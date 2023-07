A udace e sensualissimo: il look di Alessia Marcuzzi con scollo sulla schiena è il top per le serate estive

Tempo d’estate, tempo di scollature audaci sulla schiena: ce lo svela Alessia Marcuzzi con un look decisamente sensuale, caratterizzato da una scollatura profonda ed elegantissima. La conduttrice e attrice si unisce così alla schiera di vip che hanno rilanciato il trend della schiena nuda, l’ideale per affrontare con stile e glamour le calde serate estive.

Su Instagram, Alessia Marcuzzi ha pubblicato uno scatto in cui sfoggia un abito black, morbidissimo e con una scollatura che mette in mostra la schiena perfetta. A rendere tutto ancora più elegante un ciondolo gioiello applicato proprio alla fine dello scollo.

Lo stile backless è da sempre una garanzia e un trend che, di fatto, non è mai scomparso. Merito della capacità di questa scollatura di lasciare il segno. Un décolleté a vista si nota immediatamente infatti, mentre una scollatura posteriore si percepisce solamente in un secondo momento, con un effetto straordinario. Inoltre, proprio come ci insegna Alessia Marcuzzi, questo tipo di scollatura consente di lasciare a casa il reggiseno: una vera liberazione, soprattutto d’estate.

Non è un caso quindi che tantissime celebrity si siano lasciate conquistare dalla scollatura sulla schiena che, quest’anno più che mai, arriva anche in versione daily. Senza dimenticare le tantissime varianti, da quella più morbida a quella rigida, passando per quella – elegantissima – con collane e gioielli.

Ma come si sfoggia una scollatura così? Quella a V è senza dubbio quella che permette di giocare di più con la profondità per questo sarà necessario equilibrare coprendo la zona anteriore, ma soprattutto puntando su tessuti molto lisci e senza particolari decorazioni. Se sei alle prime armi punta su una scollatura incrociata, senza dubbio la più comune. Dona maggiore struttura e risulta più coprente e stabile, inoltre ti permette di giocare con fantasie e colori brillanti.

Una scollatura di questo tipo si può usare un po’ ovunque e risulta particolarmente versatile, sia con modelli larghi, per un party in spiaggia, che con versioni più attillate. Da provare anche la scollatura posteriore con spacchi e aperture, ma soprattutto quella elegantissima tonda. Per un effetto davvero glamour che cattura l’attenzione. E i colori? Anche qui tutto dipende dall’occasione e dalla tipologia di scollatura sulla schiena che si sceglie. Di certo – Alessia Marcuzzi docet – il black è sempre una garanzia, meglio se abbinato ad accessori che brillano color argento oppure oro.