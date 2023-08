I n chiffon, trasparente. Corto, midi, lungo. In stile boho chic o coloratissimo: scegli il tuo pareo per l'estate 2023 e acquistalo comodamente online!

Si può semplicemente annodare davanti oppure su un fianco, o prima piegare a triangolo creando una minigonna asimmetrica. Si può trasformare in vestito, avvolgendolo intorno al corpo e poi unendo i lembi dietro il collo. Indossare a mo’ di tubino o dargli la forma di un abito monospalla: insomma, i modi per indossare un pareo sono infiniti. Come gli orizzonti di questo semplicissimo eppure camaleontico capo di abbigliamento. La spiaggia e la piscina sono le location naturali, ma la gonna pareo – abbinata nel modo giusto – è il top anche per una serata, un aperitivo, un concerto. In città, perché no? Se non è tra i tuoi pezzi cult, inverti la rotta. Anzi, cominciamo subito: ecco i pareo mare 2023 da comprare online, senza altre esitazioni!

Pareo in chiffon

Il pareo è anche l’alternativa ideale al copricostume, bisogna solo scegliere quello giusto. Semplicemente impeccabile è questo modello in chiffon nero con spacco laterale, complice di intriganti trasparenze ma anche comodo e pratico. La cintura, a sua volta, si annoda lateralmente: un vezzo in più!

Multicolor

Stai cercando un pareo mare colorato? Non puoi non innamorarti di questo sarong, soltanto a guardarlo viene il buonumore. Un raffinato e gioioso trionfo di colori, valorizzato con stampe dall’impronta esotica. Wonderful!

Mini pareo

Se invece preferisci una gonna pareo corta, guarda questa: è in poliestere, trasparente ed economica. Raccolta, sta davvero in una mano. Ma al momento opportuno hai disposizione un capo intrigante quanto strategico. Disponibile anche nei colori rosso e bianco.

Boho chic

Dedicato a chi ama lo stile boho chic, che richiama subito le atmosfere degli anni Settanta: un pareo mare 2023 caratterizzato da colori vivaci e fantasie paisley, nonché da nappe che corrono lungo tutto il bordo. Queste note di azzurro mare sono un vero piacere!

Con nappe

A proposito di nappe, ecco un’altra bella proposta. Si tratta di un pareo a tinta unita, noi abbiamo scelto questa delicata gradazione di rosa ma ci sono anche altre opzioni. La lunghezza è midi, a seconda di come viene indossato arriva al ginocchio o poco sotto.

Gonna pareo crochet

La crochet mania imperversa e approda anche nell’universo della moda mare 2023. Noi siamo sempre sintonizzati e voilà: un pareo all’uncinetto decisamente chic. Da usare anche in città e – perché no – per una serata vacanziera. Magari al cospetto del mare. La cosa ancora più bella? Si trasforma in vestito con una mossa soltanto!

