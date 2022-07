Soleil Stasi, eleganza e sensualità: l’abito chic che tutte dovremmo avere

C hic e minimal, il look di Soleil Stasi è un perfetto mix di sensualità ed eleganza e propone un abito che tutte dovremmo sempre avere nell'armadio

Che il beige dorato fosse la quintessenza dello stile lo sapevamo ma Soleil Stasi, influencer italo-americana, ce lo conferma ancora una volta con un look che fa sognare.

Un abito chic e sensuale, che può accompagnarci da mattina a sera, a patto di saper scegliere bene gli accessori.

L'abito di Soleil Stasi è la quintessenza dello chic

Incrociato davanti, l'abito di Soleil rivela le curve senza nulla togliere a un'eleganza sobria e minimal: anche lo spacco è semplicemente perfetto e rivela il giusti senza essere volgare grazie al taglio scivolato del capo che sembra una cascata di beige champagne.

Stupendo anche l'abbinamento con la loafer in stile Gucci bianca con il dettaglio dorato e la bag super estiva e capiente, perfetta per la città e anche per il mare. Tocco di stile? I gioielli dorati, dal bracciale portato a metà avambraccio, alla cascata di collane di diverse lunghezze e stili sovrapposte le une alle altre.

I capelli super semplici, raccolti in una coda di un castano luminoso che lascia libera la frangetta e si appoggiano agli occhiali da sole oversize: insomma nessun dettaglio è lasciato al caso e ora vorremmo tutte un look come questo nell'armadio, sia per le giornate in città con questo caldo, sia per le serate in spiaggia, all'insegna dello stile.

Ma il bello di questo outfit sta proprio nella sua semplicità: basta davvero poco per replicarlo con un abito lungo estivo dal taglio scivolato (che tutte dovremmo sempre mettere in valigia), una scarpa bassa e una borsa ton sur ton... perfette per ogni occasione!

Insomma, ancora una volta Soleil posta un outfit super azzeccato: l'influencer è famosa per aver partecipato a diversi reality come l'Isola dei Famosi, Pechino Express e nel 2022 al Grande Fratello VIP, e anche sui social spopola con look estrosi e super cool che continueremo a tenere d'occhio per trovare ispirazione.

Non vediamo l'ora di aprire l'armadio e cercare dei capi come i suoi da abbinare in palette, da indossare in vacanaza o postare sui social!