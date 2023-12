L a sciarpa riscalda, certo. Ma fa molto di più: completa gli outfit più diversi, ci coccola, riflette al meglio il nostro stile. Ecco una selezione di modelli da acquistare in Rete!

La avvolgi più volte intorno al collo, oppure fai un giro solo e lasci che cada morbida sul capospalla. Decidi di annodarla in modi diversi, come la moda suggerisce. O magari ti limiti a posarla sulle spalle: sono infinite le opzioni quando si tratta di indossare la sciarpa, si decide a seconda dell’umore e dell’outfit. Perché dell’outfit è parte integrante, su questo non si discute. Con le mise più classiche o più casual, qualunque capo si scelga, questo accessorio si rivela sempre vincente. Ergo, ne vorremmo quantità infinite. Abbiamo dunque fatto una perlustrazione in Rete: ecco le sciarpe donna da comprare online che meritano una promozione a pieni voti!

Maxi sciarpa

Il recap delle sciarpe moda autunno inverno 2023 2024 non può che cominciare dalle versioni oversize. Che, a dirla tutta, sono tra gli accessori più glam ormai da un po’. Motivo? Beh, la loro natura cocoon, innanzi tutto: caldissime e avvolgenti, finiscono per creare dipendenza. E poi sono chic e ultra versatili, soprattutto se si scelgono multicolor ma senza eccessi. Il mix di tonalità neutre e pastello, per esempio, è meraviglioso. E ancora, possiamo portarle in modi completamente diversi tra loro: anche come stola, quando ci va!

A tinta unita

La sciarpa a tinta unita è un grande classico, un pezzo intramontabile. E adesso piace più che mai, perché questa è l’era in cui il minimalismo ha acquistato parecchie quotazioni nell’universo fashion. In tal caso, dunque, si punta sulla qualità e sulla morbidezza. Per quanto riguarda le tonalità, possiamo sbizzarrirci. Anche quelle più accese e intense sono ultra cool!

La sciarpa nera

A proposito di tinta unita: la sciarpa nera è d’obbligo. Magari non la indossiamo sempre, in molte preferiamo qualcosa di più dinamico dal punto di vista cromatico, però bisogna averla. Perché è un tocco di eleganza a portata di mano, sta bene su tutto, è impeccabile in ogni dove. Si tratta solo di decidere su quale brand puntare!

Sciarpa di cachemire

Tra le sciarpe donna più cool, un posto d’onore spetta naturalmente ai modelli in cachemire. E non c’è neppure da spiegare le ragioni. Il nostro consiglio? Anche in questo caso, vai di sciarpa oversize. E cerca qualche dettaglio originale, per esempio gli orli sfrangiati o le piccole applicazioni logo. Belle le diverse gradazioni di uno stesso colore, ma anche le stampe flock sono un’affascinante opzione.

Sciarpa tartan

Preferisci le sciarpe allegre e coloratissime? Il tartan è la soluzione che farà la tua gioia, baby. Del resto, la stampa scozzese non passa mai di moda, e ciò vale per l’interno guardaroba: basti pensare alle sempre irresistibili minigonne a pieghe. Abbiamo scovato una sciarpa in lana d’agnello 100 per cento, che te ne pare?

Richiami d'Oriente

Restiamo in tema di sciarpe colorate, però cambiamo genere. Ti affascina lo stile orientale? Guarda cosa abbiamo trovato: una sciarpa che riscuote parecchio successo, cattura l’attenzione con le sue nuance brillanti, l’iconica stampa paisley e le frange. Magnetica!

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.