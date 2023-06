U n grande classico che non smette di conquistarci, scarpe glam che ci elevano nel segno della comodità. Abbiamo selezionato in Rete le versioni più trendy del momento!

Le scarpe con zeppa sono un grande classico. E come tutti i grandi classici, vivono periodi d’oro e altri in cui sembrano passare in secondo piano. Bene, le zeppe hanno ritrovato tutto il loro appeal nel 2022 e si confermano anche tra le tendenze sandali per l'estate 2023. Le amiamo. Perché sono la perfetta alternativa comoda ai tacchi, anche altissimi: svettiamo senza patire, possiamo indossarle per giornate intere senza batter ciglio, hanno quell’aspetto “vacanziero” che mette allegria e al contempo quell’impronta retrò che ne fa lievitare il fascino. Come abbinare le scarpe con zeppa? In sostanza, non abbiamo limiti. Anche se il top sono i vestiti leggeri e gli shorts, le gonne lunghe e ampie come le mini. Si tratta solo di decidere su quale modello puntare. Allora andiamo subito al sodo: ecco le migliori scarpe con zeppa online!

La versione classica

Cominciamo con la versione classica: le scarpe con zeppa bassa o media. Da sempre, fra le tipologie di espadrillas più gettonate. Abbiamo scelto un modello con punta chiusa e cinturino alla caviglia, ci ha intrigato anche la combinazione cromatica. Questa nota di blu, inoltre, le rende più chic.

Open toe con zeppa

Se invece cerchi scarpe con zeppa eleganti, guarda un po’ qua: un modello open toe e con tallone aperto, alto al punto giusto. Il dettaglio della chiusura con fibbia è sfizioso. Per quanto riguarda i colori, il bianco è sempre un felice ambasciatore di luminosità. Ma siamo in estate, puoi anche scatenarti con le cromie più accese e vibranti!

Sandali con zeppa

Passando in rassegna le scarpe con zeppa online, inevitabilmente abbiamo cercato anche i sandali. Scoprendo che le versioni scamosciate con listini intrecciati e cinturino alla caviglia sono tra le più richieste. Innegabilmente passepartout, stanno bene proprio con tutto. Soprattutto se neri.

Infradito con zeppa

Fanno tendenza, eccome se fanno tendenza: sono ai piedi di tutte le it-girls! Ci riferiamo alle ciabatte estive con zeppa, perché qualche centimetro in più non guasta nemmeno al mare. A patto che non cali il livello di comfort. Ma sappi che queste infradito sono ultra glam anche con gli outfit da giorno!

Gli zatteroni

Vuoi raggiungere le più alte vette? Allora punta sulle scarpe con zeppa e plateau. E facciamo le cose in grande, con gli zatteroni! Dai un’occhiata a questa versione slider – cioè con fascia larga sul dorso – che regala all’outit anche un tocco hippie. Una tentazione in piena regola.

Scarpe con zeppa online: le décolleté

Non inflazionate e per questo più intriganti: le décolleté con zeppa. Che nelle versioni cromaticamente più sobrie ottengono il via libera anche in ufficio e all’università. E formano sodalizi interessanti con i palazzo pants e i pantaloni sartoriali.

Le sneakers con zeppa

Un’altra new entry tra le tendenze scarpe: le sneakers con zeppa. Strategiche, originali e – perché no? – sfiziose. Se ti stai chiedendo fino a che punto l’altezza incida sulla comodità, don’t worry. Con scarpe del genere, possiamo macinare chilometri in scioltezza.

Scarpe con zeppa online: altre ispirazioni

