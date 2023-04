J enna Ortega ci regala un look primaverile favoloso con shorts e trasparenze per dare un twist alla giornata

Trasparenze e shorts, Jenna Ortega ci porta nel cuore della primavera con un look favoloso. L’attrice di Mercoledì è una vera fashion addicted e con l’inizio della stagione calda non rinuncia ad alcuni trend. Il primo? Gli shorts che restano un capo simbolo dell’estate, soprattutto perché si confermano trendy e al tempo stesso comodissimi.

Il twist in più sta nella scelta di abbinarli con una maglia trasparente, stivaletti e occhiali vintage. Il look perfetto per affrontare una giornata al parco oppure in spiaggia. Un’idea da copiare e da riproporre in tante versioni, sfruttando la versatilità degli shorts che sanno trasformarsi in un pezzo sporty chic o glam a seconda delle occasioni.

D’altronde l’imperativo quando il termometro sale è scoprire le gambe e, ora più che mai, gli shorts possono essere ottimi alleati. Amatissimi da alcune, temute da altre, i pantaloncini corti, meglio se in denim, fanno sempre tendenza. La questione non sta nell’età, quanto nel self confidence e nella capacità di abbinare nel modo perfetto questo capo.

Partiamo da una considerazione: inserire gli shorts in una sola categoria è praticamente impossibile. Non esiste infatti una sola tipologia di questo pezzo, ma innumerevoli versioni da quelli sartoriali a quelli in pizzo, passando per il denim, gli shorts sportivi, quelli con profilture shearling o damascati. La scelta dipenderà dal tuo umore e dall’ispirazione che ti verrà aprendo l’armadio. Nel frattempo una cosa è certa: gli shorts saranno di tendenza anche quest’anno, dunque preparati!

I più fashion (e amati) restano ancora una volta gli shorts in denim. Sceglili corti, anzi, cortissimi, come quelli di Jenna Ortega, meglio se sfrangiati oppure dal taglio più classico. Abbinali in modo inedito, lasciando spazio a pezzi ricercati e contrasti interessanti. Se le sneakers alte e gli stivaletti cargo restano una garanzia per quanto riguarda le scarpe, il blazer oversize e la t-shirt con trasparenze aggiunge un tocco in più a tutto il look.

Accanto agli shorts in denim troviamo tante altre proposte. Come gli shorts a vita alta e dal taglio sartoriale, da indossare anche in ufficio, abbinati a eleganti slingback e una blusa. Ma anche i jogger in tessuto tecnico, perfetti per esaltare le forme, facendoti sentire sempre a tuo agio, o gli shorts sportivi e maschili da abbinare a una camicia bianca da lasciare aperta: l’ideale per un aperitivo sula spiaggia o per affrontare le calde giornate estive in città.