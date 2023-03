L a capsule collection SS2023 firmata Sisley ha come protagonista assoluto il denim. A presentarla, due attori emergenti già molto amati.

Se sei una vera fashion addicted, lo sai bene: il total denim è tra le tendenze moda per la primavera 2023. Ed è anche protagonista della nuova capsule Sisley. I tessuti di jeans, del resto, sono da sempre tra i capisaldi dello storico brand appartenente al Gruppo Benetton. Ne rappresentano il carattere grintoso e sensuale, sicuro di sé e poco incline ai compromessi. Bene, questa capsule SS23 ha una marcia in più: è la reinterpretazione dell’heritage denim in chiave contemporanea. Per renderne al meglio l’essenza, Sisley ha arruolato due attori emergenti e già molto amati: Francesco Centorame (Skam Italia, Il colibrì) e Serena de Ferrari (Mare fuori, The bunker game).

Come una seconda pelle

Il denim è un tessuto iconico, intramontabile. Pensaci: ci accompagna in mille luoghi e stagioni, diventando una seconda pelle. E sembra che sulle sue trame restino impressi i nostri amori, le avventure, le emozioni.

Nella capsule Sisley Primavera Estate 2023 è declinato secondo forme e abbinamenti contemporanei. Pantaloni, giacche, vestiti, camicie sono disponibili in diversi tagli e svariate tonalità, si incontrano e anche sovrappongono come fossero organismi appartenenti alla stessa specie. Questa sorta di rilettura racconta di noi e del nostro presente, facendo focus sulla spensieratezza, sulla voglia di divertimento ma anche sulla sensualità. Di questo spirito, Francesco e Serena sono i perfetti interpreti.

Due giovani talenti per Sisley

La campagna realizzata per la nuova capsule collection Sisley è ambientata in una stanza di hotel e in un parco. Anche attraverso questi scatti, Francesco Centorame e Serena de Ferrari rivelano il loro talento. Tra una posa nella jacuzzi e un'altra in mezzo al verde, tra una foto sul lettino e un’altra sul divano, riescono a restare in perfetto bilico tra il giocoso e il sensuale. E il denim si conferma l’alleato ideale!

Inevitabile, adesso, scoprire più da vicino la nuova collezione total denim Sisley: dai un'occhiata alla gallery!

Courtesy of press office 1/6 Giacca cropped (SISLEY) Courtesy of press office 2/6 Tuta corta (SISLEY) Courtesy of press office 3/6 Jeans slim fit (SISLEY) Courtesy of press office 4/6 Jeans a gamba larga (SISLEY) Courtesy of press office 5/6 Camicia in denim (SISLEY) Courtesy of press office 6/6 Jeans a zampa (SISLEY) PREV NEXT