D ue sorelle vulcaniche, l'amore per i tessuti (la seta, in particolare) che si tramanda da generazioni e un'intuizione vincente: questi gli ingredienti che hanno portato alla nascita del brand di luxury homewear che vola sempre più alto.

Il pigiama si indossa anche per uscire: un trend che ha preso il via qualche tempo fa e sta decollando proprio in questo 2024, complice un sempre più folto esercito di celebs e reginette dello street style. E ci piace, questa tendenza effortless e terribilmente chic. Ci intriga, anche per via dell’estrema libertà in fatto di abbinamenti e per le infinite interpretazioni che possiamo dare a questo capo storico nonché iconico. Abbiamo voluto approfondire e trovato le interlocutrici perfette: Martina e Lucia Alai. Due donne, giovani e vulcaniche, due sorelle, due talenti. Che proprio sul pigiama in città hanno costruito un business. Estremamente creativo.

Le abbiamo incontrate in una serata primaverile; una delle più belle corti di Milano faceva da cornice ai loro racconti intrisi di passione, la stessa che accende i loro occhi che brillano quando ci parlano del loro progetto. Sono tenaci e ambiziose, hanno fatto una scommessa puntando sull’amore per la moda e su un background fatto di tanta esperienza. E hanno vinto. Perché Sleep No More, il loro brand di luxury homewear, è un progetto molto interessante, cool e... in costante crescita. Scommettiamo che anche tu ne sarai affascinata?

Pigiama, we love you!

Tutto ha avuto inizio nel periodo del lockdown. Proprio così. Quanto tempo abbiamo trascorso in pigiama, tutti quanti? Ebbene, a furia di indossarlo le sorelle Alai hanno avuto la fatidica intuizione: “creare un capo – ci spiegano – che fosse sia elegante che confortevole, casual ma sofisticato, sensuale ma mai eccessivo. Che potesse essere indossato in qualsiasi stagione, non solo tra le mura domestiche ma anche nelle occasioni più raffinate”. Dal pigiama alla nascita di Sleep No More, il passo è stato breve.

E ancora oggi, il pigiama cute e sofisticato da sfoggiare "fuori dal letto" è il cavallo di battaglia del brand. Martina e Lucia amano profondamente questo capo, la cui storia inizia nell’antichità e che col tempo si è tramutato in una vera e propria icona. Oggi “incarna la modernità della vita, abbracciando anche aspetti non convenzionali. Grazie alle sue molteplici interpretazioni, riesce a soddisfare tutte le esigenze. Il completo pigiama rappresenta appieno il nostro spirito creativo e il desiderio di coniugare stile e comfort in modo innovativo”.

Pigiama sì, ma non solo

Ma sebbene il pigiama rappresenti il core business della label di casa Alai, la proposta Sleep No More va anche oltre. La collezione Primavera Estate 2024 - ispirata alle sponde incantate del lago di Como, dove Martina e Lucia sono nate - comprende anche slip dress, spolverini, canotte, pantaloni palazzo e cargo, camicie, bralette e abiti a sirena.

Creazioni che come loro stesse ci hanno sottolineato “sono un’ode alla raffinatezza e al lusso. Ogni capo è realizzato con i tessuti di seta pregiati. Abbiamo introdotto il filato lurex, donando così una sottile lucentezza che conferisce un tocco di modernità, esprimendo al contempo uno stile sofisticato e distintivo. Il nostro brand è rinomato per le audaci sfumature degradé e per le vivaci tinte tie-dye, che vanno dalle sfumature pastello dei tramonti ai colori vibranti dei fiori”.

Una questione di dna

Un progetto ben riuscito non a caso. La risposta è nel loro dna. Quest’avventura, infatti, per Martina e Lucia, non è stata un’incognita. L’amore per la moda, i tessuti pregiati e l’arte artigianale scorre nel sangue di famiglia: “Siamo nate e cresciute – ci raccontano – nell’ambiente tessile di famiglia. Abbiamo assorbito quotidianamente l’arte e l’abilità tessile della nostra regione e abbiamo deciso di diffonderle in tutto il mondo attraverso le nostre collezioni Made in Italy. Fin dall'infanzia, i nostri genitori ci hanno infuso la passione per i tessuti di alta qualità, in particolare la seta, lavorata con dedizione e capace di trasformare qualsiasi abito in un capolavoro”.

Hanno quindi scelto di mettere a frutto questa lunga esperienza e l’amore per la seta, con lo scopo di “rinnovare l’attività familiare e lanciare un nuovo marchio in cui la seta fosse la protagonista indiscussa”.

La magia della seta

Sleep No More ruota infatti intorno alla seta. E ai tessuti misto seta, come la seta lurex e il velluto seta. La scelta di renderla protagonista delle creazioni è dettata da diversi motivi: “non solo è rinomata per la sua lussuosità e per il comfort come fibra naturale, ma è anche una scelta ecologica, essendo biodegradabile e richiedendo minori risorse rispetto ad altre fibre sintetiche. Inoltre è incredibilmente versatile, quindi ci permette di creare capi che si adattano sia alle esigenze di comfort che a quelle di stile”.

Infine, essendo un materiale naturale si presta egregiamente anche alla realizzazione di capi estivi leggeri e traspiranti, e “contrariamente a quanto si potrebbe pensare – sottolineano Martina e Lucia – è in grado di offrire un comfort termico anche durante le giornate più fredde: la sua stessa natura consente al corpo di regolare la temperatura in modo efficace, trattenendo il calore corporeo quando necessario e mantenendo fresca la pelle quando la temperatura aumenta”.

Sleep No More=artigianalità italiana

Un’altra cosa che apprezziamo molto di questo marchio? L’artigianalità 100% italiana, che passa attraverso la collaborazione con piccole e medie imprese del territorio comasco. “Questo impegno – aggiungono le sorelle Alai – promuove l’economia locale e al contempo preserva e valorizza le tradizioni italiane”. Ogni capo è frutto di una meticolosa lavorazione artigianale, perciò è garanzia di una qualità eccellente e di un autentico legame con il Made in Italy.

Inoltre l’azienda fa della sostenibilità un elemento prioritario, come dimostrato non solo dall’utilizzo della seta – il cui impatto ambientale è più basso rispetto a quello di altri tessuti – ma anche dalla scelta di lavorare con fornitori che adottano pratiche etiche e responsabili.

Per una donna sicura di sé

Ma quali sono le principali caratteristiche della donna che incarna lo spirito di Sleep No More? “È una donna che cerca il benessere senza compromettere il proprio stile e la sua eleganza distintiva. Dotata di sofisticatezza e sicurezza in sé stessa, trova piacere nell’esprimere la sua unicità attraverso il suo modo di vestire”.

Può essere dall’indole avventurosa, disinvolta e intraprendente; in tutti i casi riesce a trasformare anche i momenti informali in opportunità per brillare con raffinatezza. “Apprezza il lusso discreto e comprende l’arte di vivere, riuscendo a riconoscere la bellezza nei dettagli più sottili e mostrando coraggio nel differenziarsi dagli altri con un tocco di originalità”.

Noi ne siamo già matte! E tu?