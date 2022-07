Selena Gomez e Cara Delevingne, un duo super fashion: che look!

D ue look quasi opposti, ma ad altissimo tasso di glamour: l'ultimo post di Selena Gomez in compagnia di Cara Delevigne è l'ennesima conferma che questo duo non ha mai smesso di brillare!

In total look glitter da fashionista per Selena Gomez, e un blu elettrico per Cara Delevigne: i due stili diversi eppure complementari delle due star del jet set ci fanno davvero sognare e non smette di stupire per quanto è cool.

Le due star sono infatti ora colleghe nella fortunata serie Only Murders in the Building, in Italia trasmesso da Disney+, ed è proprio sul set che le due co-protagoniste hanno scattato la foto del post della Gomez.

Come il giorno e la notte le due star di Only Murders in the Buliding

Stupendi e complementari i look di Selena Gomez e Cara Delevigne, che giocano sui contrasti tra paillettes super luccicanti con cut-out da capogiro per la prima e un top blu elettrico con tanto di guanto per la seconda.

E con due mise così top la pettinatura poteva solo essere super minimal, entrambe portano i capelli raccolti, ordinati, per far risaltare gli abiti e un trucco smokey davvero elegante per Cara e un ombretto argento per Selena.

Ultimo tocco di stile lo smalto blu di Selena, in perfetto pendant con il top dell'amica, new entry della fortunata serie che mixa comedy e giallo e che è già alla sua seconda stagione. Serie che ha proposto molti altri look davvero interessanti e mai banali, giocati sui contrasti tra colori forti e texture divertenti - come dimenticare il pellicciotto arancio con il beanie in lana senape indossato da Selena Gomez in un episodio della serie?

E il bello di questi look è che sono super easy da provare anche nella vita di tutti i giorni, così come la combo coda di cavallo leggermente cotonata sulla fronte, orecchini dorati a cerchio e ombretto argentato sugli occhi che Selena Gomez ha proposto nel suo post su Instagram.

Insomma, sia che siate fan della serie che vede protagoniste le due star o meno, il look di questo duo è davvero incredibile e fa venire voglia di sperimentare con smokey eye, makeup metallizzati per brillare la sera, code di cavallo e abiti wow. Un sogno!