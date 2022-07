Selena Gomez, un sogno a occhi aperti: il suo abito è pura poesia

I 30 anni di Selena Gomez hanno come protagonista un abito da sogno: chiffon rosa, strascico e perline rosa la rendono una dea

Che i compleanni siano traguardi importanti da festeggiare e che i VIP amino fare le cose in grandi è cosa nota a tutti; ma Selena Gomez ha davvero lasciato tutti a bocca aperta: in occasione dei suoi 30 anni ha indossato un abito Versace mozzafiato.

30 le candeline che Selena Gomez ha soffiato il 22 luglio; i festeggiamenti in grande sono durati per tutto il fine settimana e hanno coinvolto amici e amiche di vecchia data come la splendida Taylor Swift. La protagonista dei festeggiamenti era però lei: Selena Gomez che ha indossato uno degli abiti Versace più belli di sempre.

Nonostante solitamente si mostri particolarmente riservata; questa volta Selena ha fatto uno strappo alla regola e molto probabilmente il merito è anche del bellissimo abito di chiffon rosa confetto con strascico. A curare il look è Kate Young, stylist che firma frequentemente gli outfit di successo della Gomez.

L’abito in chiffon fasciante, ha un taglio a sirena e il gioco di vedo non vedo, impreziosito da dettagli luminosi hanno reso ancora più fatato il suo look. Se l’abito, in perfetta armocromia, esalta la bellezza di Selena Gomez a completare il tutto ci pensano la coda alta e il make up nei toni naturali.

I trent’anni sono un traguardo importante e se noi facciamo una festa tra amiche, non è da meno il mondo dei VIP dove però le cose diventano sempre più sfarzose ed appariscenti. La festa, assolutamente glamour, ha fatto trapelare anche alcune dichiarazioni della Gomez che si è detta grata per le lezioni apprese nell’ultimo decennio.

Il tulle rosa increspato, fascia alla perfezione la figura esaltandola: un abito a sirena con strascico che la rende una dea. L’eleganza è esaltata poi dallo scatto che la diva ha condiviso sui social, mentre percorre una scalinata.

A rendere ancora più prezioso l’abito ci pensano alcune perline rosa e paillettes applicate nella parte finale della gonna; ai piedi un paio di tacchi argento con laccetto alle caviglie. La foto ha già incantato follower e appassionati di moda che sono rimasti colpiti dall’elegante look firmato Versace che Selena Gomez ha indossato in occasione del suo compleanno.