L unga, spessa, avvolgente. Conquista un ruolo di primo piano e allo stesso tempo permette di valorizzare e personalizzare tutto l'outfit. Mai senza la nostra maxi scarf!

Le vere fashion addicted lo sanno bene: guai a considerare la sciarpa un semplice accessorio. Indossarla pensando che serva solo a donare un plus di calore, poi, è una vera eresia. No, la sciarpa è molto di più: un elemento fondamentale degli outfit invernali, oggi più che mai. Perché le versioni più trendy, oggi, sono over.

Lunghe, avvolgenti. Tutt’altro che sottili e minimaliste, anzi per molti versi… esagerate. Irrinunciabili rappresentanti dello stile comfy chic, diventano il tocco cool e personalizzato che rivoluziona anche il più easy e casual dei look. Oppure, di contro, sdrammatizzano i capi più impegnativi, e basti pensare alla combo – sempre vincente – con i maxi coat dal taglio sartoriale, avvitati e magari doppiopetto, o con un tailleur classico. Ma come sceglierle? E come ottenere il massimo da questa tendenza? Scopriamolo subito.

Capitolo colori

Le maxi sciarpe in lana più cool per l’inverno targato 2022 sono coloratissime. Ergo, hanno anche il compito di accendere l’ouftit e riscaldare a colpi di allegria. Il monocromo è sempre azzeccato, ma sappi che il multicolor sta raggiungendo un elevato potere seduttivo. E in quest’ultimo caso, le opzioni predilette dallo street style sono indubbiamente il tartan, il check e le righe larghe. Via libera quindi alle tinte bold oppure, se cerchi qualcosa di più sobrio, ai pastelli.

Prediligi le tonalità neutre? Allora punta su quelle terrose, marrone e cammello in primis, o sul grigio. Poi, ovviamente, ci sono gli evergreen: il nero e il bianco.

Ma come la mettiamo?

Prima premessa fondamentale: la sciarpa oversize deve farsi notare, ma senza mettere in secondo piano gli altri capi che compongono il look. Anzi, valorizzandoli. Seconda: lo street style ha promosso senza riserve il mood “casuale”. Questo significa dare la sensazione di aver indossato la sciarpa al volo, senza pensarci troppo e senza fermarsi davanti allo specchio. Tutta scena, ovviamente. Perché in realtà c’è dietro una scelta ben precisa.

E a proposito di scelte, eccole qua: puoi semplicemente poggiare la tua scarf sulle spalle, lasciandola aperta. Se temi possa cadere, infilala nella cintura – effetto very chic – o fermala con la tracolla della borsa. In alternativa, fai uno o più giri intorno al collo. Ti senti infagottata perché la sciarpa è grossa? Beh, sappi che il bello è proprio quello. E ancora, benissimo il cosiddetto stile a gettata, che consiste nel “lanciare” un solo lembo della sciarpa sulle spalle, lasciando che l’altro cada invece davanti. Se la tua scarf è anche piuttosto larga, puoi anche portarla a mo’ di scialle.

Evita, quindi, i modi studiati e più accurati. Il nodo europeo e quello a cascata, per esempio, sono sicuramente noti e molto diffusi, ma nel caso della sciarpa maxi non convincono.

Abbinala così

Con gli abbinamenti ti puoi davvero divertire. Perché, quando si tratta di sciarpa oversize, più che mai diventano giochi di richiami e rimbalzi. Opzione numero uno: la sciarpa, a tinta unita, coincide cromaticamente con almeno un capo del tuo outfit. Il capospalla, il maglione, i pantaloni. Fai tu. Se invece è multicolor, scegli una delle tonalità che la caratterizzano e procedi con la combo in questione.

Opzione numero due: la sciarpa oversize è abbinata agli accessori, quindi alla borsa oppure alle scarpe. Oppure crea un mirabile terzetto e fai strike.

Opzione numero tre, quella più d’impatto: la sciarpa è anarchica. I suoi colori non si abbinano né ai capi, né agli altri accessori che indossi. Un contrasto netto. Anche se, ovviamente, nel segno dell’armonia.

Knitting, che passione!

Ti piace sferruzzare? Perfetto: il knitting, del resto, è stato da un pezzo ribattezzato il nuovo yoga. Oppure non ti sei mai cimentata – finora – col lavoro a maglia, però il risultato finale ti ha sempre affascinato? Ottimo anche in questo caso. Perché le sciarpe oversize di questo tipo rappresentano una tendenza nella tendenza.

Hanno quell’aspetto un po’ rustico e un po’ retrò a cui è difficile restare indifferenti. Ci portano indietro nel tempo, ci fanno pensare a una nonna che muove abilmente le mani davanti al caminetto acceso, dando forma a qualcosa di prezioso. Sono caldissime. E innegabilmente glam. Se le scegli, scegli anche un colore super acceso oppure il bianco.

Sciarpa e lettering, accoppiata perfetta

È ormai da qualche anno che parecchi brand trovano nel lettering una prolifica fonte d’ispirazione. Nella maggior parte dei nomi le lettere compongono i loro stessi nomi, più raramente veicolano altri messaggi; decorano t-shirt, maglioni, cinture, borse, persino collant. Poteva la sciarpa restare esclusa dal fenomeno? Impossibile!

Le versioni over sono la tela perfetta per parole che diventano grandi, sembrano risuonare forti e chiare. Un modo per rivelare a tutti la preferenza per un determinato marchio, ma anche per mostrare la propria passione per la moda. E dare qualche indizio sulla propria personalità. Sì, ci avevi pensato? Il lettering, soprattutto così visibile, in un certo senso sfacciato, dice che sei una persona aperta ed estroversa. Indossa allora la tua sciarpa e vai!