I l tacco si riduce ai minimi termini, oppure la suola è flat. Ma anche quando l'altezza viene meno, il risultato può essere all'insegna della classe e dello stile: guardare per credere!

Ok, il tacco è il tacco. Tutte potremmo scriverne l’elogio e metterlo pure in versi, sulla scia di un’ispirazione senza fine. Un attimo, però: ma chi l’ha detto che le scarpe basse non possano avere le stesse virtù di quelle col tacco, naturalmente altezza esclusa? Pensiamo soprattutto alle scarpe basse eleganti. Eleganti, sì, e anche terribilmente glam. Comode e chic, perfette per occasioni speciali e pure in contesti più formali.

Che poi, c’è da dire che per certi versi una scelta del genere può risultare quasi anticonformista e originale. Un modo per distinguersi e personalizzare ulteriormente il look, ci avevi pensato? Dunque allarghiamo orizzonti e punti di vista, con una selezione di scarpe basse eleganti 2022 edition. Diamo un'occhiata alle alternative più chic e giochiamocele senza indugi all summer long.

Slingback anni '90

Ormai lo sappiamo: le slingback hanno ritrovato tutto il loro fascino e sono tra le scarpe più trendy di quest’anno. Conseguenza naturale, l’entrata in scena delle slingback con tacco basso. Bassissimo. Perfette con le gonne mini, ma anche i pantaloni classici a gamba larga o a sigaretta.

Ma vogliamo parlare della rivisitazione del classico modello degli anni ’90 e avviate alla conquista dello status di icona? Hanno diverse particolarità: il tacco a virgola, la suola in gomma che avvolge la tomaia virando così verso lo stile sporty e una forma a punta che ristabilisce l’estetica di partenza. Noi abbiamo già perso la testa!

Credits: Getty Images

Kitten heels sparkling

Ma le slingback basse possono anche essere anche preziose e luccicanti. Dunque diventare il valore aggiunto di un outfit da sera e davvero fare concorrenza al più sofisticato dei tacchi.

Tra le più belle del momento abbiamo il design che richiama ben note collezioni d’archivio degli anni ’90 e 2000. Parliamo di slingback in pelle nera arricchite da una fitta trama di cristalli eyecatching. Il tacco misura pochi centimetri e il glam è garantito. Cosa desiderare di più?

Credits: Getty Images

Slingback + mocassini

I mocassini hanno ritrovato il loro fascino, però la loro anima sostanzialmente è casual. Rinunciare negli special moments, dunque? No, perché le vie del design contemporaneo sono infinite e hanno condotto anche a una sorta di ibrido tra mocassini e slingback.

Così, ecco che tra le scarpe basse eleganti 2022 più amate dalle regine dello street style c’è anche una proposta le cui altre particolarità sono il tacco a rocchetto di pochi centimetri e la punta ultra definita quanto pronunciata. Si sceglie tra diversi colori, compresi giallo e rosa.

Credits: Getty Images

Ballerine glamour

Le ballerine, da sempre, dividono gli animi. Noi ci limitiamo a ricordare che erano tra i modelli preferiti da Audrey Hepburn. Possono essere molto eleganti, eccome. E si prestano anche a infinite interpretazioni riguardanti forme, decorazioni, colori.

Un esempio che non può lasciare indifferenti le fashioniste, ma neanche chi in genere non nutre particolare simpatia per questo tipo di scarpe, arriva dall'interpretazione con cinturini e maxi borchie. Si abbinano a qualsiasi outfit e aggiungono un tocco rock-chic che di certo non passa inosservato.

Credits: Getty Images

Ciabattine chic

I sandali flat possono guadagnare l’ingresso tra le scarpe basse eleganti 2022? Ma certo. E per dimostrarlo, una volta in più, giochiamo un asso: le ciabattine in cuoio ultra lisce. Il non plus ultra della semplicità, soltanto con suola e copertura in pelle. D'altro canto si sa: less is more!

La versatilità è un altro tratto distintivo di questi sandali bassi, ma l’abbinamento che più convince – sempre considerando un contesto elegante – è quello con la gonna ampia e lunga.

Credits: Getty Images

Décolleté flat

Le più romantiche, che coltivano un gusto classico, nutrono un debole per le décolleté flat aperte sulla parte posteriore, proprio a mo’ di slingback. La punta ovale, le forme aggraziate, magari un fiocco: et voilà, la scarpe basse elegante sono servite.

In che nuance sceglierle? Non abbiamo dubbi in merito. Vai sul bianco o sul nero, i due non colori che da sempre fanno rima con classe.

Credits: Getty Images

Sandali con tacco a blocchetto

Il tacco a blocchetto, di forma cubica, grazie al suo spessore ma anche all’altezza decisamente ridotta è garanzia di comodità. Un classico, anche, di quelli che non perdono mai consensi. Tutto sta, ancora una volta, nella lettura.

Ed è sempre molto interessante quando è il frutto di un felice incontro tra un mood retrò e i canoni estetici più moderni. Un esempio che ci piace? Pelle verniciata, cinturino alla caviglia, cinturini sul dorso del piede e tacco metallizzato: un bel mix di ingredienti, non c’è che dire. Gli abbinamenti? Infiniti e liberi.

Credits: Getty Images

Sandali alla schiava

Anche i sandali bassi possono essere eleganti, vogliamo ribadirlo. Pensa alle versioni gioiello arricchite da pietre trasparenti o colorati. Chi vuole alzare il tiro, consideri però i sandali alla schiava. Che decorati nei modi opportuni si tramutano anche in un’infallibile arma di seduzione.

Scegli il tuo sandalo basso in nappa, ma soprattutto costellato di borchie in ottone effetto anticato. Fa effetto. Non ci sono dubbi.

Credits: Getty Images

