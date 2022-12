S iamo qui per risolvere i dubbi a tema regali di Natale per lui che dice di non voler nulla, ma in realtà non è proprio così

Arriva sempre quel momento, mentre si cercano i doni per il 25 dicembre, in cui ci si ritrova in un vicolo cieco e senza idee. Cosa che capita soprattutto quando c'è da scegliere cosa mettere sotto l'albero di Natale per lui, soprattutto per quei "lui" che dicono di avere tutto, che non hanno bisogno di nulla e che, alla fine, per loro basta solo il pensiero. Forse...

Eppure tutti hanno sempre bisogno di qualcosa, qualcosa che non solo scaldi il cuore dopo aver scartato la carta da pacco con renne e abeti, ma anche pezzi super cool che aggiungano stile e al guardaroba. Ecco, allora, la nostra guida ai regali di Natale 2022 per lui da comprare online. A tema moda ovviamente!

Il piumino di Columbia

I bomber, tanto amati e indossati negli anni '90, tornano per la fine del 2022 e caratterizzano i tagli dei piumini che diventano puffy, gonfi e in rigorosa piuma. Tra i tantissimi modelli, sono quelli che abbinano il due colori a contrasto o due tessuti diversi tra loro per creare modelli di tendenza da avere. E quindi sì, sono tra i regali di Natale 2022 per lui (da comprare online) più cool da accapararsi!

I calzini di Jimmy Lion

Quel lui ha proprio tutto tutto tutto? Allora i calzini sono una scelta sempre utile. Si indossano tutti i giorni e più sono belli più si ha piacere di utilizzarli e mostrarli. Questa box, oltre a presentare un regalo già completo, contiene 4 soggetti diversi su sfondo a tinta unita: la scelta perfetta per chi ama i calzini divertenti, ma non vuole esagerare.

Gli occhiali di Saraghina

Di occhiali da sole non se ne hanno mai abbastanza: la loro forma ha la capacità di cambiare il volto di ognuno e ormai si indossano in ogni stagione, senza distinzione di temperatura. Il modello da aggiungere e regalare non è solo un pezzo evergreen, ma totalmente Made in Italy. Perfetto anche per i più attenti.

La felpa di Harno

Negli ultimi anni abbiamo imparato quanto sia importante l'abbigliamento da casa. Pezzi e capi per il tempo libero che, oltre a farci sentire sempre in ordine, sono una vera e propria coccola. Per questo una felpa può essere il regalo adatto a quel lui che ama le serie tv o l'abbigliamento casual e sportivo anche per uscire.

Le sneakers di New Balance

Oggi le sneakers non sono solo più un accessorio, ma oggetti da collezione e che devono avere caratteristiche ben precise. Al momento, tra le numerose tendenze a tema scarpe da running e simili, ci sono le scarpe da hiking. Questo modello è la perfetta soluzione, un prodotto comodo, morbido ma che riprendere le caratteristiche estetiche di chi vuole essere al passo coi tempi.

Il beanie di Barts

Dai modelli chunky a quelli più regular fino ai classici beanie con risolvo e tramati. Questo modello, oltre essere un regalo di Natale sempre utile, è anche la scusa perfetta per aggiungere un accessorio in più alla tua collezione. Il perfetto beanie unisex che finirai per rubare.

L'orologio D1 Milano

Tra i regali da uomo, gli orologi sono una scelta da tenere sempre a mente. Alcuni, infatti, amano collezionarli mentre per altri sono accessori da sfoggiare quotidianamente da cambiare sempre. Perché questo modello? Perché l'Orologio Polycarbon 40.5mm-Shadow è l realizzato in policarbonato, ed è perfetto per chi ama il minimal, ma anche per chi vuole un oggetto che si farà notare.

Zaino Herschel

Questa è la stagione degli zaini e, vista la vita lavorativa di molti che si divide tra ufficio e smartworking di molti, è sempre bene avere uno zaino in più. Questo modello in verde militare, rispetta le nuance del momento, ma grazie agli inserti in pelle diventa meno sporty e più casual.

