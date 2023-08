L 'orologio intelligente non conosce crisi, è ormai un prezioso alleato della nostra quotidianità. La qualità conta, ma l'estetica non è da meno: ecco una selezione dei modelli più glam e più venduti in Rete!

Il mercato degli smartwatch non conosce crisi. Secondo le analisi di Counterpoint Research, nel 2022 le vendite sono aumentate del 12% su base annua ed è facile prevedere che anche il 2023 si chiuderà in bellezza. Ma qual è il miglior smartwatch per donna? Dilemma assai diffuso, questo. Perché dobbiamo ammetterlo: mettiamo sullo stesso piano le prestazioni tecnologiche e lo stile. L’occhio vuole la sua parte e su questo non si discute: mescolare accessori tecnologici e gioielli è una delle ultime tendenze, per dire. “Migliore”, dunque, significa (anche) “più bello”. Allora vogliamo facilitarti nella scelta finale: ecco una selezione di smartwatch donna da comprare online, richiestissimi e indiscutibilmente glam!

Apple Watch Series 8

Qual è lo smartwatch più venduto al mondo? L’Apple Watch. La Series 8 presenta lo stesso processore del precedente e gli stessi sensori, tra cui cardiofrequenzimetro, ECG, rilevamento dell’ossigeno nel sangue, sensore di caduta e altimetro. Si aggiungono accelerometro, GPS e bussola. Un’interessante novità è lo strumento ideato per tenere traccia del ciclo mestruale tramite la temperatura basale. E poi si sceglie tra diversi cinturini e quadranti, ma non ci sono dubbi: le fashioniste sono pazze dell’Apple Watch Series 8 color galassia!

Garmin Vivomove HR

Se preferisci gli accessori minimalisti, lo smartwatch donna ibrido Garmin Vivomove HR total black può decisamente fare al caso tuo. Dotato di lancette con display touchscreen a scomparsa, offre molte funzionalità tra cui l’analisi del livello di stress e la rilevazione cardio dal polso. In più, vibra ogni volta che ricevi una notifica. Elegante e curato in ogni dettaglio, si abbina veramente a qualsiasi outfit. Di giorno e di sera.

Samsung Galaxy Watch4

Tra gli smartwatch più venduti online, ecco anche il Samsung Galaxy Watch4. In linea con il grande successo dell’estetica Barbiecore, non sorprende che la versione rosa sia sempre più richiesta. Pink Gold, per l’esattezza. Tra le numerose funzionalità segnaliamo il sensore di posizione, il sensore di frequenza cardiaca, l’altimetro barometrico e il sensore di accelerazione. Non è fra gli smartwatch più costosi, ma la qualità è garantita.

Fossil Smartwatch Gen 6

Con quel bracciale in maglia d’acciaio e quel multicolor che ravviva il quadrante, il Fossil Smartwatch Gen 6 è indiscutibilmente uno smartwatch donna che si notare. Ma anche dal punto di vista tecnologico è un prodotto molto valido. Tantissime le funzionalità che questo orologio intelligente offre; per citarne qualcuna, monitora passi e sonno, è dotato di GPS, manda notifiche, tiene sotto controllo il battito cardiaco.

Amazfit GTS 2 Mini

Stai cercando uno smartwatch sotto i 100 euro e compatto? Allora sappi che gli utenti online promuovono con ottimi voti Amazfit GTS 2 Mini: piccolo (ma non troppo), leggero, adatto a qualsiasi polso (e look), con un display decisamente accattivante. Le funzionalità non sono molte, ma è comunque dotato di Bluetooth, Gps e sensore di battito cardiaco.

Huawei Watch Fit

Per le sportive incallite, per chi ha l’animo da Lara Croft ecco lo smartwatch Huawei Watch Fit. Il display rettangolare Amoled a colori è davvero un bel vedere, fra le funzionalità segnaliamo il monitoraggio salute h24, il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, la gestione della vita sana e 97 modalità di allenamento. Noi abbiamo scelto il cinturino nero, ma sono disponibili altri colori.

Xiaomi Smart Band 6

Se dovessimo fare una classifica dei migliori smartwatch donna economici, dovremmo sicuramente mettere anche lo Xiaomi Smart Band 6. Ha quasi l’aspetto di un bracciale; è una band comoda e leggerissima. Il display Amoled è definito e brillante, le scritte occupano quasi tutto il quadrante per cui, anche se i caratteri non sono grandi, la leggibilità risulta buona. Le prestazioni soddisfano, tra l’altro si possono impostare 30 modalità fitness e sono disponibili 6 sport con rilevamento automatico. Si aggiungono il monitoraggio della frequenza cardiaca, la rilevazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue (non continua), il monitoraggio della qualità del sonno e dello stress.

Agptek LW11

Tra gli smartwatch donna in vendita su Amazon, richiestissimo è l’Agptek LW11. Un orologio intelligente super economico, glam, con un watchface caratterizzato da affascinanti grafiche 3D e personalizzabile. Nonostante il prezzo ridotto, offre numerose funzionalità: segnaliamo il monitoraggio del sonno, il cardiofrequenzimetro, le notifiche messaggi e il promemoria del ciclo mestruale, ma l’elenco è molto più lungo. Unica raccomandazione: meglio evitare di bagnarlo.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.