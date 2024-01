L e festività sono quasi finite, ma bando alla malinconia: stanno per cominciare i saldi, periodo magico per tutti i fashionisti doc! Da Nordo a Sud, lungo tutto lo Stivale, ecco le date d'inizio e fine.

Le festività volgono al termine, ma non c’è spazio per la malinconia. Perché è cominciato un altro countdown, è ormai vicinissimo un appuntamento che accende gli entusiasmi di tutti i fashionisti doc (e non solo): i saldi invernali 2024. Scaldiamo i muscoli per la caccia agli affari d’oro, per esaudire piccoli e più grandi desideri. Rinnovare il guardaroba, comprare i must have mancanti e quei pezzi che fanno tendenza. Che magari domani non più, ma adesso sono un richiamo irresistibile. Organizziamoci, dunque. Punto primo: quando cominciano i saldi? Quanto durano? Le date, come sempre, variano a seconda della regione. Ecco un recap dettagliato, primo step per mettere a punto il nostro piano d’azione. Dopo di che, un ripasso di tutti i trucchi e consigli per fare bingo… Beh, è sempre utile!

ABRUZZO

Procediamo in ordine alfabetico, cominciando quindi dall’Abruzzo. Qui i saldi invernali 2024 partono il 5 gennaio e durano 60 giorni. I commercianti hanno comunque la possibilità di organizzare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

BASILICATA

Un po’ diversa la situazione in Basilicata: per questo inverno 2024, i saldi cominciano il 5 gennaio e si va avanti per 60 giorni, ma non possono esserci “anticipazioni”.

CALABRIA

Anche in Calabria gli sconti partono il 5 gennaio. Finiranno il 6 marzo, quindi c’è abbondante tempo a disposizione per prendere… Sagge decisioni. I commercianti non possono prendere iniziative in anticipo.

CAMPANIA

Il 5 gennaio è la data d’inizio dei saldi invernali 2024 anche per la Campania. E anche in questo caso, la mission per fare gli acquisti perfetti può protrarsi per 60 giorni.

EMILIA ROMAGNA

Vivi nell’Emilia Romagna o ti trovi da quelle parti? Perfetto: il periodo dei saldi va dal 5 gennaio al 4 marzo, ma sulla data d’inizio non si transige.

FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia vogliono esagerare e questa è una gran bella notizia: i saldi iniziano il 5 gennaio e finiranno il prossimo 31 marzo!

LAZIO

Nel Lazio, invece, c’è meno tempo a disposizione: sconti e promozioni cominciano il 5 gennaio ma termineranno il 18 febbraio 2024. Poco più di 6 settimane.

LIGURIA

Vediamo quando cominciano i saldi invernali 2024 in Liguria. Sì, sempre il 5 gennaio. Ma anche in questo caso, il termine è stato fissato per il 18 febbraio.

LOMBARDIA

Siamo arrivati in Lombardia, quindi anche nella città più fashion d’Italia: Milano. Per l’intera regione, il tanto atteso appuntamento va dal 5 gennaio al 4 marzo 2024.

MARCHE

… E nelle Marche, invece? Presto detto: ci si può scatenare dal 5 gennaio all’1 marzo. Qualche giorno in meno rispetto ad altre regioni, ma può andar bene lo stesso.

MOLISE

Nel Molise, invece, i saldi coprono il periodo compreso tra il 6 gennaio e il 5 marzo. Nei trenta giorni successivi, però, nessun commerciante può proporre vendite promozionale. Da ricordare!

PIEMONTE

I saldi 2024 in Piemonte? Il via è stato stabilito per il 5 gennaio, anche qui dureranno per 8 settimane!

PUGLIA

Quando partono i saldi 2024 in Puglia? Ti rispondiamo subito: il 5 gennaio. E bisogna agire con metodo, perché la durata è di 45 giorni. Finiranno il 28 febbraio.

SARDEGNA

Il periodo dei saldi 2024 in Sardegna coincide più o meno con la media nazionale: dal 5 gennaio e per 60 giorni.

SICILIA

La Sicilia, invece, va un po’ oltre: le offerte pioveranno dal 5 gennaio al 15 marzo. Libero sfogo alle anime fashion!

TOSCANA

Anche la Toscana si allinea: il periodo dei saldi invernali va dal 5 gennaio al 5 marzo 2024. Comunque 60 giorni non sono affatto male, va detto.

UMBRIA

Sconti in Umbria dal 5 gennaio al 5 marzo 2024. Contrariamente a quanto accade nella maggior parte delle altre regioni, però, è possibile effettuare vendite promozionali in ogni periodo dell’anno. Senza paletti.

VALLE D’AOSTA

La Valle d’Aosta fa le cose in grande: si inizia il 3 gennaio e si va avanti addirittura fino al 31 marzo.

VENETO

Saldi 2024 in Veneto, c’è tempo dal 5 gennaio al 28 febbraio per fare gli acquisti perfetti. Un deadline leggermente… accorciata.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Anche nella provincia autonoma di Trento siamo nella media: 60 giorni a disposizione, dal 5 gennaio al 5 marzo 2024.

DISTRETTO DI BOLZANO, OLTRADIGE E BASSA ATESINA

Da quelle parti bisogna massimizzare il tempo disponibile, perché i saldi cominciano il 13 gennaio e terminano il 10 febbraio.