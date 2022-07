Yin e yang: lo stile bossy delle sorelle Hilton è la celebrazione del woman power

R affinati, glamour e da vere business woman 2.0, le sorelle Hilton sfoggiano due capi che insieme rappresentano un impeccabile yin e yang visivo

Equilibrio, armonia, fusione perfetta tra due energie contrapposte che si esplicano nei due colori acromatici per eccellenza: il nero e il bianco. Un connubio iconico che le sorelle Hilton, reinterpretano in chiave bossy in perfetto stile woman power.

Eh sì, perché le due ereditiere americane ne hanno fatta di strada da quando poco più che adolescenti catalizzavano i flash dei paparazzi di Hollywood che contribuirono a renderle le vere regine dei party più cool di LA. Britney Spears. Lindsey Lohan, Kim Kardashian erano solo alcune delle loro compagne di scorribande, con loro il divertimento era assicurato e il successo dei party esclusivi a cui partecipavano, garantito. Dagli anni 2000 ad oggi molto è cambiato e Paris e Nicky Hilton lo dimostrano, anche con il loro stile!

Non c'è forza più potente delle donne determinate a salire

L’ultimo scatto che le vede protagoniste parla chiaro: «There is no force more powerful than women determined to rise», ovvero: «Non c'è forza più potente delle donne determinate a salire». E loro lo sanno bene. Imprenditrici e stiliste di successo, le sorelle Hilton rinnovano la loro immagine plasmandola con la loro nuova vita da business women. Come? Optando per due tuxedo dress che fanno della femminilità decisa e di potere, la loro cifra stilistica. Dalla silhouette rigorosa e al contempo sensuale, i due capi sono in due cromie contrapposte.

Nicky ha optato per il nero, sofisticato, raffinato e misterioso, Paris ha scelto invece il bianco, una nuance che indica purezza, luce ed eleganza senza tempo. Uno yin e yang visivo impreziosito da dettagli che fanno la differenza e che rendono entrambi i tuxedo dress ancora più glamour. Parliamo ovviamente delle catene di perle che definiscono le linee di entrambi i capi. Punti luce impeccabili in versione perle bianche per Nicky e silver per Paris.

E che dire dell’hair style e del makeup? Entrambe hanno optato per una chioma liscia e morbida, con punte leggermente mosse e un biondo glossy denominato boss blonde, tutto da copiare. Così come assolutamente da copiare è il makeup. Cat eyes intenso enfatizzato da una doppia linea di eyeliner e da una base viso radiosa che valorizza un incarnato baciato dal sole e labbra nude di gran tendenza. Un'ode impeccabile al potere femminile.