assolute di questo Coachella 2022? Senza dubbio Leonie Hanne, l’influencer che tutti attendevano in quel della Valley!

Ebbene, Leonie ha dimostrato la propria “egemonia” sulla kermesse splendendo a più non posso, specialmente con questo mini dress che fonde la trama a rete (tipico leitmotiv degli outfit “Coachella style”) a una cascata di cristalli.

Non sarà forse è un look “per tutti”, ma non possiamo fare a meno di notare quanto in effetti lo scintillio abbia preso piede nel nuovo Coachella, sia con abiti sparkling che con makeup gioiello!

Jeans a vita bassa + catenella

Potevamo non includere in questa rassegna un look con un paio di jeans protagonista? Ovviamente no: siamo o non siamo al Coachella?

E quindi ecco – centratissimo – questo outfit della supermodella Sara Sampaio, che sfoggia un paio di cinque tasche in denim a vita super-bassa con crop top e ombelico in bella mostra. Il dettaglio che ci piace? La catenella che impreziosisce addome e look e che garantisce un pizzico di mood dal sapore seventies che al Coachella funziona sempre!