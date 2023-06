S linky, alla schiava, gioiello, infradito e non solo: scopri le versioni più trendy dei flat sandals da acquistare con pochi click!

Un’estate senza sandali bassi non si può nemmeno immaginare. Perché sì, tacchi e platform sono un’arma fashion indiscutibile. Ma le scarpe basse estive diventano una vera liberazione. Comode, pratiche e anche glam, sia ben chiaro. Basta solo scegliere i modelli giusti (e naturalmente sfoggiare una pedicure perfetta). Quali sandali vanno di moda, sempre a proposito di suole rasoterra o quasi? Beh, le tendenze del momento prendono la strada del comfy estremo e del minimalismo, ma fanno anche rima con versioni più sfiziose e seducenti. Ragazze, c’è davvero da divertirsi. Connettiamoci, quindi, e scopriamo quali sono i sandali bassi estate 2023 da comprare online!

Sandali infradito in gomma

I sandali bassi donna più richiesti online per l’estate 2023 la dicono lunga sul mood del momento: sono in gomma, color nude, con delicati intrecci sul dorso del piede. Perfetti per la spiaggia ma anche per la città, diventano un simbolo del tempo libero e della voglia di staccare la spina. Anche soltanto per fare una passeggiata!

Sandali slinky

A proposito di tendenze sandali 2023, e scarpe estdi ive più in generale, troviamo i sandali slinky. Felice combo, come suggerisce il termine stesso, tra ciabatte slide e suole chunky. Bassi ma non troppo, eppure quei centimetri non si sentono proprio. In compenso, si vedono! Devono essere nostri, non si discute.

Sandali in cuoio

I sandali in cuoio sembravano ormai tramontati, invece eccoli nuovamente… ai nostri piedi. Li abbiamo riscoperti in virtù della loro armoniosa semplicità e ce ne siamo innamorat* anche perché sono super versatili: dalle gonne lunghe alle mini, dagli shorts ai pantaloni capri, stanno bene praticamente con tutto. Il top sono quelli marroni, o comunque di una tonalità neutra/chiara che si abbini senza limiti.

Alla schiava

I sandali alla schiava, che cioè si avvolgono intorno al polpaccio e poi si annodano, sono un evergreen che fanno incrementare il grado di seduzione. Ergo, meritano un posto (anche) tra i sandali bassi estate 2023. Da prediligere le tonalità sobrie, dal momento che si tratta di un modello già di per sé eyecatching. Guarda questi: una fantasia animalier decisamente chic!

Sandali gioiello

Mettono in risalto il piede e impreziosiscono l’intero outfit, anche illuminandolo: i sandali bassi gioiello permettono davvero di fare la differenza. E abbiamo scoperto che gli utenti online non prediligono le suole in cuoio, bensì in gomma. Questo modello è anche senza chiusura, si mette e si toglie in un attimo. Che te ne pare?

Infradito metallici

I sandali bassi passano anche attraverso declinazioni eleganti, rivelandosi perfetti per gli outfit delle serate estive. Una conferma si materializza davanti ai tuoi occhi: un paio di sandali infradito metallici, dalla lavorazione molto delicata e diversa dalle solite. Ci sono anche le versioni oro e bronzo.

