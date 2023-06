C on tacco a blocco e listini, in versione ugly chic o gioiello, flat o con zeppa. Ma non finisce qui: abbiamo selezionato tutte le proposte più glam in Rete!

… Quel grande senso di liberazione, ai piedi lo smalto preferito e un pizzico di legittima vanità a condire il tutto: dopo aver sfoggiato in lungo e in largo le nostre scarpe primaverili preferite, è finalmente arrivato il tempo dei sandali! Di conseguenza, sale la voglia di concedersi una sessione di shopping... anche in rete, comodamente sedute sul divano. "Sandali online primavera estate 2023": le dita corrono veloci, la ricerca comincia. Però piovono proposte, e la scelta può farsi complicata. Andiamo con ordine quindi. Le tendenze di questa stagione parlano in primis di sandali con la zeppa, sandali ugly e sandali flat, perché ormai il concetto di comodità ha un ruolo molto importante.

Su un altro fronte, ecco gli inossidabili classici: le mules a punta aperta, i sandali con cinturino alla caviglia, quelli a listini. E non solo. Passiamo subito dalla teoria alla pratica, ecco la nostra selection e tutti gli input più interessanti del momento!

Con tacco a blocco e listini sottili

Tacco a blocco e due listini sottili paralleli: questo design è un classico in fatto di sandali. E piace sempre, come dimostra anche la nutrita richiesta. Sono scarpe adatte non soltanto a qualsiasi outfit, ma anche a tutte le ore. Perfette (tra l'altro) con i pantaloni chino, i flare pants e le gonne a matita.

Con cinturino alla caviglia

Un altro must have da mettere assolutamente (anche) tra i sandali online primavera estate 2023: la versione con cinturino alla caviglia. E ben venga il tacco a blocco o blocchetto, che rende la scarpa più comoda senza nulla togliere in termini di eleganza. Per quanto riguarda il colore, abbiamo scelto il nude. A sua volta tra i trend del momento.

Sandali ugly chic

A proposito di tendenze, è doveroso segnalare i sandali ugly. Ovvero con velcro e suola in gomma “importante”. Quest’anno vanno forte, ma è anche vero che dividono gli animi. Se la faccenda t’incuriosisce ma non ti convince del tutto, dai un’occhiata a questa versione chic. Anzi, rock chic!

Sandali con zeppa

Chi ha un debole per lo stile retrò, soprattutto quello ispirato agli anni Sessanta e Settanta, difficilmente resiste ai sandali con zeppa in sughero. La combo classica è quella con le gonne e gli abiti boho chic, nonché i jeans a zampa; ma in realtà si tratta di scarpe assai versatili. Divine, per esempio, anche con gli shorts e le minigonne a vita bassa.

Metallizzati

Il metallizzato, ormai da un po’, è stato sdoganato anche per il giorno. Non è più “relegato” agli outfit da sera, dunque, e questa è una bella soddisfazione. Ergo, vogliamo anche i sandali metallizzati. La nostra preferenza va ai modelli piuttosto essenziali, con delicati intrecci sul dorso del piede e un tacco a blocco sottile.

Flat in cuoio

I sandali alla francescana in cuoio: semplici, ultra comfy e dotati di un fascino innegabile. Che, per certi versi, ha del misterioso. Nel senso che… chi l’avrebbe mai detto? Eppure è così, sono e restano glam. E lo dimostra il fatto che continuano a essere fonte d’ispirazione per i più svariati brand, anno dopo anno. Naturalmente, sono il massimo per le vacanze in cui si cammina tanto!

Sandali gioiello

… E poi ci sono i sandali bassi impreziositi da pietre (colorate e neon), strass, perline: illuminano ogni outfit e rendono speciali anche quelli più semplici! Da indossare quando vogliamo, non ci sono limiti di sorta. Da mettere rigorosamente in valigia, anche.

Sandali mules

Ovvio: tra i sandali da comprare online per la primavera estate 2023, un posto spetta anche alle mules. Le ciabattine più chic e glam del pianeta Terra! Questo è il momento di puntare sui colori senza alcun indugio. Via libera anche alle nuance elettriche e vitaminiche.

Animalier

Un tocco grintoso - che personalizzi il look - non guasta mai: che ne dici di un paio di sandali animalier? Punta su un design molto semplice, che lasci in primo piano la particolarità della lavorazione.

Altre ispirazioni

