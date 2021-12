C hi ha detto che non puoi usare una felpa per creare un outfit al TOP? Con lo stile comfy chic puoi fare questo e molto altro, per essere elegante ma allo stesso tempo comodissima

"Chi bella vuole apparire molto deve soffrire", no grazie! Lo stile comfy chic è la lampante dimostrazione che possiamo essere vere regine di stile anche con una felpa. Non ci credi? Forse non lo sai, ma è una delle tendenze esplose nel 2020 in piena pandemia, quando - costrette a stare in casa per lunghi periodi - abbiamo dovuto modificare il nostro stile di vita. E sì, la moda ha seguito quest'onda portando in auge dei look costruiti su abiti semplici e comodi, abbinati ad accessori che li esaltassero e li rendessero eleganti.

Cinquanta sfumature di morbidezza

In quasi tutte le occasioni - da quelle più formali alle semplici uscite con le amiche - spesso impieghiamo ORE per capire cosa indossare esattamente. Stiamo lì, ferme a fissare l'armadio e i cassetti e non abbiamo la minima idea di quali capi scegliere per fare bella figura e allo stesso tempo sentirci a nostro agio. Lo stile comfy chic è proprio la risposta a questo dilemma.

Quando sentirti elegante ma allo stesso tempo comoda sembra un'impresa da un milione di dollari, ecco che la moda ti offre delle opzioni davvero geniali. Ormai l'abbigliamento sportivo non è più prerogativa della palestra e hai a disposizione tanti capi - tra felpe, maglioni extralarge, pantaloni larghi o leggings - con i quali puoi creare degli outfit semplici ma stilosissimi. Tutto sta nel trovare il giusto compromesso tra morbidezza, comfort ed eleganza!

Parola d'ordine: contaminazione

Lo stile comfy chic è esploso nel 2020 con la pandemia. Non è stato un anno facile sotto moltissimi punti di vista, ma se c'è un aspetto che ci ha segnato profondamente è proprio questo: riuscire a vestirci per le infinite ore in casa senza sembrare uscite da una centrifuga. Nel corso di questo anno, poi, le cose pian piano sono cambiate e - sdoganata una volta e per tutte l'idea che la parola comfort fosse l'anti-moda - ha iniziato a uscire dalle nostre case.

Ecco che il comfy chic ha iniziato a contaminarsi, facendo un balzo dal semplice stile athleisure (che unisce cioè abbigliamento sportivo e tempo libero) al vero e proprio street style. In parole povere abbiamo il via libera per creare infinite combinazioni di capi, anche quelle apparentemente più insolite, presentandoci ogni volta al TOP.

Come creare un look in perfetto stile comfy chic

Ok, abbiamo capito che non dobbiamo gettare le tute nel dimenticatoio. Ma come facciamo a creare un look in perfetto stile comfy chic? La chiave per questo tipo di abbigliamento è fondamentalmente una: puntare sulla semplicità dei capi principali che indossi, aggiungendo poi una serie di accessori che vadano a impreziosire e completare l'outfit.

Uno dei pezzi che non possono mancare se vuoi vestire in pieno stile comfy chic è la felpa oversize. Sì, hai capito bene, proprio una di quelle talmente larghe e lunghe da poter essere indossata quasi come un abito a sé. Va bene se ha il cappuccio - dai, non rabbrividire - e se vuoi fare centro puoi abbinarla a una gonna di pelle - ti vedo che storci il naso -, magari con un bel paio di collant ricamati, grande tendenza del momento.

In generale punta sempre su capi dai tessuti morbidi, come i felpati o la maglia, che sono comodissimi da indossare e anche molto belli da vedere. Attenzione, però, perché comfy chic non vuol dire vestirsi interamente in questo modo: ai capi oversize devi abbinare quelli stretch. Sta a te trovare l'equilibrio tra i due che ti valorizzi! Altra cosa importante, lo stile comfy chic richiede uno sforzo in più perché non disdegna abbinamenti che apparentemente potrebbero essere poco eleganti. Tanto per intenderci, non è un errore abbinare capi formali ad altri sportivi o comodi in generale, che potrebbero sembrare più adatti al tempo libero.

Gli immancabili

Andiamo al sodo, prendi carta e penna e segna gli immancabili per creare un look in perfetto stile comfy chic. Lo abbiamo già detto ma ripeterlo non fa male, la primissima cosa che non può mancare nel tuo armadio è la felpa in tutte le sue declinazioni: con o senza cappuccio, oversize (meglio) o cropped, di tutti i colori che vuoi (ma ti consigliamo le tonalità neutre, più facili da abbinare).

Se non se un'amante delle felpe, puoi sostituirle tranquillamente con i maglioni dalle texture sottili e non troppo ingombranti. Perché? Qui andiamo agli altri immancabili dello stile comfy chic: i blazer! Più ne hai, meglio è perché puoi indossarli praticamente su tutto per dare quel tocco stiloso in più che rende un outfit comodo anche elegante (lo stile business casual ne è un altro esempio). Oltre ai maglioni, opta per cardigan ampi e capi in velluto, tessuto di tendenza quest'anno.

Per il resto non devi far altro che sbizzarrirti per creare il giusto mix di eleganza e comfort: pantaloni a sigaretta o culotte, jeans momfit o joggers, T-shirt basiche, abiti ampi. Senza dimenticare, ovviamente, tutti i possibili modelli di scarpe, dai mocassini alle sneakers, fino agli immancabili tacchi.

Le icone dello stile comfy chic

Prima del BOOM del comfy chic, molte star lo avevano già adottato come vero e proprio stile di vita. Icone come Gigi Hadid e Jessica Alba da sempre non rinunciano al comfort, anche nelle occasioni meno formali, così come la divina Rihanna che non perde mai occasione per sfoggiare tutone oversize anche la sera, abbinandole ad accessori extra-lusso e tacchi vertiginosi. E ancora la splendida Sienna Miller, una delle prime ad abbinare abiti oversize a blazer e sneakers, o Reese Whiterspoon, che ha una particolare passione per le camicie oversize.