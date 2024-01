L o sleepwear diventa daywear... con il pigiama trend! L’abbigliamento da letto ha conquistato le passerelle e lo streetstyle. Ecco come essere pronta (e cool) in tempo zero.

C’è stato un periodo in cui lo sleepwear era decisamente un affare serio, colpa soprattutto delle celeb che a un certo punto iniziarono a fare shopping come fossero appena scese dal letto. Il pigiama trend a dire la verità raggiunse quindi il suo picco con il modello in seta (possibilmente con estremità in contrasto o piumato, ricordi?) e dopo qualche tempo con quello a righe. Anni più tardi poi si impose come divisa con il lockdown, per poi essere accantonato e… ripreso! Sì, perché non dimentichiamo che la scorsa estate al mare le cool girls sfoggiavano gli short/boxer pajama style.

Tirando le somme, sembra che questa tendenza sia una delle costanti della moda con assoluta conferma delle sfilate. Buona notizia quindi! Per le prossime stagioni non sentirti più out: puoi prendere il latte al supermarket o fare una gita fuori porta in tutto il comfort possibile. Perché è ufficiale: ti diciamo definitivamente che uscire in pigiama si può!

Pigiama pants + bomber

È vero, ad oggi esistono così tanti trend da far pensare che una regola su ciò che è concesso e cosa no non esista. Tutto può essere moda con lo styling? Questo lo lasciamo decidere a te, ma è certo che il pigiama trend, con i giusti accorgimenti, può renderti davvero hot. Non pensare solo alla classica idea del pajama, ma cerca di decontestualizzarlo. In che modo? Talvolta basta spezzarlo, magari indossando i pants a pigiama insieme a un corpetto steccato alla Louis Vuitton, oppure scegliendo pantaloni check e abbinarli a una cintura rock, Ugg bold e dolcevita come Chopova Lowena.

Look pijama + trench e ballerine

Per sfoggiare il pigiama trend al di fuori del suo habitat naturale però non per forza devi togliere un pezzo del completo. La notte si fa giorno anche con un total look, ma in questo caso gli accessori giusti sono categorici. La striped shirt diventa un mini dress con maxi boots e bag con mille charms attaccati (plus se appendi le chiavi ai manici), i pants cerulei con la T-shirt bianca fanno l’upgrade con bomber e borsa a spalla bling bling. A prescindere da come sceglierai di portarlo, il pajama è l’evergreen unconventional per un lazy outfit tra lo chic e il glamour. E se anche Margot Robbie ne ha scelto uno - rosa ovviamente - per un evento del film Barbie, chi siamo noi per non lasciarci tentare?