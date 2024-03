I n fatto di orologi smart, siamo molto esigenti. Perché le prestazioni tecnologiche sono importanti, ma lo stile non può passare in secondo piano!

Come scegliere uno smartwatch? Eh, bella domanda. Il punto di partenza, sicuramente, è il budget disponibile. Dopo di che bisogna mettere a fuoco le proprie esigenze. Quindi individuare i modelli con display rettangolari o rotondi, più o meno grandi; il cui sistema operativo sia compatibile con il proprio smartphone e le app preferite; che siano dotati anche di una buona autonomia, numerose funzionalità e di sensori allineati con il proprio stile di vita. E poi diciamolo: dev’essere anche uno smartwatch fashion. Perché per nulla al mondo si può rinunciare allo stile e all’estetica. Allora sai che c’è? Ti proponiamo una selezione di smartwatch donna 2024, tra i migliori sul mercato. Performanti e glam!

Apple Watch Series 9





Cominciamo dall’Apple Watch Series 9: tra le novità c’è la versione rosa che lo rende uno smartwatch donna ancora più cool. Per il resto, l’estetica è sostanzialmente invariata rispetto al modello precedente, e c’è da dire che la forma squadrata lo rende molto pratico. Di contro, è più performante dei suoi “fratelli”: merito soprattutto del processore System in Package S9 e del nuovo Neural Engine montato sul SiP. Un dispositivo veloce, reattivo, multifunzionale. Per i più esigenti!

Samsung Galaxy Watch6





È stato lanciato nell’agosto 2023, ma indubbiamente merita un posto tra gli smartwatch donna 2024 top level: ci riferiamo al Samsung Galaxy Watch6, naturalmente! Il design è accattivante, quanto a funzionalità non manca nulla. Si tratta di un orologio smart perfetto anche per gli sportivi ed è possibile scegliere tra due varianti, la basic e la classic. Dotata, quest’ultima, di una ghiera rotante che gli utenti apprezzano molto e che facilita l’interazione con le numerose funzionalità.

Huawei Watch GT4





Doveroso inserire in questa selezione anche Huawei Watch GT4, ma facciamo subito una precisazione: sono disponibili due versioni, cioè quella da 46mm e quella da 41mm. Cambiano le dimensioni e anche la forma, sia pur leggermente. Se dobbiamo pensare a uno smartwatch donna, noi scegliamo il modello da 41mm. La cui estetica è più girlish, senza dubbio. Dal punto di vista tecnologico, si registrano svariati miglioramenti relativi ai sensori e alla modalità always on display; si aggiungono nuove funzionalità tra cui l’analisi della respirazione durante il sonno e diario alimentare.

Garmin Vivoactive 5





Uscito nel settembre 2023, Garmin Vicoactive 5 è uno smartwatch da donna (e non solo) dotato di display Amoled touchscreen e dedicato al fitness e al benessere. Sono tante, infatti, le funzioni ad hoc; per esempio il monitoraggio della Body BatteryTM, che permette di individuare i momenti da dedicare all’attività fisica e quelli da riservare al riposo, il Training Load e il Recovery Time. C’è anche l’attività Meditazione, che fa da guida nella riduzione di ansia e stress.

Amazfit Balance Smartwatch





L’ultimo modello di Amazfit è il Balance Special Edition, disponibile in quattro colorazioni: Woodland, Meadow, Lagoon e Deep Sea Blue. Quanto a funzionalità, ritroviamo le stesse che contraddistinguono l’Amazfit Balance “classico” e che sono principalmente focalizzate sul fitness e sul benessere. Citiamo l’analisi della prontezza mentale e fisica, la misurazione della composizione corporea, il monitoraggio del sonno. Si aggiungono strumenti per la meditazione potenziati dall’AI di Zepp Aura e dall’app Zepp Coach. C’è la possibilità di creare programmi personalizzati.

Enomir Smartwatch Donna





Cerchi uno smartwatch economico? Enormi Smartwatch donna con chiamate è molto richiesto online perché coniuga una cifra super accessibile a una “resa tecnologica” davvero niente male. Il design è contemporaneo e raffinato, il display chiaro e pratico. Tra le tante funzionalità segnaliamo il monitoraggio del sonno e dell’attività cardiaca, il promemoria per il ciclo, 24 modalità di allenamento integrate e il contapassi. Vuoi altre ispirazioni? Dai un’occhiata qui!

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.