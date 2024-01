L ungo, corto o midi. Con maniche o monospalla. Monocolor o fantasia. L’abito in maglia assicura comfort e un buon fashion factor: rendilo più personale puntando su layering e accessori.

L’abito in maglia è forse uno dei vestiti più sottovalutati di sempre. Anche se tutti gli anni fa capolino tra le tendenze di stagione, nella maggior parte dei casi non lo valorizziamo abbastanza colte dal dubbio su come indossarlo. Perché ammettiamolo, il più delle volte si pensa al knit-dress in versione classica alla Kate Middleton… e invece il caldo e confortante capo tricot ha tanto da offrire quanto sono i suoi modelli. Cocoon, aderente, monocrome, fantasia, a righe, spesso, trasparente, lungo, corto. E sì, anche midi (qui esistono eccome le mezze misure!). Unico alert che sentiamo di darti è che, per renderlo davvero cool, giocare con il layering è tassativo. Non preoccuparti è più facile di quanto pensi.

Abito in maglia + long leather jackets + boots

Vediamo uno dei più gettonati, l’abito in maglia aderente extra long. Lo troverai sicuramente a costine e con un po’ di ricerca anche fatto a polo, monospalla, a collo alto o con lunghe maniche. Da solo fa già look ma per dagli quel twist in più, che non guasta, puoi innanzitutto puntare sugli accessori. Per esempio una collana a catena gold o una spilla particolare doneranno luce alla mise, mentre una cintura a contrasto può bilanciare meglio le proporzioni. Via libera poi alle borse a tracolla e soprattutto alla tua maxi messy bag che dà un tocco easy chic. Completa tutto con un bel long coat ma, perché no, anche un puffer jacket è concesso così sarai ancora più street style. E se il tuo abito in maglia è scollato allora sfrutta la stratificazione: sotto metti un maglioncino sottile collo alto e il freddo sarà sconfitto!

Abito in maglia con stratificazione + black boots

Ti abbiamo detto che l’abito in maglia può avere diverse misure. Per quelli micro scegline uno stile minimale e abbinalo piuttosto a stivali altezza ginocchio con punta marcata o slingback portate insieme al calzino (ps. indossa quelle con i due cinturini incrociati, fidati di noi). Quelli midi, che a parer nostro sono un must di questo inverno, danno il meglio se un po’ over e matchati a boots rilassati o cuissard. C’è da dire che per questo knit-dress trama, texture e volumi fanno la differenza, ma ci sono alcuni styling tips che potranno esserti d’aiuto. Per spezzare l’outfit indossa collant colorate ma il passepartout a prova di scatto consiste nel cimentarsi con i nodi. Hai capito bene e, no, non serve essere arruolati in marina. Prendi solo un maglia dello stesso colore del tuo dress e lega le maniche sul davanti. Così avrai stile e personalità in un solo capo!

Passiamo alla pratica: ecco qualche selezione di pezzi per mix & match super vincenti con abiti in maglia protagonisti.

