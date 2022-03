N iente di meglio che investire in un buon paio di scarpe. A dirlo non è Carrie Bradshaw ma noi che abbiamo selezionato i m odelli da non perdere per la prossima primavera estate 2022 e che puoi facilmente acquistare online

Cosa c'è di più terapeutico se non indossare un nuovo paio di scarpe? Meglio di una confidenza tra amiche, non negarlo. E per questo motivo è sempre bene sapere quali saranno i modelli da non perdere. E per non lasciarti impreparata abbiamo selezionato le scarpe per la primavera estate 2022 che potrai comprare online. Perché se lo shopping è bello, lo è ancora di più scartare il pacco appena consegnato dal corriere.

Niente di meglio che un autoregalo, no? Dalle dad sneakers passando per i modelli chic di slingback ecco la nostra selezione di scarpe cool per i mesi a venire.

Texani

Tutto torna e lo dimostra anche la moda. Proprio come gli stivali texani di Mango nella versione total black con tacco squadrato. Questo modello si sposerà perfettamente con una mini gonna a pieghe ma anche con un paio di jeans cropped flare.

Euphoria vibes

Il trend di Euphoria conquista tutto e tutti, scarpe comprese. E, in questo caso, il mood super colorato e che strizza l'occhio agli anni '90 ha conquistato anche questi Sabot con zeppe arancione mélange di Top Shop. Immancabile un top di raso panna e una riga di eyeliner glitter per completare il look.

Dad sneakers

Sono comode e anche super cool: le dad sneakers di New Balance sono un pezzo immancabile di ogni It girl che si rispetti. Questo modello, che si sposerà sia con un look più sportivo che con un uno più di tendenza, diventerà indispensabile per tutte le gita fuori porta e le vacanze alla scoperta di musei e non solo.

Chuncky sandals

Sì, finalmente la comodità è diventata di tendenza e i chuncky sandals lo dimostrano in tutto e per tutto. Si abbinano ai jeans, ai baggy trousers, ma anche ai look più sportivi per la mezza stagione. Vuoi davvero andare oltre? Aggiungi un calzino colorato, fidati.

Friulane

Dalla camera da letto allo streestyle. Chiamale friulane, loafer o pantofoline, poco importa. Quello che c'è da sapere è che queste scarpe sono un must con un paio di jeans skinny o un pantalone a sigaretta e una blusa morbida o una camicia colorata in seta. Indossale colorate, come queste verde bosco di Benetton, o total black: sono comode e cool.

Maxi plateu

Da Dua Lipa a Chiara Ferragni: tutte si sono fatte conquistare dai modelli platform con cinturino alla caviglia. Dalla punta squadrata e in raso lucente, il modello di Dixie Fashion è un vero it pieces della stagione e, ti assicuriamo, più comode di quel che pensi.

Mocassini

Nella stagione del 'non so cosa mettere' i mocassini sono quel pezzo da avere per rispondere senza incertezze ai dubbi a tema outfit. Indossale con la gonna, con un paio di pantaloni o con un abito in maglia: con o senza calzini saranno sempre una certezza. Il must è il modello con para spessa e alta come questo di Geox.

Slingback

Si chiamano slingback ma si legge grande amore. Queste scarpe sono tornate di tendenza da qualche stagione in mille versioni: con o senza tacco, dalla punta tonda a quella squadrata. Poco importa quale sceglierai, ricordati che si abbinano facilmente anche nei colori più estrosi come il modello fucsia a punta di Stradivarius. Un vero inno all'estate.

