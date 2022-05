P ietre colorate, strass, zirconi. Ma anche metalli: le strade per brillare sono tante. Così come versatile è il design. Non resta che scoprire i modelli più cool per l'estate targata 2022.

Ammettiamolo: le scarpe sono una passione, anzi una dipendenza comune a tutte, ma quelle da indossare nella bella stagione hanno una marcia in più. Aumenta la scelta in fatto di modelli e colori, la creatività si libera di qualsiasi briglia, forme e decorazioni non hanno limiti. E tornano in scena anche gli amati sandali gioiello. Luminosi, sfiziosi, tentatori. In una parola, irresistibili. Quali i più cool per la Primavera Estate 2022? L’interrogativo è subito sciolto. Ecco i sandali gioiello 2022 più cool del momento.

Il grande classico

La loro presenza è praticamente obbligatoria nella scarpiera di tutte, perché sono non soltanto intramontabili ma anche pratici, ultra comodi e anche chic: ci riferiamo ai sandali modello Capri. Ovvero infradito, con suola flat e cinturino chiuso intorno alla caviglia.

Le versioni di classici sandali gioiello 2022 più trendy? Quelle decorate con pietre, trasparenti o coloratissime. Si rivelano perfette praticamente per qualsiasi outfit da giorno, ma sarebbe un errore accantonarli a priori dopo il tramonto. Con un morbido slip dress, per esempio, si abbinano alla perfezione.

Sandali argento

I sandali gioiello 2022 con tacco sono l’accessorio sparkling che illumina il look, portando subito in piedi in primo piano. Le declinazioni virano verso l’infinito, ma tra quelle che hanno conquistato il titolo di tendenza scarpe 2022 ci sono indubbiamente i sandali argento.

Arricchiti da strass, zirconi maxi o più discreti, sono perfetti anche per le serate speciali e per le cerimonie. Si notano, sì, ma la classe resta fuori discussione. E gli abbinamenti giusti sono numerosi: dal bianco al nero passando anche per le tonalità più accese o, al contrario, delicate.

Con punta squadrata

Ma attenzione, perché per la Primavera Estate 2022 entrano in scena anche i sandali gioiello con tacco e punta squadrata. Arrivano – anzi, ritornano – dagli anni Novanta e con quella pianta netta, decisa, si rivelano decisamente versatili. Adatti anche ai contesti più formali.

Si sceglie tra modelli minimalisti, magari dotati di dettaglio eyecatching, e altri dal design più elaborato. Anche con gonne a matita e pantaloni sono top.

Con cavigliera in metallo

Con tacco alto o suola flat, anche i sandali gioiello con cavigliera in metallo stanno scalando le classifiche di gradimento. E piacciono soprattutto alle estimatrici dello stile rock-chic.

Dirottano l’attenzione sulla caviglia, appunto: se non è esattamente il tuo punto forte, dunque, valuta con attenzione la scelta. E se il 100% metallo non ti convince fino in fondo, puoi optare per un modello ingentilito da piccoli strass.

Chain mania

La catena è la regina degli accessori, hai notato? È il leitmotiv di cinture, borse, collane, orecchini. Inevitabile, dunque, che la chain mania trovasse terreno fertile anche a proposito di sandali gioiello 2022.

Via libera h24, dal giorno alla notte, con una raccomandazione: se la catena in questione è piuttosto vistosa, e magari caratterizza pure la borsa, “bilancia” col resto dell’outfit. Insomma, non esagerare.

Passione strass

Se hai un debole per gli strass, i sandali gioiello 2022 ti daranno enormi soddisfazioni. Gli strass ricoprono l’intera scarpa o solo una parte (per esempio il listino), sono dosati con parsimonia o “piovono” regalando luce in abbondanza.

Non di rado, diventano la materia prima di design più elaborati, quasi pezzi artistici. Veri e propri gioielli. Meglio, però, indossarli solo di sera.

... Serpente!

Eh sì: meritano un capitolo a parte, i sandali gioiello con serpente. Cambiano le firme e i brand, passa il tempo ma possiamo definirli iconici. Il serpente si poggia sul dorso del piede, oppure si attorciglia sinuosamente intorno alla caviglia e sale ancora più (o meno) su.

Monocolore, multicolor, sottile o più d’impatto: le variazioni sul tema sono parecchie. Il fil rouge è l’alto potere seduttivo.

Sandali gioiello con tacco

Il must del momento? Il “tacco gattino” o kitten, ottima via di mezzo tra quello alto e le suole flat. Da qualche tempo abbiamo scoperto che i sandali gioello con tacco kitten regalano generose dosi di comodità a fronte di un perfetto grado di appeal.

Eleganti ma non troppo, ideali anche per l’ufficio, anzi: praticamente perfetti ovunque e dovunque. L’unica riserva riguarda gli outfit da sera.

Sandali gioiello con plateau

Il concetto l’abbiamo assimilano egregiamente e anche con compiacimento: le scarpe con maxi plateau sono tra le tendenze della Primavera Estate 2022. Deduzione immediata, anche i sandali gioiello con plateau sono in testa alla classifica degli hot topic di stagione. Eccome.

Regalano centimetri con grande nonchalance, brillano, diventano un vizio difficile da perdere. E se maxi è troppo, non è affatto difficile trovare sandali con platform dalle altezze più abbordabili. In ogni caso, sarebbe opportuno riservarli agli orari serali. Quanto alle situazioni, si valuti di volta in volta. Nel senso che per le cerimonie, ad esempio, non è né un sì e neppure un no a priori. Dipende… dall’aria che tira.

Suola chunky

Le suole chunky sono da tempo un must, soprattutto in autunno e in inverno. Da un po’ si fanno valere anche quando le temperature salgono. E tra le novità di stagione troviamo proprio i sandali gioiello chunky.

I parenti grunge dei sandali gioiello con plateau, mettiamola così. Manco a dirlo, comodissimi. E, almeno fino a quando conserveranno lo status di primizia, originalissimi. Concediamoci questi superlativi, va'.