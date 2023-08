M etallizzate, trasparenti, arricchite da una pioggia di strass: le scarpe per l'autunno esigono di essere notate. Scopri tutti i trend della stagione!

Il cambio di stagione si avvicina, la fine dell’estate può mettere addosso un po’ di malinconia ma i nuovi orizzonti possono riservare belle sorprese. Anche in fatto di outfit. Veniamo subito al punto: cosa ci svelano la tendenze moda in fatto di scarpe? Ancora più precisamente, quali sono le scarpe con tacco autunno 2023 su cui puntare per restare sintonizzati con i fashion diktat?

Diciamo subito che la parola d’ordine è stupire. Non tanto con l’altezza del tacco, che è estremamente variabile – si passa dallo stiletto al kitten heel con estrema nonchalance – come le sue forme. Protagoniste sono, piuttosto, le materie prime. Insieme ai dettagli che fanno (tanto) la differenza.

Metallizzate

Le scarpe metallizzate con tacco sono praticamente obbligatorie per l’autunno inverno 2023-2024. Argento e oro conquistano il podio, ma la cosa ancora più intrigante è che l’effetto in questione arriva anche da tonalità vibranti e accese: fucsia, verde smeraldo, blu elettrico. O, al contrario, da nuance neutre e/o chiare come il color perla e ruggine. Décolleté classiche, sandali, slingback: quanto a tipologie, non ci sono limiti.

Scarpe metallizzate

Scarpe con strass e borchie

Le più agguerrite competitor delle metallic shoes? Le scarpe con strass. Popolano le collezioni dei brand moda a prescindere dalla fascia di mercato, dal luxury al fast fashion. Gli strass sono semplici decorazioni e punti luce oppure diventano la cifra stilistica principale, ricoprendo la scarpa totalmente o quasi. L’altra alternativa, per un twist metropolitan-rock, sono le borchie in formato mini. L’importante è luccicare!

Sandali con strass

Slingback in vernice

Anche le slingback trovano posto tra le scarpe con tacco autunno 2023. C’era da aspettarlo e non possiamo che gioirne, vista la loro raffinatezza innata. Le declinazioni più trendy, per questa stagione, fanno rima con vernice. Se vogliamo, è una variante sul tema sparkling: comunque brillano e regalano intriganti giochi di riflessi. Quanto al tacco, in questo caso non si sono vie di mezzo: vertiginoso o kitten.

Slingback in vernice

Dettagli in rete

Le scarpe in rete sono entrate in scena durante l’estate e confermano la loro presenza anche tra le tendenze tacchi autunno 2023. La rete può essere un inserto o la materia prima di tutta la tomaia, qui contano molto i gusti personali. Il risultato è comunque un effetto vedo-non-vedo molto delicato, per certi versi retrò. E c’è già chi fa esperimenti e prova a indossare le mesh shoes con il collant. Che ne dici?

Mesh shoes

Naked shoes

Le naked shoes, ovvero le scarpe trasparenti, sono state tra le ossessioni fashion della bella stagione. E soprattutto, abbiamo perso la testa per i tacchi trasparenti. Se con rammarico pensavi di archiviare il caso con l’arrivo dell’autunno, sappi che invece non è così. Le scarpe con tacco trasparenti restano con noi! La trasparenza, però, tendenzialmente si sposta sulla tomaia. I modelli più gettonati diventano, quindi, le décolleté e le slingback. Le materie prime più diffuse? Poliuretano e vinile.

Scarpe con dettagli trasparenti

Mary Jane

Non è stato un flirt dello scorso anno: amiamo davvero le Mary Jane. E ci piace molto il fatto che si siano… elevate. Fra le scarpe con tacco autunno 2023, dunque, ecco le versioni con tacco. Sottile, mini, a blocco: la scelta è ampia. Il nero predomina, anche lucido. Ma si gioca pure con il bicolore e altre tonalità. Come resistere a questa tentazione?

Mary Jane

1/12 Sandali in raso con cinturino a spirale e decorazioni di strass (SERGIO ROSSI) 2/12 Slingback a punta con dettagli in rete (ZARA) 3/12 Décolleté in pelle metallizzata argento (CASADEI) 4/12 Slingback a punta in pelle verniciata (JIMMY CHOO) 5/12 Slingback trasparenti con strass (H&M) 6/12 Mary Jane con tomaia bicolore e tacco a virgola (DIOR) 7/12 Slingback in pelle e poliuretano trasparente con cinturino a spirale (THE ATTICO) 8/12 Décolleté scamosciata con strass all over (PATRIZIA PEPE) 9/12 Sandalo mule in pelle scamosciata con borchie (GUESS) 10/12 Décolleté con tomaia in rete e decorazioni di strass (CHRISTIAN LOUBOUTIN) 11/12 Mary Jane in vernice (RALPH LAUREN) 12/12 Sandalo cage laminato oro (TWINSET) PREV NEXT