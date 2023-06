S lides+chunky: è da questa combo che nascono le ciabatte estive più trendy del momento. Le altezze non sono mai state così comode!

Il concetto ormai è chiaro a tutti, non solo alle fashion victim: con le dovute e inevitabili eccezioni, la moda oggi fa rima con comodità. Lo dimostrano – giusto per fare qualche esempio - tendenze come lo smartorial e il normcore, il successo del denim+denim, la felice “dipendenza” dalle sneakers. E a proposito di scarpe, giunti a questo punto non possiamo non chiederci quali siano le ciabatte estive più glamour del momento. E voilà: ecco i sandali slinky scalare le classifiche di gradimento diventando un imperativo assoluto.

Sandali slinky

Cosa sono i sandali slinky

Li chiamiamo sandali, ma in realtà sono ciabatte estive. Una rivisitazione delle iconiche slider (quelle col design a fascia) messe a punto per coniugare altezza e comodità. Il neologismo è una "parola macedonia" composta da slider, appunto, e chunky. Per intenderci ancora meglio, l’ispirazione arriva dai mitici ciabattoni degli anni Novanta. Amatissimi dalle Spice Girls e da tutte le teenager dell’epoca.

La suola platform regala centimetri ma resta ultra comoda, la silhouette è volutamente robusta ma non di rado morbida. I colori sono infiniti. Scarpe ready to go, da infilare al volo e a prescindere dall’outfit. Ed è proprio questa la cosa ancora più bella: non bisogna porsi il problema degli abbinamenti. Che si tratti di gonne lunghe o corte, pantaloni morbidi o skinny, shorts o jorts, va bene tutto. Unica eccezione, vien da sé, sono i capi più raffinati ed eleganti. Ma poco importa: le slinky non hanno alcuna velleità a tal proposito. Anzi.

Look con slinky sandals e gonna tubolare

Quali scegliere

Il merito di questa nuova tendenza va in parte a Steve Madden, i cui sandali slinky sono diventati virali su TikTok. Poi numerosi altri brand hanno accettato la sfida ed è stata una saggia scelta: se parliamo di street style, per quest’estate 2023, da queste scarpe non si prescinde.

La richiesta lievita e la proposta si diversifica. Prevalgono le ciabatte slinky in gomma e quelle con la tomaia in tessuto elasticizzato, ma non mancano alternative: i modelli in spugna, quelli trapuntati, quelli con suola dentellata. La suola platform può essere omogenea nell’altezza o formare un tacco, ma lo stacco non è mai netto. Con fascia a strappo, doppia fascia, fascia in similpelle, imbottiture fluffy: insomma, ce ne sono davvero per tutti i gusti.

Sandali slinky con "tacco"

E adesso parliamo proprio di gusti. Ecco una selezione di ciabatte slinky estate 2023: tu quali scegli?

1/10 Sandalo platform Throw back con tomaia in tessuto elasticizzato (STEVE MADDEN) 2/10 Resort Sponge sandali in spugna (BOTTEGA VENETA) 3/10 Sandali sportivi slip-on (H&M) 4/10 Sandali chunky altezza 45 mm (BALENCIAGA) 5/10 Sandalo con plateau e GG (ADIDAS X GUCCI) 6/10 Sandali con plateau da 6,5 cm (BERSHKA) 7/10 Ciabatte FoamO (UGG) 8/10 Slides Hogan-3R Blu (HOGAN) 9/10 Sandali in gomma con suola dentellata (ZARA) 10/10 Ciabatte con tomaia imbottita e doppia fascia (BENETTON) PREV NEXT