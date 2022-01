Le pellicce del momento? Sono cruelty free

I l trend di cui ti vogliamo raccontare è uno dei più amati e odiati al mondo e forse non sparirà mai dal dibattito tra moda ed ecologia! Hai già indovinato?

Oggi, parleremo nient'altro che delle faux fur, perché le nuove pellicce cruelty free sono diventate una passione e un' ossessione di tutte le fashion hunter di questo pianeta (e non solo)!

Che tu lo sappia o no, è davvero l’item più discusso al momento. L'Italia ha posto fine proprio in questi giorni agli allevamenti di animali per le pellicce. Le maison e i fast fashion si sono sbizzarriti nel cercare il modo più stylish per offrire pellicce che spesso vengono chiamate ecologiche, vegan o cruelty free.

Quindi dimentica pure la scena di “Sex and the City”, dove Samantha riceve un bicchiere di colore rosso sulla pelliccia bianca al grido di “Murder, murder” perché oggi le pellicce vere sono totalmente out.

Se sei un’ attenta cacciatrice di tendenze avrai notato che non è solo il mondo della moda ad avere l’ interesse per il biologico e la sostenibilità. Ormai questo lifestyle è dappertutto. La cosmetica, i prodotti e gli accessori in pelle, l’alimentazione. Te ne sei accorta anche tu e a proposito di Beauty ora sei in cerca di uno skincare vegano? Ecco da dove partire per beauty routine vegana.

Insomma è un fenomeno globale, riguarda tutti i settori e noi siamo totalmente in love con il Green!

Facciamo però un passo indietro. Sei curiosa di scoprire da dove arrivano le pellicce?

Come quasi tutti i capi di moda anche la pelliccia è un capo antico e come ogni antenato del settore risponde al bisogno primitivo di proteggere dal freddo. Ben presto però è diventato un capo ambito, sinonimo di eleganza e soprattutto uno status symbol.

Nate agli inizi del Novecento e molto più economiche invece le pellicce finte simulano il pelo animale e vengo apprezzate subito da tutte. Sono fatte di fibre sintetiche o naturali e in questo caso sono dette ecologiche.

Ecco ora ti sei persa! Vuoi sapere la differenza tra pelliccia vegana, sintetica e green?

Le pellicce vere sono realizzate con il manto di conigli, foche, montoni&co, le pellicce sintetiche sono comunque inquinanti perché vengono usati materiali e tinture non biodegradabili che danneggiano l’ambiente e spesso sono prodotte nei paesi poveri, in condizioni di mancata sicurezza e igiene del lavoro.

I brand affermati e ormai i designer emergenti di tutto il mondo, nelle ultime stagioni, hanno fatto uno step in più e hanno realizzato pellicce non solo cruelty-free e vegan ma anche green. Sono nate cosi le pellicce biodegradabili e riciclabili a base di materiali vegetali.

Noi non abbiamo dubbi, siamo diventate tutte fan accanite delle pellicce green perché sono sostenibili ed etiche! Non vediamo l’ora di indossarle! E tu?

Ricorda che puoi anche optare per una pelliccia in lana o in cotone e non avrai sensi di colpa per l’ambiente e per la pelle!

Allora, vegan girl, sei pronta per le nuove pellicce cruelty free più cool da indossare questo inverno? Preparati perché anche tu, tra poco, sarai ossessionata da questi capi cosi tanto dibattuti e di tendenza.

PEEK A BOO

Mezza pelliccia, mezzo cappotto. Ecco come indossare le nuove pellicce cruelty free in modo minimal e chic. Perché lo so, le faux furs non piacciono proprio a tutte e lo sanno anche i designer. Sono proprio loro a pensare a te, minimal girl, che adori seguire tutte le tendenze ma vuoi restare nella logica del less-is-more, giusto? Allora sfoglia nella gallery perché di sicuro è lui, l’half & half cappotto e pelliccia che dovrai acquistare… E subito!

Cucù settetè

cappotto con pelliccia ANJE BY

Cappotto con pelliccia &OTHERSTORIES

IL MAXI DEL MAXI

Ti piace l’oversized? Allora deve piacerti anche il maxi oversized! Perchè ci sono casi in cui il less is more non vale. Quindi per te, o che fai parte delle insaziabili dello stile over, ci sono le pellicce tanto amate negli anni ‘40 e ‘60. Sì, quelle che alcune mamme e nonne hanno ancora conservate nei bauli perché i prezzi delle pellicce erano talmente alti che le puoi trovare immacolate, come nuove! Allora ispirati alla nostra amata petite girl Emili Sindlev che indossa una super maxi fur in colore blu e vai alla ricerca della tua! Pronta per sentirti al caldo 24/7?

Non perdere l'occasione per dare uno sguardo alle nostre tips su come indossare il cappotto XXL e sembrare slim.

Vado al massimo

Emili Sindlev

Pelliccia MANGO

Borsa pelliccia sintetica STAND STUDIO

TEDDY BEAR

Le pellicce forse più trendy degli ultimi anni. Se non l’ hai ancora acquistata non esitare perché non ci sono dubbi: tra le nuove pellicce cruelty free è la più comoda di tutte. Di peso rimane leggera e la puoi sfoggiare tutti i giorni. Scommetto che alcune vorrebbero anche dormirci! È lei, la pelliccia peluche, che dà questo effetto teddy bear più fashionista che mai. Se la desideri corta o lunga, in colore neutro o abstract, la troverai di sicuro! Perché non c’è maison o fast fashion che non l'abbia proposta.

Strapazzami di coccole

cappotto ZARA

Pelliccia teddy MANGO

Sandali in pelliccia finta NAKD

Bucket hat in peluche, H&M

PREV NEXT

LE PELLICCE CORTE

Per te che non sei freddolosa come noi o forse che hai le gambe ready-to-show ci sono le pellicce corte! I cappotti lunghi sono di sicuro un must have però come sarebbe l'armadio di una fashion addict senza una versione corta? In più, se è short puoi anche sbizzarrirti con i colori e forme perché non sarà mai too much! Preparati, perchè con una faux fur corta non passarsi inosservata!

Short is the new black

Giacca in pelliccia di capra cruelty free PRADA

Giacca in pelliccia sintetica RTA

PREV NEXT

ABSTRACT FAUX FUR

Per presentarti le nuove pellicce sintetiche in versione crazy abbiamo scelto un outfit della geniale e stylish Leonie Hanne. È proprio lei che incarna perfettamente tendenza, eleganza e attualità. E allora, cara follower, se ti piacciono items come i colori, il maxi e l’abstract non ci sono dubbi, lei è la tua icona di stile! Ricordati di abbinare accessori minimal, easy e chic per un effetto mirato e il gioco è fatto.

Rainbow Touch

Leonnie Hanne

Giacca con maniche in pelliccia abstract DESIGUAL

Stola in pelliccia sintetica PARFOIS

Delle nuove pellicce cruelty free potremmo parlarne per ore perché c’è tanto altro da raccontare! Long story short? Fatti una bella tisana e take your time perché il mondo della moda ha altro da scoprire - gilet, maglioni, gonne, accessori come scarpe, borse e cappelli. Tutto che rientra ancora nel mondo dello faux fur! Ma non ti preoccupare, segui la nostra shopping guide perché anche lì troverai alcuni pezzi da acquistare ASAP!