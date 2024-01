A ltrimenti detto balaclava, resta sulla scena fashion e continua a intrigare. Hai deciso di provarlo? Perfetto: ti mostriamo una selezione di modelli da acquistare online!

Misterioso e affascinante, ha fatto il suo ingresso nel cosmo moda durante l'inverno 2021, catalizzando subito l'attenzione generale. Sembrava una tendenza fin troppo audace, di quelle che intrigano ma durano poco. Invece no: il passamontagna si conferma un must anche per l’inverno 2024. Le versioni si moltiplicano, come aumentano coloro che hanno superato le titubanze iniziali, integrato il parco cappelli invernali e adesso non ne possono fare più a meno.

Il balaclava è perfetto per gli outfit da montagna e va a nozze con piumini e giacche imbottiti, ma non solo. Si porta anche in città, salvifico nelle giornate rigide e capace di rendere più interessante qualsiasi outfit. Compresi i più formali. Perché si abbina perfettamente anche ai blazer, ai cappotti lunghi, ai maglioni cozy. Difficile restare indifferenti alla sua versatilità e a quell’impronta cozy. Allora cominciamo: scegli il tuo passamontagna da comprare online, troverai anche qualche dritta su come indossarlo!

In maglia

Se il passamontagna è indiscutibilmente tra le tendenze cappelli inverno 2024, quello in maglia rappresenta la versione più comfy e anche chic. Punta su quelle lavorazioni effetto homemade, che sembrano opera... della nonna. E presta attenzione a quei dettagli che ne sottolineano il mood stilistico; bottoni e pon pon, per esempio. Un maglione oversize, magari ton su ton, pantaloni slim, stivali pelosi e l’outfit è servito.

Morbido

Però c’è un’altra tipologia che fa concorrenza al passamontagna di lana: quella realizzata in pile effetto peluche. Vabbè, quanto a calore raggiungiamo il livello PRO. Il tatto non è da sottovalutare, basta toccare i balaclava morbidi e pelosi per rendersene subito conto. Abbiamo scelto questa proposta in pile di Burton, super chic nella sua essenzialità. E sono pure materiali riciclati, il che rappresenta un valore aggiunto. La combo perfetta? Quella con la pelliccia ecologica.

Copertura integrale

Il passamontagna è fra le tendenze moda che catalizzano sguardi. Se vuoi portare al massimo quest’effetto, rompi gli indugi e scegline uno con copertura integrale. Ispirato a quelli che s’indossano sotto il casco, anzi: se viaggi in moto, ancora meglio unisci l’utile al dilettevole. Per sdrammatizzare, una bella tonalità vibrante e/o vitaminica!

Con coulisse

Il passamontagna con coulisse è strategico: in montagna, puoi stringerlo quando sei sugli sci o cammini tra la neve, per poi allentarlo nei momenti di relax; in città, si rivela prezioso alleato nelle giornate più fredde e ventose. O in caso di improvvisi mutamenti meteo. Mettiamola così: è il balaclava ideale per chi sta sempre in movimento.

Di lana sottile

… Un passamontagna 100% lana merino, ma sottile? Un’ottima idea, perché assicura calore senza risultare ingombrante e si può indossare anche sotto caschi e cappucci. Molto interessanti quelli del marchio Buff: la qualità è fuori discussione e si sceglie inoltre tra diverse fantasie. Unisex!

Basic

Chiudiamo il nostro check con un passamontagna Nike, ultra minimalista: nero, zero fronzoli, solo il logo e alcune cuciture a contrasto. Una piccola percentuale di spandex lo rende elasticizzato al punto giusto. Super comodo e versatile. Allora, hai trovato il tuo passamontagna online?

