Il cappotto XXL: un must da indossare, così. Per sembrare slim

A rriva dal guardaroba maschile ma si fa spazio tra gli outfit più hot della stagione. Di cosa stiamo parlando? Del cappotto XXL: ecco come abbinarlo per sembrare slim.



Nelle ultime stagioni il trend delle forme over si è affermato tra le influencer e celebs. Questo Inverno il trend dell’ oversize tocca anche al capospalla che diventa rigorosamente il Maxi Coat. Sei preoccupata per la tua linea? Ci abbiamo pensato noi! Ecco tutto quello che c'è da sapere sul cappotto XXL e su come abbinarlo per sembrare slim.

La tendenza delle forme extra large dilaga per tutte le categorie. Vale per il maxi blazer, per la camicia maschile over e anche per la maglieria, si parla perfino di maxi abito in maglia! Non lo sapevi? Corri subito a vedere la maglieria più cool da indossare quest'inverno.

Non c’e’ dubbio che il cappotto sia un capo evergreen ma per viverlo XXL e sentirlo tuo ti consiglio di sbirciare velocemente le sue origini. Il bello della moda è proprio quello di raccontare e far diventare di tendenza un pezzo che ha secoli di storia.

Sei curiosa di sapere le sue evoluzioni ? Eccoti accontentata.

Il cappotto che indossi ha un precursore: nasce nelle corti francesi del 1700 come una marsina ricamata ad uso prettamente maschile. Si evolve in Inghilterra diventando la Redingote, il capospalla lungo tipico dei gentleman. A partire dal 1800 si trasforma in vari modelli, dal Reglan al Chesterfield al Montgomery fino al Loden, prendendo spesso il nome dalla notorietà del proprietario che lo indossa.

Il cappotto femminile nasce come variante del cappotto maschile ma prende subito la strada del comfort perché viene realizzato in seta con l’interno di pelliccia. Negli anni ’30 si fa strada il modello di cappotto con spalle importanti, negli anni ’40 ha linee squadrate e infine negli anni ’50 incontra l’haute couture parigina. Con Dior il cappotto si attesta come un irrinunciabile must-have del guardaroba femminile. Finalmente arrivano gli anni '80 e il cappotto acquisisce la forma over e a uovo tanto amato dalle celebs dell’epoca e sopratutto attuali.

Fai anche tu parte delle followers di questa tendenza? Se non sei convinta scommetto di sapere il perché. L’altezza non è il tuo punto forte e temi di sembrare un fagotto?

Cara trend hunter, non temere!Segui le nostre tips sul cappotto XXL: come abbinarlo per sembrare slim e scoprirai i fashion tricks che aiutano nella tua missione di essere cool senza perdere la femminilità.

Total black + cappotto cammello

Il colore per eccellenza che assottiglia? Sicuramente il nero! Come non abbinare allora il total black con il cappotto di tendenza di quest’anno, il cappotto cammello? Il risultato di questa combo sarà un comodo e raffinato casual chic. Lo sa bene Jennifer Lopez che con il suo 1.64 di statura nel daily wear sfoggia anche un anfibio, della serie ogni complesso è out. Immancabile una maxi bag, nera of course!

Black is the new Winter Jolly

NEW YORK, NY - DECEMBER 08: Jennifer Lopez seen out shopping in Manhattan on December 8, 2020 in New York City. (Photo by Robert Kamau/GC Images) 1/6 Jennifer Lopez 2/6 Cappotto H&M 3/6 Pantaloni in pelle STRADIVARIUS 4/6 Dolcevita ZARA 5/6 Borsa PARFOIS 6/6 Anfibi STRADIVARIUS PREV NEXT

La tuta e i colori shocking

Leit motiv dell'inverno 2021/22 è lo stile comfy chic, quindi via libera ai completi in tuta ma non solo!

Felpa e pants coordinati trovano finalmente il loro spazio fuori casa, abbinali con accessori sporty da gran freddo e soprattutto scegli un colore shocking per il tuo cappotto XXL. L’elegantissima blogger francese Golestaneh Mayer Uellener ha optato per il pink ma tu puoi sbizzarrirti su tanti altri colori. Il pezzo cult per uno stile comodo ma cool? Il sandalo con un calzino caldo!Chi ha detto insomma che chi bella vuole apparire deve soffrire. Se vuoi anche tu sfatare questo mito seguici su che cosa è lo stile comfy chic e non avrai più dubbi !

Barbie is cool

COLOGNE, GERMANY - MAY 21: Golestaneh Mayer-Uellner is seen wearing brown jogging suit Zara, pink oversized egg shaped Coat H&M, dad sandals Zara, tweed bag Chanel, sunglasses Celine on May 21, 2021 in Cologne, Germany. (Photo by Christian Vierig/Getty Images) 1/6 Golestaneh Mayer Uellner 2/6 Cappotto H&M 3/6 Tuta H&M 4/6 Tuta H&M 5/6 Scarpe Bikernstock 6/6 Borsa FURLA PREV NEXT

Il ton sur ton e i giochi di lunghezze

Come insegna l’armocromia è importante usare i colori nella perfetta palette della propria stagione cromatica. Scegli quindi il colore autunnale che più ti si addice e sbizzarisciti con i ton sur ton. Che cosa intendiamo? Cara fashion hunter per allungare la figura una tattica vincente è quella di usare lo stesso colore giocando con le nuances e le diverse lunghezze. Ispirati alla it-girl Leonie Hanne e sotto il cappotto lungo ed XXL indossa shorts in pelle e stivali altissimi, ovviamente tutto dello stesso colore. L’effetto slim è garantito!

Urban soldier

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 22: Leonie Hanne wears a large gold pendant Fendi earring, a gold large chain Fendi necklace, a brown wool ribbed turtleneck pullover, beige high waist ballon shorts, white Fendi monogram tights, a beige wool long oversized Fendi coat, a beige with brown embroidered Fendi monogram puffy clutch / handbag from Fendi, brown camel shiny leather block heels knees boots from Fendi, outside the Fendi fashion show during the Milan Fashion Week - Spring / Summer 2022 on September 22, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images) 1/6 Leonie Hanne 2/6 Trench MASSIMO DUTTI 3/6 Shorts ALICE&OLIVIA 4/6 Stivali STRADIVARIUS 5/6 Borsa SANDRO 6/6 Dolcevita WEEKEND DI MAX MARA PREV NEXT

Sfidare il freddo: i due pezzi in maglia con crop top

Per essere davvero un trend setter non devi aver paura di osare e fra le sfide che ti aspettano ti aspetta quella di indossare il completo in maglia con crop top sotto il cappotto over, ovviamente portato aperto! Un tocco sexy per sfidare il freddo che non ha intimorito la nostra amata Alexandra Guerlain. Con la sua mise a due pezzi e un bob perfettamente calzato non perde occasione di sfoggiare una linea davvero invidiabile. Complimenti Alexandra!

Ice ice baby

PARIS, FRANCE - OCTOBER 03: Alexandra Guerain wearing a brown coat and a brown two piece outside L'Oréal on October 03, 2021 in Paris, France. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images) 1/3 Alexandra Guerain 2/3 Cappotto EDITED 3/3 Set MISS GUIDED PREV NEXT

Teddy + denim - Look ispirazione 80’s

Tra i must non poteva mancare il morbidissimo Teddy Coat, over e coloratissimo o anche nei toni caldi di stagione. Attenta, però, non puoi sbagliare. Per l’effetto peluche scegli la lana bouclé o pelliccia ecologica! Come lo abbini per restare slim? Semaforo verde per le combo classiche come lo slip dress e le sneackers ma anche per quelle più funny, come la stilossima Sonia Lyson che lo indossa con i jeans dritti dal gusto 90's e i nuovi chelsea boots per un look pop ma con stile.

Eco Coccole

BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 03: Sonia Lyson is seen wearing Bottega Veneta Tire boots, Topshop jeans, Bottega Veneta bag, pink Acne beanie, Holzweiler hoodie, brown Max Mara coat on November 03, 2020 in Berlin, Germany. (Photo by Christian Vierig/Getty Images) 1/6 Sonia Lyson 2/6 Teddy Coat CALLIOPE 3/6 Cappellino H&M 4/6 Dolcevita H&M 5/6 Jeans STRADIVARIUS 6/6 Chelsea Boots STRADIVARIUS PREV NEXT

Ti abbiamo convinta e adesso vuoi sapere tutte le strategie per outfit che slancino la figura? Segui i nostri fashion tricks per sembrare più alta!