Stile casual chic: essere glam è una questione di match

Bastano pochi capi per giocare con lo stile casual chic; l'importante è che siano versatili e permettano di creare più combinazioni diverse. Un must have indiscusso? La t-shirt bianca. Che va a nozze con il tailleur sartoriale ma dalle linee morbide!

Gli accessori sono fondamentali nella definizione degli outfit casual chic, perché permettono di ottenere dissonanze strategiche e ultra fashion. Le sneakers non si discutono, ma non dimenticare il mitico baseball cap!

Un impeccabile esempio di stile casual chic? Cappotto oversize, cardigan cropped, canotta e jeans wide leg. Ai piedi, slingback o décolleté. E per finire, una it-bag. Contrasti sapienti che confermano quanto la creatività sia importante in fatto di moda.

Lo stile retrò può essere interpretato anche in chiave casual chic: basta abbinare, per esempio, una cintura da rocker alla più romantica delle gonne a pieghe e a un pullover classico ma sporty. Oppure infilare un grintoso trench in pelle su un top in pizzo, per completare l'opera con una borsa super girlish.

... Oppure perché non dare un twist mannish al look casual chic? La camicia di taglio maschile è un pezzo vincente e puoi abbinarla come ti pare e piace, no limits. Se poi aggiungi la black tie, fai bingo!