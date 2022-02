B orse, sunglasses, cinture. Ma anche calzini, jewels, cappelli: l'iconica (e universale) immagine veicola positività e permette di personalizzare l'outfit in una mossa sola!

È un simbolo universale, che attraversa il tempo e non conosce confini geografici: il cuore. Ambasciatore di bei sentimenti ma anche di forza, coraggio, energia positiva. La moda, da sempre, lo guarda con interesse. Non solo per il suo grande potere comunicativo, ma anche per quella semplicità che si traduce in un’accattivante impronta pop.

Piccoli o grandi, rossi come vuole la tradizione o di altri colori, i cuori diventano così il quid glamour dei capi più svariati e cavalcano le tendenze: di recente li abbiamo visti caratterizzare – fra l’altro - giacconi faux fur, maglioni di lana oversize, cardigan cropped, maliziosi mini dress. E poi ci sono gli accessori.

A forma di cuore o decorati con cuori, che si tratti di stampe, applicazioni, ricami. Una vera e propria dichiarazione d’intenti, un twist di originalità e allegria che può anche bypassare le regole degli abbinamenti, spiccando sui look più basic come su quelli più elaborati ed eleganti. Il momento perfetto per sfoggiarli è San Valentino, certo. Ma in realtà ogni occasione può essere quella giusta, a prescindere dal calendario e dalle fasce orarie. Tu quali preferisci?

Heart bags

Tendenzialmente mini, ma anche micro. Da portare a mano o a tracolla: la borsa a forma di cuore non è un trend, bensì un must. Eccentrica al punto giusto, sofisticata o ironica, merita un posto speciale nella tua collezione di borse. Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Prada, Versace, Chanel: tante la maison che hanno realizzato borse ispirandosi a quest’iconica immagine. E sono tante anche le proposte più accessibili, così come le nuance fra cui scegliere. Abbina la tua heart bag alle scarpe, scegli oufit che la mettano in risalto e farai girare le teste!

Scarpe

A proposito di scarpe: sì, il cuore ci sta bene. Sono soprattutto le sneakers a portarlo in giro, per mezzo di applicazioni più o meno eyecatching; ma se vuoi alzare il tiro, sappi che non mancano le décolleté ad hoc. Dior, Valentino, Christian Louboutin sono solo alcune delle maison che hanno sposato la romantica causa. A gamba nuda è meglio.

Calzini

… E se le scarpe no, allora i calzini! In questo caso ti puoi davvero scatenare, scegliendo fra “tempeste” di cuori o un unico, solitario quanto invitante cuoricino. Comunque, l’obbligo è quello di metterli bene in vista. Come, d’altro canto, vuole la moda del momento. La combo ideale? Quella coi mocassini, a loro volta un trend in ascesa. Alternativa più tradizionale, ovviamente, sono i collant decorati con cuori.

Sunglasses

Gli occhi a cuoricino, è proprio il caso di dirlo. I sunglasses a forma di cuore sono un’irresistibile tentazione per le it-girls più estroverse, anche un tantino sfacciate. E sono anche adorati dalle celebs: citiamo, ma l’elenco è ben più nutrito, Madonna, Rihanna, Margot Robbie. Da un lato ci riportano ai nostri giochi di bambine, dall’altro ci conquistano con il loro fascino retrò: impossibile non pensare alle vulcaniche pin-up. E se finora li hai associati soltanto alla bella stagione, sappi che il limite è stato abbondantemente superato. Quando vuoi, come vuoi!

Cinture

La cintura gioiello con fibbia a cuore: ecco un’altra possibilità decisamente glam. Nel giorno di San Valentino come in tutto il resto dell’anno. Puoi usarla non solo con i pantaloni, ma anche per ravvivare e personalizzare il capospalla, il maxi pull, una semplice camicia. E se entrano in scena i cristalli, il risultato glam diventa certezza assoluta.

Cappelli

I cappelli a tema cuore rappresentano un’opzione meno diffusa ma da non sottovalutare. Puoi puntare su un modello a cuffia con applicazioni in stoffa o strass a forma di cuore. O il cuore può essere parte integrante della lavorazione a maglia. E ancora, perché non scegliere un baseball cap con la visiera adeguatamente decorata? Oppure un basco, così è subito stile parisienne.

Jewels

I gioielli a forma di cuore sono un classico, ma d’altra parte le declinazioni risultano così numerose da coincidere anche con le tendenze del momento: i maxi orecchini, per esempio. O gli anelli con pietre colorate. La verità, però, è che a prescindere dalle mode hai l'obbligo di sbizzarrirti. Soprattutto il 14 febbraio!

Fermacapelli

E poi c’è quel dettaglio ad alto tasso di sciccheria: il fermacapelli con protagonista il cuore. Anche nelle versioni più discrete, non passa certamente inosservato. È un tocco semplice, ma che davvero può fare la differenza. Se gli abbinamenti cromatici sono una tua fissazione, puoi tirare in ballo i jewels o un altro accessorio. La borsa, per esempio.