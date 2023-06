I l co-ords è di tendenza e Dua Lipa ci svela come sfoggiarlo subito ed essere super chic!

Sexy, ma al tempo stesso elegantissima: Dua Lipa sfoggia su Instagram un look coordinato assolutamente da copiare. I coordinati infatti sono il must di questa stagione, capi che tutti dovremmo avere nell’armadio, versatili e perfetti per qualsiasi occasione.

Per l’occasione la cantante – sempre al passo coi tempi – ha puntato su un outfit sporty chic, con una giacca e una gonna sportiva, abbinate a un top bianco in stile gym. Impossibile non rubare l’idea a una trend setter come Dua Lipa, sempre a caccia di nuovi abbinamenti e idee per lasciare il segno. Quest’estate d’altronde l’imperativo è: meno tempo, più risultati!

Non a caso i co-ords set sono un must. Perché perdere tante ore a cercare il matching ideale se ne puoi avere uno a portata di mano? Partendo da questa filosofia i completi coordinati hanno conquistato influencer, modelle e star. Le combinazioni sono tantissime e il risultato è un outfit impeccabile in cinque minuti. Crop top e minigonne, camicie e shorts, ma anche t-shirt e pantaloni sono la risposta per chi cerca il massimo risultato con il minimo sforzo.

Quali sono i set coordinati da non lasciarsi scappare? Senza dubbio quello sporty chic di Dua Lipa, che sceglie una gonna leggermente scampanata e con cinta in stile sportivo, abbinata a un mini bomber leggerissimo e un top a palestra bianco. Il tocco finale viene regalato dai sandali alti che creano un contrasto unico!

Ma le possibilità con la tendenza co-ords sono infinite! Vuoi combattere il caldo, ma essere glam? Punta su un coordinato in lino per affrontare le roventi serate estive in città. Colori brillati, shilouette ampie e materiali freschi sono le armi vincenti per sentirti a tuo agio ed essere alla moda. Opta, ad esempio, per pantaloni a palazzo (un vero evergreen) da sfoggiare con un micro top che lasci la pancia scoperta. Il lino, complice la sua morbidezza, si adatta a qualsiasi fisicità ed è davvero favoloso con il caldo. E i colori? Scegli quelli che richiamano la terra oppure il classico bianco per non sbagliare mai.

Giornata faticosa in ufficio? Prova a ritrovare il sorriso (e lo stile) con un coordinato in stile pajama. In raso o in seta, questo look è l’ideale per il giorno, ma anche per la sera. Per trasformarlo punta sui dettagli, aggiungendo tacchi veritiginosi e una bella clutch in occasione di un aperitivo oppure dei sandali bassi per gli appuntamenti quotidiani.