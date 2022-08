Che icona! Paris Hilton sul lago di Como sfoggia un look da favola

P aris Hilton conquista il lago di Como con un look spettacolare e dimostra di essere una vera it-girl!

Icona di stile e fashion influencer, Paris Hilton non si smentisce e sul lago di Como sfoggia un look audace e particolare. L’ereditiera e socialitè ha raggiunto l’Italia per visitare uno dei luoghi più amati dalle star, fra gite in barca, panorami mozzafiato e aperitivi vista lago.

Per l’occasione Paris ha sfoggiato una gonna in rete, lunga e bianca, abbinata a un costume da bagno intero di un blu acceso. Per rendere il suo look ancora più originale, la giovane Hilton ha aggiunto un corsetto strutturato in pelle black.

Mano nella mano con il marito Carter Reum, Paris si è avventurata fra le stradine dei borghi sul lago di Como, indossando sopra il costume una giacca leggere di Louis Vuitton blu ombrè. Ha poi completato l’outfit con un paio di décolleté marrone chiaro e una mini bag bianca.

Treccine ai lati della testa, occhialoni da sole white da diva e cappello, la Hilton ci ha regalato un look favoloso, insegnandoci come sia facile modificare il proprio outfit a seconda delle occasioni. Dopo un po’ di shopping e un gelato, l’ereditiera è tornata a bordo del suo yacht, sostituendo la maxi gonna con un mini copricostume a rete.

D’altronde Paris ne ha fatta di strada quando negli anni Duemila, da vera it-girl, lanciava mode, indossando in modo audace abiti ricoperti di paillettes, tute di velluto e minigonne. Una vera e propria fashionista, tanto da indossare ben sette abiti in occasione del suo matrimonio con Carter. Un abito Oscar de la Renta in stile Grace Kelly per la cerimonia con un top see-through e gonna di tulle con pizzo floreale.

Un dress firmato Galia Lahav per il suo primo ballo con l’amato, caratterizzato da bustier e una gonna con paillettes e spacco. Un abito di Pamella Roland, super sofisticato e dal sapore vintage, per la cena, e uno di Alice + Olivia per scatenarsi al party serale con top in rete e gonna in tulle. Ma Paris non si è fermata qui e nei giorni successivi alle nozze, fra brindisi e auguri, ha cambiato spesso look. Ha sfoggiato l’abito di Marchesa per l’ultimissima festa di una lunga settimana nella tenuta di famiglia, fra pizzi e strascichi. Per terminare con il long dress by Oscar de la Renta con cristalli Swarovski e un profondo scollo da vera star.