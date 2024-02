I l tanto atteso 14 febbraio è ormai vicino e le porte dell'universo fashion si aprono ... per darti tante idee regalo per lei, e andare a colpo sicuro!

San Valentino 2024, regali per lei. Non banali. Ma nemmeno inutili. Che le accendano un sorriso, che siano anche un valori aggiunto ai suoi outfit. Regali fashion, insomma. Sei alle prese con questo dilemma? Sicuramente, e la tua ricerca ti ha infatti portato fin qui. Nel posto giusto: sì, perché vogliamo proporti una serie di idee proprio per il 14 febbraio. E abbiamo puntato sulla semplicità, evitando anche di sottoporti una carrellata infinita che alle fine avrebbe creato ulteriore confusione.

Prima di passarle in rassegna, una raccomandazione importante: scegli basandoti sui suoi gusti e sul suo stile, certo, ma fai in modo che il regalo parli anche di te. E dell’amore che vi unisce. Questa è la regola fondamentale per non sbagliare!

Borse

“Le borse sono i nuovi gioielli”: così ha scritto, qualche tempo fa, il New York Times. Come dargli torto? Sono tali prima di tutto perché spesso realizzate con materiali high level nonché arricchite da dettagli preziosi; ma anche perché rappresentano un vero e proprio micro cosmo. Che racconta della donna. Un’ottima idea regalo per San Valentino 2024, dunque.

In un’ideale classifica, al primo posto troviamo la borsa a cuore. Ma un ruolo chiave spetta anche ai colori: rosa (nelle sue infinite gradazioni) e rosso in primis. Un consiglio? Punta sulle borse piccole. Questo è uno di quei casi in cui l’estetica esige la meglio sulla praticità.

Courtesy of press office 1/5 Borsa a cuore con cristalli (MANGO) Courtesy of press office 2/5 Borsa cintura in pelle di vitello (VALEXTRA) Courtesy of press office 3/5 Borsa a mano in palma con dettaglio in ceramica di Caltagirone (DANIÉ) Courtesy of press office 4/5 Handbag in nappa riciclata (MONTE SHARP) Courtesy of press office 5/5 Borsa a mano con stampa geometrica (GUESS) PREV NEXT

Underwear

Tra le idee regalo per San Valentino 2024, mettiamo anche l’underwear. E qui si va dai set e dai body ultra sensuali, fatti di pizzi e trasparenze, ai corsetti che servano da input per sposare la tendenze della lingerie a vista.

Ma prendi in considerazione anche top, canotte, capi più semplici da usare tutti i giorni e che le ricordino… Quanto la ami! Se poi ci sono stampe a cuore, meglio ancora. Un tocco di romanticismo e di allegria!

Courtesy of press office 1/7 Body in pizzo floreale con ferretto (WOLFORD) Courtesy of press office 2/7 Top con spalline regolabili (SLOGGI) Courtesy of press office 3/7 Top cuori con pizzo (COTONELLA) Courtesy of press office 4/7 Brasiliana cuori con pizzo (COTONELLA) 5/7 Bustier con ferretto e micro rose (YAMAMAY) 6/7 Bustino con cut out cuore (TEZENIS) 7/7 Perizoma con cut out cuore (TEZENIS) PREV NEXT

Jewels

Gioielli per San Valentino 2024, idee (ovviamente) super azzeccata. Questa è l’occasione giusta anche per mandarle un messaggio forte e chiaro. Una promessa, una dichiarazione, un simbolo. In ogni caso, sarà subito un oggetto importante sia per te che per lei.

Ancora una volta, scende in campo il cuore (in tutti i sensi). Che, del resto, è da sempre musa nella produzione di gioielli. Oppure puoi fare una scelta più impegnativa, ci riferiamo al costo e alle materie prime. Se invece vuoi restare nella fascia più accessibile, scommetti sull’originalità!

Courtesy of press office 1/6 Collana campanella con stelle azzurre smaltate a mano e zirconi (BOCCADAMO) Courtesy of press office 2/6 Collana bocca Lolita in oro giallo (ATELIER VM) Courtesy of press office 3/6 Orecchini cuore in oro bianco con rubini taglio cuore e contorno incassato con diamanti taglio brillante (GIORGIO VISCONTI) 4/6 Charm Cuore in oro rosa 9K e smalto rosso effetto madre perla (DODO) Courtesy of press office 5/6 Bracciale in oro rosa con lapislazzuli e diamanti (ROBERTO COIN) Courtesy of press office 6/6 Handcuff argento placcato oro (THAIS BERNARDES) PREV NEXT

Altri accessori

La verità è che, quando si tratta di regali per San Valentino, sono proprio gli accessori - con il cuore e non - a rappresentare le opzioni più gettonate. Mettiamo a fuoco qualche altra idea, dunque. Lei ama lo stile casual? Regalale un cappello, ma anche non passi inosservato e che in qualche modo sia… contestualizzato.

È freddolosa? Vai con le sciarpe, i calzini, le pantofole pelose e morbidissime (ma rigorosamente cool!). Se è una fashionista doc, la manderai in brodo di giuggiole con un paio di maxi occhiali da sole rosa. Adesso tocca a te, ci siamo. E se vuoi altre ispirazioni ancora, dai un'occhiata anche qui!

Courtesy of press office 1/6 Pantafole furry con fascette incrociate (EMU AUSTRALIA) Courtesy of press office 2/6 Cappello a secchiello crochet multicolor (SURKANA) Courtesy of press office 3/6 Maxi sunglasses rosa (LONGCHAMP via MARCHON) Courtesy of press office 4/6 Baseball cap (CHAMPION) Courtesy of press office 5/6 Calza tennis Love (ALLAGIULIA) Courtesy of press office 6/6 Cappello beanie (CANADA GOOSE) PREV NEXT