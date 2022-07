Paris Hilton, rich and chic: il look gold è un mix di fascino e opulenza

L 'ereditiera biondissima icona degli anni Duemila torna sulle scene con un look super golden woman che affascina con stile!

Minidress dorato in pendant con guanti al gomito, occhiali anni Novanta e calze a rete effetto nude: Paris Hilton ci regala ancora una volta un look rich and chic che fa sognare e sembra uscito da un film di James Bond.

Un look da golden girl da copiare (con discrezione)

Ne ha fatta di strada l'ereditiera più cool degli States da quando si vestiva rosa Barbie da capo a piedi e girava per le strade di L.A. con il microcane Tinkerbell nella borsetta griffata.

Sì perché Paris Hilton ha saputo reinventare la sua immagine da ereditiera viziata e star dei reality show (ha partecipato nel 2003 a Simple Life con l'amica Nicole Richie, rinunciando a carte di credito per vivere in una fattoria dell’Arkansas, viaggiando dalla Florida a Beverly Hills in autobus e accettando ogni lavoro per poter sopravvivere, e trasformarsi in una icona 2.0, nonché imprenditrice e DJ.

Negli ultimi anni infatti Paris arriva a fatturare 1,6 miliardi di dollari ed avere 35 negozi monomarca col suo nome, aprendo un franchising di nightclub, creando una linea di extension per capelli e linee di abbigliamento e di scarpe... niente male!

Non stupisce quindi che anche il suo look negli ultimi tempi abbia avuto un revamp, con look più "maturi" ma sempre in stile ereditiera glam: sempre iconici anche i capelli, un vero marchio di fabbrica della Hilton, biondissimi e lunghissimi, raccolti in una coda di cavallo alta che fa sognare - e venire voglia di dare un'occhiata al suo brand di extensions.

Stile che ha ripreso anche quanto è stata paparazzata in tuxedo dress con la sorella Nicky, reinterpretando in chiave bossy un perfetto stile woman power. Sempre impeccabile l'incarnato radioso, frutto di un fondotinta leggero e coprente al tempo stesso e di una skincare perfetta.

Tocco finale, all'anulare destro, portato alla seconda falange, un anello con brillante a forma di goccia, un perfetto mix di fascino e opulenza sfrenata. E brava Paris!