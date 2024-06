C omplice anche il ritorno del tenniscore, la polo shirt si è imposta sulla scena fashion per la primavera estate 2024: scegli il tuo modello ideale!

“Rubata” al mondo dello sport, la polo è un capo che possiamo considerare classico. Un must have dello stile casual chic. Presenza fissa nel guardaroba maschile, ormai da tempo si è fatta largo anche tra quello femminile. Del resto la natura genderless è uno dei suoi tanti pregi, insieme alla praticità e comodità. Ma adesso proprio la polo donna è diventata una scelta super glam, una fedele compagna delle fashioniste incallite. Una delle tendenze moda primavera estate 2024, e di certo resterà in campo anche nelle prossime stagioni.

Perché questa ulteriore carica di fascino? Perché proprio il mondo fashion, ovvero brand che hanno notevole voce in capitolo – tra cui Miu Miu, Etro, Gucci, Bottega Veneta – l’hanno gloriosamente portata in passerella, spesso rendendola protagonista di riedit che riflettono egregiamente il gusto contemporaneo. Se a questo aggiungiamo il gran ritorno del tenniscore... beh diventa tutto chiarissimo! Conseguenza naturale: concediamoci un po’ di sano shopping, ecco una selection di polo shirts da comprare (subito) online!

Basic

Come indossare la polo donna? Naturalmente le combo con i jeans e i pantaloni classici sono più che collaudate, ma i trend moda suggeriscono di portarla anche con minigonne a pieghe (nel nome del tenniscore, appunto) e shorts. Le it-girls, poi, si divertono a portarla sopra la camicia. E per quanto riguarda la scelta del modello giusto, cominciamo con uno basic e iconico: una polo Lacoste. Magari in una versione rosa bubble gum!

Polo + microskirt

Classica con contrasti

Ancora una declinazione classica della polo, ma cromaticamente più vivace: dai un’occhiata a questo modello slim fit in piquet di cotone firmato Kappa, con maniche corte e parasudore, collo e bordi con righe a contrasto. Anche il celebre logo Omini è in contrasto.

Oversize

Non potevamo non cercare anche una polo donna 2024 oversize, per la creazione di un perfetto look da street style. Ma sai che c’è? Una maglietta polo così ampia, di un bel bianco luminoso o di un altro colore prettamente estivo, può diventare anche una sorta di copricostume… smart!

Cropped

Ok, sappiamo che molto probabilmente stai pensando alle polo donna cropped. Quelle che lasciano il ventre scoperto e hanno una vestibilità piuttosto aderente. Una cosa è certa: trovano gli abbinamenti perfetti nei pantaloni a gamba ampia. Per una questione di bilanciamenti. Dunque eccola qua: una polo Benetton che ci piace per la sua impronta retrò, data dalla lavorazione a costine ma anche dal colore pastello. Chic!

Polo con lavorazione a trecce + pantaloni palazzo

Rugby shirt

… Ma anche le cosiddette rugby shirts, ovvero le polo a righe, stanno andando forte. Anzi, fortissimo. Soprattutto le versioni a maniche lunghe, perfette per le serate estive in cui l’aria si fa un po’ freschina (pensiamo alle località di mare o alle vacanze in barca). Senza contare che, con l’arrivo dell’autunno, potremo ancora contare su di loro! Ecco un modello cromaticamente neutro, che si presta ai più svariati abbinamenti. Interessante quel colletto bianco a contrasto.

Rugby shirt + cargo bermuda

Senza maniche

La polo smanicata non può mancare in questo nostro check: ci mette d’accordo con quell’allure raffinata e la freschezza assicurata. Puntiamo su una versione vitaminica di James&Nicholson, in cotone filato ad anelli ma con una piccola percentuale di elastan. Il colletto è a contrasto. E un paio di pantaloni bianchi o una minigonna bianca sono davvero il top, con questa polo!

