L a bella stagione sta per tornare e le sneakers ci chiamano a gran voce! Facciamo il check dei modelli di tendenza, da acquistare subito!

Ormai le indossiamo tutto l’anno, ma si sa: è con la bella stagione che le sneakers tornano protagoniste dei nostri outfit. E sempre più spesso le preferiamo ai tacchi, sedotti da quell’allure che le rende protagoniste di uno streetstyle assolutamente glam. Voglia di una mise casual chic, voglia di percorrere le vie del quiet luxury oppure di virare verso un mood super sporty? In tutti i casi, le “scarpe da ginnastica” possono darci grandi soddisfazioni. E poi ci sono combo ormai irrinunciabili, per esempio quelle con il tailleur e/o il trench o la minigonna a pieghe. Dunque siamo qui, pronti a passare in rassegna le sneakers primavera 2024 reperibili online. Tra modelli iconici, grandi ritorni e new entry. A te spetta solo la mossa finale!

Mexico 66 Onitsuka Tiger

Grandi ritorni, dicevamo. Uno di questi riguarda le sneakers Mexico 66 di Onitsuka Tiger. Le scarpe di Kill Bill, per intenderci meglio. Lanciate negli anni Cinquanta, hanno vissuto un lungo periodo d’oro a cui è seguita una fase che potremmo definire down. Ma più o meno nel 2022 sono prepotentemente tornate di moda, complice il boom dello stile retrò e la passione che numerose celebs – da Bella Hadid a Hailey Bieber – nutrono nei loro confronti. Ancora oggi, le Mexico 66 sono tra le sneakers donna più glam.

Nike Air Force 1

Anche per la primavera 2024, le sneakers bianche conservano un posto d’onore nell'elenco delle tendenze scarpe donna. E noi abbiamo scelto le Nike Air Force 1, tra le sneakers più vendute al mondo. Esistono centinaia di versioni, in questo caso puntiamo sulle Nike Air Force 1 '07 EasyOn. In pelle, con tallone flessibile e calzata ampia. Quando si dice andare sul sicuro!

New Balance 574

Le sneakers preferite da Emily Ratajkowski, che le indossa praticamente con qualsiasi capo: le iconiche New Balance 574. Passano gli anni e non perdono neppure un grammo di appeal, anzi nel 2023 è stato persino lanciato un riedit firmato Miu Miu. Minimaliste ma non troppo, retrò ma non troppo, comode e chic, le New Balance sono (anche) tra le sneakers primavera 2024. Senza dubbio!

Emily Ratajkowski

Adidas Campus

Le sneakers Adidas sono intramontabili e sempre richiestissime, soprattutto quelle dall’impronta vintage come le Samba e le Gazelle. Ma c’è un modello più recente che sta andando forte, in primis perché richiama lo stile anni ’80 e le scarpe da skateboard: Adidas Campus. Disponibile in numerose combo cromatiche, sono in pelle scamosciata. Sì, promosse a pieni voti anche per la primavera 2024.

Puma Smash V2

… Ti stai chiedendo quali, tra le tante sneakers Puma, sono da inserire in questo check dedicato alle tendenze moda primavera 2024? Anche in questo caso, nessuno dubbio: le Puma Smash V2. E del resto, basta guardare le migliaia di voti positivi per averne conferma. Tomaia in pelle scamosciata nera, rifiniture ton sur ton (anche in pelle liscia), suola e decorazioni a contrasto: what’s else?

Superga 2790

Se parliamo di sneakers donna primavera 2024, non possiamo non parlare anche di sneakers argento. Tra le proposte più cool, in questo caso, troviamo le Superga 2790-Lamew Grey Silver, con la tomaia in lamé e una zeppa da 4 cm. Scarpe che conquistano chi ha un debole per lo stile glam chic!

Converse Chuck Taylor Lift High

A proposito di platform, anche le Converse Chuck Taylor Lift High trovano grandi consensi tra le fashion lovers. Anzi, vanno letteralmente a ruba. Il design resta quello iconico, in sostanza cambia solo l’altezza della suola. E si guadagnano svariati centimetri senza perdere nulla in termini di comodità.

