I saldi estivi 2022 sono ufficialmente iniziati: al via la possibilità di fare shopping a prezzi scontati e di accaparrarsi sia i pezzi cult della stagione più calda, sia capi e accessori da sfruttare anche in autunno.

Evviva: i saldi estivi 2022 sono entrati nel vivo! Per le più previdenti è il momento di pensare direttamente all'autunno.

Oh sì, hai capito bene! La grande offerta degli store online consente di mettere le mani su abiti, capispalla, maglieria e scarpe da sistemare nell’armadio in vista delle giornate più fresche, quelle in cui gambe e braccia tornano a vestirsi dopo mesi di caldo torrido. Capi pensati per durare nel tempo, cui magari sino a oggi si è rinunciato per questioni di budget.

E allora via allo shopping, setacciando gli e-commerce multibrand, gli store online dei nostri marchi preferiti e anche - ovviamente - i più tradizionali negozi, a caccia di occasioni super scontate e dei pezzi cult del guardaroba autunnale: ecco la nostra top ten di capi da mettere nel mirino durante questi saldi estivi 2022.

Il body

Da qualche stagione tornato in auge - complice anche il “revival” anni ’80/'90 che il mondo della moda sta sperimentando - il body è molto spesso sottovalutato, quando è in realtà un capo che può rivelarsi “risolutivo” per molti look. Perfetto da indossare con pantaloni e gonne a vita alta per eliminare il fastidioso effetto “rigonfiamento” all’altezza del punto vita, segue la silhouette, la slancia e la esalta senza segnare.

Da scegliere sia in versione tank sia con la manica lunga, l’ideale è puntare su materiali tecnici (possibilmente eco-friendly) ed elasticizzati, che non costringano. Per le tinte è sempre saggio puntare i neutri, che rendono facili gli abbinamenti: bene bianco, nero e beige o nude. Ottime basi per ogni look. Insomma, il body è uno dei pezzi più versatili che si possano portare nell'armadio, perché dunque non approfittare dei saldi estivi 2022 e farne buona scorta?

Mytheresa 1/5 Body stretch con maniche lunghe Maison Margiela

Credits: mytheresa.com Farfetch 2/5 Body con spalle scoperte Khaite

Credits: fairfetch.com

H&M 3/5 Body con doppia spallina sottile

Credits: hm.com Zara 4/5 Body con collo halter e spalline sottili

Credits: zara.com Reserved 5/5 Body con scollo tondo

La gonna midi

Scende a sfiorare i polpacci e abbraccia la figura, sia nella versione pleated sia in quella di raso che scivola dolcemente intorno alle linee del corpo. La gonna midi è un altro capo cult da aggiungere alla lista di quelli su cui investire in questi saldi estivi 2022 e da indossare in autunno. Con una t-shirt (magari bianca, come suggeriamo poco più sotto) e un paio di sneakers è casual ma raffinata, con una blusa di chiffon e ballerine è il perfetto outfit bon-ton, con un paio di stivaletti diventa subito più rock. Le amanti del denim possono anche sceglierla in questa versione, da alternare ai classici jeans.

Reserved 1/4 Gonna midi a portafoglio

Credits: reserved.com Mytheresa 2/4 Gonna midi con stampa Emily Wickstead

Credits: mytheresa.com Farfetch 3/4 Gonna midi Alice McCall

Credits: farfetch.com Zara 4/4 Gonna plissé verde acceso

Il trench

Forse il capo d’autunno per eccellenza, il classico trench da indossare sia nelle giornate piovose sia quando l’aria inizia a rinfrescare ma non è ancora tempo di tirare fuori i giacconi pesanti. L’ispirazione è british, ma non necessariamente tradizionalista: restano i capi saldi del doppiopetto (la doppia fila di bottoni), il colletto revers, la cintura in vita e le bande sulle spalle. Ma sul colore e la lunghezza si può sperimentare tenendo conto del proprio stile e della propria carnagione. Per l’acquisto del trench perfetto è comunque consigliabile provare diversi modelli, proprio per individuare quello più adatto alle proprie esigenze. E anche di non badare troppo al risparmio, per accaparrarsi un capo che duri nel tempo. Anche a questo, d’altronde, servono i saldi!

Zara 1/5 Trench oversize

Credits: zara.com Mytheresa 2/5 Trench in taffettà con cappuccio Burberry

Credits: mytheresa.com H&M 3/5 Trench in cotone conscious

Credits: hm.com Uniqlo 4/5 Trench con cintura e bande sulle maniche

Credits: uniqlo.it Farfetch 5/5 Trench con maxi collo revers 12 Storeez

La camicia bianca

Se c’è un capo senza età è proprio la camicia bianca. Adatta a tutti, si adatta a tutto: al jeans e alla miniskirt, ai leggings e al pantalone elegante. Tutto senza perdere un grammo di raffinatezza. I reali di tutto il mondo, d’altronde, hanno già ampiamente dimostrato come la camicia bianca possa diventare di volta in volta il pezzo chiave dell’outfit o la tela vergine su cui costruirlo per dare spazio ad altri capi più importanti. Quella classica ha un fit impeccabile, linee pulite e semplici ed è in popeline di cotone candido, che illumina il viso. Le più originali possono invece optare per modelli più elaborati, magari decorati con ruches, ricami o dettagli preziosi. Anche colletto e maniche giocano un ruolo importante: colletto a punta e maniche lunghe slanciano, lo scollo rotondo incornicia il collo e dà subito un’aria romantica, così come le maniche a palloncino.

Mytheresa 1/5 Camicia in popeline di cotone Ganni

Credits: mytheresa.com Uniqlo 2/5 Camicia in cotone classica

Credits: uniqlo.it Farfetch 3/5 Camicia con maniche a kimono Rotate

Credits: farfetch.com H&M 4/5 Camicia di lino classica

Credits: hm.com Zara 5/5 Camicia con ricamo traforato

Il blazer

Elegante e casual allo stesso tempo, adatto sia all’abito da cocktail sia ai jeans: è lui, il blazer, un capo tra i più amati anche per la capacità di innalzare il livello di ogni look. I saldi estivi 2022 possono essere l’occasione per investire in un modello di qualità, sia dal punto di vista dei materiali sia per la fattura, così da accaparrarsi un pezzo destinato a restare nel guardaroba a lungo e da indossare, soprattutto in autunno, senza esclusione di colpi.

Il modello boyfriend, leggermente più lungo, aiuta a riequilibrare la linea dei fianchi, quello con le spalline a bilanciare quella delle spalle. La versione classica è quella nera, magari con le maniche rimboccate all’altezza dei gomiti, ma nell’ultima stagione abbiamo visto affacciarsi in passerella e nelle vetrine anche colori più accesi e audaci come il rosso e il verde. Non ti resta che scegliere!

Mytheresa 1/5 Blazer in lana a quadri Isabel Marant

Credits: mytheresa.com H&M 2/5 Blazer doppiopetto

Credits: hm.com Reserved 3/5 Blazer misto viscosa

Credits: reserved.com Zara 4/5 Blazer doppiopetto pied de poule

Credits: zara.com Farfetch 5/5 Blazer sartoriale Karl Lagerfeld

I jeans cinque tasche

Pezzo chiave dei look più casual, il denim cinque tasche non può mancare nell’armadio e i saldi sono un’occasione per investire su un paio di qualità. Gamba dritta e stretta, ha due tasche anteriori e due posteriori applicate a toppa, più un taschino sul davanti a destra: è il modello più classico, quello da abbinare al blazer appena citato o alla camicia bianca, alle sneaker o alle ballerine. Il lavaggio del denim dipende da gusti e preferenze personali, ma va tenuto conto che i colori più scuri tendenzialmente rimpiccioliscono otticamente e tendono a slanciare.

Mytheresa 1/5 Jeans a gamba larga con cut-out Maison Margiela

Credits: mytheresa.com Max Mara 2/5 Jeans a sigaretta blu notte Max Mara

Credits: maxmara.it Uniqlo 3/5 Jeans a vita alta con strappi

Credits: uniqlo.it H&M 4/5 Jeans effetto used

Credits: hm.com Farfetch 5/5 Jeans slim Tommy Jeans

I pantaloni palazzo

Eleganti e confortevoli, i pantaloni palazzo sono caratterizzati dalla gamba ampia e morbida che scivola sino a sfiorare il suolo: un modello che sta bene a tutte, a prescindere dall'altezza (nonostante i pregiudizi legati al fatto che solo chi è alto può indossarli). A fare la differenza è il taglio, insieme con gli abbinamenti: quelli a vita altissima sono perfetti con un crop top o una brassière, per sdrammatizzarli via libera a t-shirt, magari stampate, o camicie denim annodate in vita. E per le scarpe? Le platform richiamano subito i magnifici anni '70, ma i pantaloni palazzo stanno bene anche con sneakers, ballerine e mocassini.

Max Mara 1/5 Pantaloni palazzo stampati Max Mara

Credits: maxmara.it Dixie 2/5 Pantaloni palazzo in paillettes Dixie

Credit: dixiefashion.com H&M 3/5 Pantaloni palazzo cropped

Credits: hm.com Reserved 4/5 Pantaloni palazzo con pieghe

Credits: reserved.com Zara 5/5 Pantaloni palazzo con culisse in vita

Il little black dress

L’abito nero non può mai mancare nell’armadio, salvatore di moltissime situazioni in cui la frase “cosa mi metto” rimbalza nella testa. In origine è stato il tubino, ma nel corso degli anni le variazioni sul tema non si contano. Oggi si può scegliere tra i modelli più classici con orlo sopra il ginocchio e quelli più audaci cut-out, tra le versioni con gonna ampia o longuette affusolata e aderente sui fianchi. In ogni caso è lui il protagonista del look, da definire poi con scarpe e accessori preziosi.

Farfetch 1/5 Abito corto con allacciatura al collo Hunza G

Credits: farfetch.com Zara 2/5 Abito nero in maglina con inseriti in pizzo

Credits: zara.com Dixie 3/5 Mini abito con scollo ad anello Dixie

Credits: dixiefashion.com Mytheresa 4/5 Mini abito in cady Miu Miu

Credits: mytheresa.com Reserved 5/5 Mini abito nero con scollo geometrico

La t-shirt bianca

Insieme con l’abito nero, forse il capo più versatile e passepartout del guardaroba. La t-shirt bianca è perfetta sui jeans, sulla gonna midi e sul pantalone elegante. In pratica è semplicissima da abbinare e, se di buona fattura, è adatta a ogni look. Proprio per questo i saldi estivi possono rivelarsi un’ottima occasione per investire in un modello dal taglio pulito ed essenziale, realizzato in materiale di ottima qualità come il cotone.

Max Mara 1/5 T-shirt in jersey di cotone con tasca Max Mara

Credits: maxmara.com Farfetch 2/5 T-shirt con con decorazione gioiello Golden Goose

Credis: farfetch.com Reserved 3/5 T-shirt con stampa dorata

Credits: reserved.com Zara 4/5 T-shirt bianca basic con scollo a V

Credits: zara.com Mytheresa 5/5 T-shirt in lino Isabel Marant

La blusa di seta

Perfetta da sola o come sottogiacca, la blusa di seta è una carezza sulla pelle che rende il look immediatamente più raffinato e ricercato. Per l’autunno si può puntare sul classico nero, sul blu, sul verde bosco o sull’ocra per richiamare i colori della terra, oppure scegliere una versione più accesa: rosso magenta, viola ametista, verde smeraldo. Sta a te la scelta. Ma attenzione all’etichetta: prima di portare la nostra preferita alla cassa o di metterla nel carrello, è bene sempre controllare la percentuale di seta che contiene.

Mytheresa 1/5 Blusa di seta con cintura Victoria Beckham

Credits: mytheresa.com Zara 2/5 Blusa in seta stampata ispirazione Seventies

Credits: zara.com Max Mara 3/5 Blusa di seta rosa flamingo Max Mara

Credits: maxmara.it Farfetch 4/5 Blusa con tasca frontale Equipment

Credits: farfetch.com H&M 5/5 Top di seta sfrangiato

