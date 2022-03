Oscar 2022: gli abiti più belli della serata

L a 94esima edizione della cerimonia degli Oscar torna al Dolby Theatre e le star sfilano sul red carpet a colpi di glamour. Scopri con noi i look più belli della serata

The show must go on! Tra i proclami di Sean Penn e la drammatica situazione internazionale, gli Oscar 2022 vanno in scena sotto gli sguardi attenti del mondo nella speranza di poter diffondere un pizzico di bellezza. Almeno per una notte.

E quindi sì, l’attesa è finita signore e signori: i riflettori si accendono sulla Hollywood più glamour, tra i tantissimi fan che circondano il red carpet e acclamano le star in arrivo. Avvolte in abiti stupendi, ça va sans dire!

Ma andiamo per ordine. Gli Oscar – per la 94esima edizione della cerimonia più attesa dagli amanti della settima arte - tornano a casa, al Dolby Theatre di Los Angeles, con molte celeb (tra cui il “nostro” Paolo Sorrentino) che decidono di mostrare solidarietà al popolo ucraino indossando un nastro azzurro che riporta la scritta “con i rifugiati”.

Aprono le danze la bellissima Vanessa Hudgens, avvolta in abito cut out nero total paillettes targato Michael Kors, e Sofia Carson in un vaporoso Giambattista Valli Haute Couture, tra i presentatori sul red carpet che accolgono le star in arrivo. A condurre la serata degli Academy Awards sul palco all’interno del teatro invece un trio femminile d’eccezione: Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall, affiancate da una lunghissima lista di presenter (coloro che consegnano le mitiche statuette ai vincitori delle varie categorie).

Credits: Getty Images

Tra le candidate spiccano poi nomi come Kirsten Dunst, Jessica Chastain, Kristen Stewart, Penelope Cruz, Nicole Kidman e Ariana DeBose. Tutte attesissime, per le loro performance certo, ma anche per i loro look!

Ma bando alle chiacchiere, entriamo nel vivo della serata: scopri con noi chi ha vestito le tante celeb che ci hanno lasciati senza fiato con abiti favolosi durante la notte della cerimonia degli Oscar 2022 (che ha visto trionfare a sorpresa CODA come miglior film). And the winner is…

Total black agli Oscar 2022

Il classicissimo nero (con cui non si sbaglia mai, va detto!) trionfa agli Oscar 2022. Sono tante infatti le star che lo scelgono (o che al massimo puntano sulla combo blu notte + nero), riuscendo però a mixarlo ad una certa originalità. Oltre alle splendide conduttrici sul red carpet già menzionate impossibile non notare Maggie Gyllenhaal, in long dress gioiello by Maison Schiaparelli.

Nero anche per le candidate alla statuetta Penélope Cruz e Kirsten Stewart, che si presentano sul red carpet con mise diversissime ma accomunate da una grinta velata di semplicità che funziona sempre.

Menzione d’onore poi per il favoloso Timothée Chalamet in completo Louis Vuitton, che reinterpreta il total black in chiave glam rock con giacca smoking scintillante indossata a pelle.

1/9 Penélope Cruz in Chanel

Credits: Getty Images 2/9 Timothée Chalamet in Louis Vuitton

Credits: Getty Images 3/9 Billie Eilish in Gucci

Credits: Getty Images 4/9 Kristen Stewart in Chanel

Credits: Getty Images 5/9 Jake Gyllenhaal in Givenchy

Credits: Getty Images 6/9 Amy Schumer

Credits: Getty Images 7/9 Maggie Gyllenhaal in Schiaparelli

Credits: Getty Images 8/9 Sofia Carson in Giambattista Valli

Credits: Getty Images 9/9 Vanessa Hudgens in Michael Kors

Credits: Getty Images PREV NEXT

Brillanti come Oscar

Password: scintillio. Oh sì, alla notte della cerimonia degli Oscar brillare è sempre una buona idea, se non stringendo la statuetta tra le mani almeno grazie all’abito!

Per la 94esima edizione tra le più scintillanti c’è di certo Zendaya, avvolta in un look dal piglio freschissimo (con crop shirt e lunga gonna gioiello) firmato Valentino. Lustrini e paillettes anche per la vincitrice della statuetta come miglior attrice Jessica Chastain, in long dress Gucci giocato sui toni del rosa. E che dire di Lupita Nyongo’o avvolta in un brillantissimo abito oro firmato Prada?

1/4 Zendaya in Maison Valentino

Credits: Getty Images 2/4 Jessica Chastain in Gucci

Credits: Getty Images 3/4 Lupita Niongo'o in Prada

Credits: Getty Images 4/4 Emilia Jones in Dolce & Gabbana

Credits: Getty Images PREV NEXT

Tutti i rosa degli Oscar 2022

Anche il rosa è andato piuttosto forte agli Oscar 2022.

Zoe Kravitz è senza dubbio capofila tra coloro che hanno fatto questa scelta per la serata più scintillante dell’anno, avvolta in un abito Saint Laurent total pink dal mood “vecchia Hollywood”. Jessie Buckley sfoggia invece un Erdem rosa ballerina che punta tutto su una delicata semplicità. Stesso rosa ma mood marcatamente sensuale infine per Lily James, che sceglie Versace.

1/5 Zoe Kravitz in Saint Laurent

Credits: Getty Images 2/5 Jessie Buckley in Erdem

Credits: Getty Images 3/5 Lily James in Versace

Credits: Getty Images 4/5 Mila Kunis

Credits: Getty Images 5/5 Serena Willims in Gucci

Credits: Getty Images PREV NEXT

Red passion (per gli Oscar!)

Red carpet, red dress! Il rosso è una scelta che non passa certo inosservata per una cerimonia come quella degli Academy Awards.

Audace, grintosa e sensuale è sicuramente l’opzione che richiede più personalità. Non è un caso che ne abbiano fatto sfoggio la vincitrice dell’Oscar come attrice non protagonista Ariana DeBose e la candidata Kirsten Dunst! Chi hai preferito?

1/3 Ariana DeBose in Valentino

Credits: Getty Images 2/3 Kirsten Dunst in Christian Lacroix Vintage

Credits: Getty Images 3/3 Jennifer Garner in Brandon Maxwell

Credits: Getty Images PREV NEXT

Colori, volumi e altri dettagli scultorei

Agli Oscar 2022 potevano forse mancare gli effetti speciali? Certo che no! Ecco quindi spuntare sul red carpet colori neon, pop, ruches, volumi esagerati e dettagli scultorei di ogni tipo.

Tra ispirazioni da vera diva come l’abito di Nicole Kidman di Giorgio Armani - reso unico da un punto d’azzurro celestiale ed elementi come lo strascico e il dettaglio balloon in vita - e sguardi ai nuovissimi trend (vedere alla voce H.E.R. in Carolina Herrera), le (belle) sorprese non sono mancate. E d’altronde se non si osa su un red carpet, dove azzardare?

1/5 Nicole Kidman in Giorgio Armani

Credits: Getty Images 2/5 H.E.R. in Carolina Herrera

Credits: Getty Images 3/5 Caitriona Balfe in Louis Vuitton

Credits: Getty Images 4/5 Jada Pinkett Smith in Jean-Paul Gaultier Couture

Credits: Getty Images 5/5 Kodi Smit-McPhee in Bottega Veneta

Credits: Getty Images PREV NEXT