D al tronchetto per l'autunno ai sandali lace-up da portare in vacanza: ecco la nostra top ten dei modelli di scarpe da non farsi sfuggire in occasione dei saldi estivi 2022

Non c’è scarpiera che tenga: nel periodo dei ribassi di luglio è impossibile resistere alla tentazione di acquistare un paio di calzature a prezzi scontati, soprattutto se si tratta di un modello tenuto d’occhio per mesi ma mai acquistato per ragioni di budget. E quindi diamo il via ai saldi estivi 2022, "scarpe editon"!

Accertato che almeno un paio andrà ad aggiungersi alla collezione in occasione di questi special prices, prima di immergersi nello shopping è bene tenere a mente qualche semplice “regola” per approcciare ai saldi. E quando si parla di scarpe, una su tutte: mai acquistarne un paio del numero sbagliato! Lo sappiamo: la tentazione di mettere le mani sopra quel modello favoloso a prezzo scontatissimo - anche se è mezzo numero più piccolo (o più grande, "tanto con una soletta...") - è fortissima, ma il risultato finale sarà l'ennesimo paio di calzature che giacciono tristemente in una scatola! Stessa cosa vale per il tacco perché, diciamoci la verità, chi ama e indossa abitualmente scarpe flat o dal tacco largo difficilmente riuscirà a indossare con disinvoltura uno stiletto da 12 centimetri.

Fatte queste doverose premesse, è il momento di immergersi nel meraviglioso mondo delle calzature e trovare quella fatta apposta per noi, da indossare quest’estate e - per le più lungimiranti - anche da sfruttare in autunno. Ebbene: ecco una lista di dieci modelli di scarpe da non lasciarsi sfuggire coi saldi estivi 2022. Quale punterai per primo?

Le sneakers

Via: prima tappa di questa sessione di saldi estivi 2022 dedicata alle scarpe! Le sneakers non possono assolutamernte mancare nella scarpiera e non hanno stagione. Tra i modelli cult ci sono quelle total white, ma anche quelle con inseriti in colori fluo o quelle d’ispirazione vintage che sembrano appena uscite da un campo da tennis degli anni ’80. E ancora: la versione a stivaletto, da basket, o i super classici come quelle di tela da indossare in estate, in primavera e anche nei giorni più caldi dell’autunno. A te la scelta!

Mytheresa 1/6 Sneakers in pelle total white Saint Laurent

Credit: mytheresa.com Superga 2/6 Sneakers in tela kaki Superga

Credits: superga.com 3/6 Sneakers in tela Converse

Credits: jdsports.it Puma 4/6 Sneakers con inserti fluo Puma

Credits: puma.it Reebok 5/6 Sneakers ispirazione vintage Reebok

Credits: reebok.it Nike 6/6 Sneakers a stivaletto modello basket Nike

Le slingback

La quintessenza della raffinatezza, rese famose da Mademoiselle Coco nella versione bicolore: sono le slingback, le scarpe con il cinturino che avvolge il tallone e il tacco più o meno alto, diventate le preferite di influencer e it-girl. Ecco qui la tappa "saldi estivi 2022" per chi cerca scarpe chic e versatili. Oh sì, colorate o tinta unita, altissime o rasoterra, le slingback sono sicuramente un modello su cui investire: sarà facilissimo sfoggiarle sia con gli outfit più casual, come jeans e camicia bianca, sia con quelli più eleganti, che sia un mini abito o una gonna midi abbinata a una blusa impalpabile.

Farfetch 1/5 Slingback stampa animalier Dolce & Gabbana

Credits: farfetch.com Zara 2/5 Slingback intrecciate Zara

Credits: zara.com H&M 3/5 Slingback in finto suede H&M

Credits: hm.com Mytheresa 4/5 Slingback in suede nere Gianvito Rossi

Credits: mytheresa.com Reserved 5/5 Slingback verde neon Reserverd

I mocassini

La (ri)scoperta della passata stagione sono certamente i mocassini. Li abbiamo visti indossati con i calzini bianchi a contrasto e con le calze a rete, con la suola platform o rasoterra, di vernice nera, lucidissimi, o colorati. I loafers stanno bene con tutto e sono uno dei modelli di calzature che sfrutterete di più in autunno, magari in abbinata con il trench, che fa tanto "parigina"!

H&m 1/5 Mocassini chunky nero lucido H&M

Credit: hm.com Zara 2/5 Mocassini con maxi suola dentellata Zara

Credits: zara.com Mytheresa 3/5 Mocassini in suede con suola gommino Tod's

Credits: mytheresa.com Farfetch 4/5 Mocassini nero lucido con logo Prada

Credits: farfetch.com Pull & Bear 5/5 Mocassini truck pastello Pull & Bear

Le mules

Il ritorno del sabot è stato ormai sancito qualche stagione fa e, chi si è fatto conquistare subito, ha intuito immediatamente le enormi potenzialità delle mules. Le ciabattine con tacco e fascione sono bellissime da vedere e molto comode da portare, e anche estremamente versatili. Peculiari nella forma che lascia il tallone libero e scoperto, possono essere aperte oppure chiuse in punta, di ecopelle o di raso, tinta unita o colorblock. Il tacco ha un’altezza variabile, da un paio di centimetri a una decina in più, e sul colore si può sperimentare osando anche tinte accese e vibranti. Per le più glamour ci sono poi mules con dettagli e applicazioni preziose, da indossare con abiti da sera dai bagliori scintillanti. Non ti resta che darti da fare con i saldi estivi del momento!

Farfetch 1/5 Mules con punta e collo alto Studio Amelia

Credits: farfetch.com Mytheresa 2/5 Mules con maxi tacco The Attico

Credits: mytheresa.com H&M 3/5 Mules con doppia fascia intrecciata e finish metallico H&M

Credits: hm.com Steve Madden 4/5 Mules argento con tacco in plexiglass Steve Madden

Credits: stevemadden.it

Zara 5/5 Mules con stampa Seventies Zara

I sandali flat

Li abbiamo visti declinati in ogni versione, materiale e colore, d’ispirazione tecnica o più classica, ma una cosa ormai l’abbiamo imparata: almeno un paio di sandali flat vanno rigorosamente conservati nella scarpiera per essere certi di avere sempre una calzatura adatta a ogni tipo di look. Quelli di questa estate 2022 hanno la doppia fascia e, possibilmente, il cinturino alla caviglia o dietro il tallone per rendere la camminata ancora più confortevole. La scelta però è ampissima, e tutto dipende dallo stile personale. C’è chi preferisce la ciabattina con le fibbie e chi invece punta a quella con l’unico fascione che circonda il collo del piede, chi ama la suola rialzata e morbida e chi preferisce quella rasoterra, magari con le fascette incrociate.

Nike 1/5 Sandalo in tessuto tecnico con doppio cinturino Nike

Credits: nike.com Zara 2/5 Sandalo flat di pelle Zara

Credits: zara.com Mytheresa 3/5 Sandali flat con infradito di pelle Tory Burch

Credits: mytheresa.com Reserved 4/5 Sandali flat con cinturini con velcro Reserved

Credits: reserved.com Farfetch 5/5 Sandali Arizona con fibbie Birkenstock

I sandali lace-up

I sandali lace-up sono uno dei modelli più in voga per l’estate. Flat o con tacco vertiginoso, sono perfetti da mettere in valigia per la programmata e tanto desiderata vacanza, da abbinare a un minidress o a una gonna corta che scopre le gambe abbronzate. La versione più elaborata ha i lacci che si arrampicano lungo il polpaccio, quella più semplice si ferma alla caviglia. Se si opta per la prima, attenzione al materiale: il rischio è che a lungo andare i lacci scivolino verso il basso. Piccola tip: quelli in tessuto tendono ad avere maggiore aderenza.

Yoox 1/5 Sandali con tacco e lacci alla caviglia Exe'

Credits: yoox.it H&M 2/5 Sandali con tacco squadrato e cinturino H&M

Credits: hm.com Mytheresa 3/5 Sandali flat con lacci di pelle Gianvito Rossi

Credits: mytheresa.com Farfetch 4/5 Sandali modello gladiatore Giuseppe Zanotti

Credits: farfetch.com Zara 5/5 Sandalo platform con lacci Zara

Le Mary Jane

Le scarpe con il cinturino sono tornare protagoniste delle passerelle ormai da qualche tempo, sia nella versione ballerina sia con il tacco, preferibilmente largo e solido. Le Mary Jane si indossano con i jeans e con le minigonne, stanno bene con il maxi dress ma anche con l’abito mini. Romantiche e iper femminili, possono essere di vernice oppure opache, con la punta più o meno arrotondata o con il doppio cinturino. La scelta è vasta, ma il nostro consiglio è di puntare su un pizzico di originalità, come per esempio il finish metallico.

Clarks 1/5 Mary Jane flat di pelle nera Clarks

Credits: clarks.eu Mytheresa 2/5 Mary Jane di vernice nera Maison Margiela

Credits: mytheresa.it Monki 3/5 Mary Jane con tacco squadrato Monki

Credits: monki.com Farfetch 4/5 Mary Jane di raso rosa con suola platform Prada

Credits: farfetch.com Farfetch 5/5 Mary Jane bicolor con tacco squadrato Miu Miu

Le décolleté

Un grande classico da tenere sempre a portata di mano. I saldi estivi sono l’occasione per investire in un paio di décolleté di ottima qualità e fattura, che avvolgano il piede e lo sostengano senza comprimerlo né mettere sotto stress pianta e caviglia. Certo, lo stile è ugualmente importante: nella versione più classica le décolleté sono nere o nude, di pelle e con la punta e il tacco alto. Nulla vieta però di sperimentare e anche di usare, magari scegliendo colori fluo o materiali come il suede e il raso. Un consiglio che vale per tutti - per cui garantisce Kate Middleton, duchessa di Cambridge i persona - un piccolo plateau slancia e le rende molto più comode.

Reserved 1/5 Décolleté in suede viola Reserverd

Credits: reserved.com Yoox 2/5 Décolleté nude 8 by YOOX

Credits: yoox.it Mytheresa 3/5 Décolleté in vernice nera Christian Louboutin

Credits: mytheresa.com Farfetch 4/5

Décolleté in suede nere Jimmy Choo

Credits: farfetch.com Zara 5/5 Décolleté intrecciate rosse Zara

Gli anfibi

Un must per la stagione autunno-inverno che in molti sfoggiano anche in estate, sfidando le alte temperature. Perché diciamocelo, gli anfibi sono irresistibili e regalano a ogni look quel tocco rock che lo rende subito più accattivante. Da qualche stagione ormai i modelli si moltiplicano e variano a seconda di brand e designer. Ci sono gli anfibi alla caviglia, quelli al polpaccio e anche quelli che salgono a sfiorare il ginocchio in puro stile militare, quelli con i lacci incrociati e quelli con la zip, le versioni chunky con l’alta e spessa suola di gomma o quelle della linee più essenziali. Abbinarli è facile, facilissimo: con i jeans skinny e un blazer, con la gonna lunga a il crop top, con l’abito romantico che sfiora le ginocchia e la camicia denim, la lista potrebbe andare avanti a lungo, mentre gli anfibi rimarrebbero un punto fermo.

Doctor Martens 1/5 Anfibi platform con cuciture a contrasto Dr Martens

Credits: drmartens.com Zara 2/5 Anfibi in suede con lacci Zara

Credits: zara.com H&M 3/5 Anfibi effetto coccodrillo H&M

Credits: hm.com Farfetch 4/5 Anfibi con suola carroarmato e lacci Ash

Credits: farfetch.com Mytheresa 5/5 Anfibi con lacci e occhielli a contrasto Isabel Marant

Stivali e stivaletti

Dal tronchetto ai cuissardes che salgono sopra il ginocchio, i saldi estivi sono l’occasione per acquistare quei modelli di stivali ammirati per l’intera stagione passata e finalmente arrivati a un prezzo più abbordabile. Non fatevi spaventare dalle temperature torride, perché gli acquisti estivi si riveleranno fondamentali per i look autunnali. Il tronchetto, per esempio, è perfetto con i jeans, lo stivale sopra il ginocchio - anche in versione flat - si può abbinare a maxi abiti in maglia, gonne fluttuanti o blazer oversize.

Yoox 1/5 Tronchetti con tacco scultura Jil Sander

Credits: yoox.it Mytheresa 2/5 Stivali cuissard similpelle Proenza Schouler

Credits: mytheresa.com Zara 3/5 Stivali con tacco largo di pelle marrone Zara

Credits: zara.com Reserved 4/5 Stivali con suola a carro armato Reserved

Credits: reserved.com Farfetch 5/5 Stivaletti texani Sandro

