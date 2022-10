G li stivali non mancheranno, ma non saranno le uniche scarpe protagoniste della mezza stagione. Qui i modelli imperdibili

C'è sempre spazio per una nuovo paio di scarpe, soprattutto se si parla di calzature dedicate alla mezza stagione. Proprio in questo periodo, infatti, è necessario non farsi mai trovare impreparati e avere sempre il modello giusto da indossare con la pioggia, con il freddo o per affrontare al meglio il traffico cittadino. Ecco perché vale la pena passare al setaccio le nuove proposte dalle collezioni scarpe autunno inverno, dal vivo ma anche online.

Immancabili gli stivali, stringati e non; perfetti anche quelli con un accenno di tacco come vogliono le tendenze. E poi? E poi qui trovi la nostra selezione di 10 modelli di scarpe da avere e indossare per l'autunno inverno 2022/2023 e che puoi facilmente acquistare online.

Stivali stringati

Pelle morbida, punta squadrata e allacciatura che permette di vestire comodamente anche i polpacci più forti. Come indossarli? Con un mini dress e calze coprenti, oppure con un paio di jeans over per giocare con i contrasti. Da inserire assolutamente nella shopping list autunnale!

Stivali con kitten heel

Micro tacco a spillo, ma comodissimo. Si chiama kitten heel e dopo essere stato protagonista delle slingback estive, oggi questi tacchi si abbinano a stivali in suede e a punta. Un revival anni '80.

Micro UGG

Li hanno sfoggiati Gigi e Bella Hadid confermando il ritorno di tendenza (o forse la conferma, perché in effetti non se ne sono mai davvero andati!) degli UGG, gli stivali australiani che promettono di mantenere al caldo anche i più freddolosi. La tendenza li vuole con la tuta, ma la fantasia non ha limite.

Mocassini con suola track

I mocassini rientrano tra i modelli di scarpe più versatili della mezza stagione: con gonna in stile collegiale, pantaloni eleganti a sigaretta o un jeans. Sbagliare è impossibile.

Le friulane

Nate per essere indossate in casa, oggi le friulane sono un modello di tendenza da abbinare con jeans o maxi abiti a stampa. In verde aggiungeranno quel tocco di colore in più anche agli abbigliamenti più sobri.

Le sneakers di tendenza

Si chiamano Samba e sono le sneakers di tendenza, molto simili alle Gazelle oggi ritornate cool grazie alla rivisitazione firmata Gucci, queste scarpe sono il vero emblema degli Anni '70 (e a noi piacciono tantissimo).

Chelsea boots

Alla caviglia e prendono ispirazione dal mondo dell'equitazione. Questi stivaletti da sfoggiare nelle giornate di pioggia, ma non solo, sicuramente danno il massimo con un trench sui toni sabbia.

Le décolleté con plateau

Dopo l'estate, queste scarpe con maxi plateau continuano a essere protagoniste anche per la stagione più fredda. Da provare in suede con i colori tipici della stagione.

Gli anfibi stringati

Sembrano sportivi, ma in realtà gli anfibi hanno la capacità di essere abbinati e sfoggiati in tantissimi modi. Con la tuta? Perché no. Con un abito? Perfetti. Con i jeans? Un classico.

I biker boots

Una valida alternativa agli anfibi sono i biker boots, modello utile in autunno e perfetto anche in inverno. Noi li amiamo anche con i maxi dress, e tu?

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.